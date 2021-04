Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi háziorvosok adatai szerint a pácienseik 53 százaléka kapta meg az oltást, és 9 százalékuk esett át a betegségen.","shortLead":"A pécsi háziorvosok adatai szerint a pácienseik 53 százaléka kapta meg az oltást, és 9 százalékuk esett át a betegségen.","id":"20210429_pecs_haziorvos_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3421c63a-85a2-4d85-b699-615e632580d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_pecs_haziorvos_oltas","timestamp":"2021. április. 29. 15:55","title":"A pécsiek fele már be lehet oltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa86037-ae75-4db9-8b94-c9712619430d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung már két éve adós a Galaxy Book portfólió frissítésével, az adósságát azonban most törlesztette – négyszeresen is. A szériából a Galaxy Book Pro lett a legerősebb, a Galaxy Book Odyssey pedig a hordozhatóság helyett a teljesítményre koncentrál.","shortLead":"A Samsung már két éve adós a Galaxy Book portfólió frissítésével, az adósságát azonban most törlesztette – négyszeresen...","id":"20210428_samsung_galaxy_book","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa86037-ae75-4db9-8b94-c9712619430d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f5b037-902c-45c7-8b4e-93eb1d2fec3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_samsung_galaxy_book","timestamp":"2021. április. 28. 18:18","title":"Erős és gyors Galaxyk: négy új laptopot mutatott be a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hosszabbítási javaslatról szóló parlamenti vitában a kormány gyakorlatilag nem képviseltette magát. Az MSZP szerint Orbán rákapott a rendeleti kormányzásra, az LMP pedig azt üzente, hogy amit a kormány csinált a veszélyhelyzet alatt, ahhoz nincs szükség felhatalmazásra.","shortLead":"A hosszabbítási javaslatról szóló parlamenti vitában a kormány gyakorlatilag nem képviseltette magát. Az MSZP szerint...","id":"20210429_veszelyhelyezet_vita_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9981c183-6902-4a50-8504-73d06ada4f63","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_veszelyhelyezet_vita_parlament","timestamp":"2021. április. 29. 18:05","title":"Szópárbajt vívott az ellenzék és a kormány a veszélyhelyzet meghosszabbításáról a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d73f5b-e544-4b3f-a0a6-ddae6aa17d34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó új szabadidőautójának első példányai a nyáron érkeznek meg a kereskedésekbe. ","shortLead":"A japán gyártó új szabadidőautójának első példányai a nyáron érkeznek meg a kereskedésekbe. ","id":"20210429_bearaztak_a_teljesen_uj_nissan_qashqait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6d73f5b-e544-4b3f-a0a6-ddae6aa17d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe68a61a-2a65-4a2c-b54f-487223f0faa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_bearaztak_a_teljesen_uj_nissan_qashqait","timestamp":"2021. április. 29. 06:41","title":"Beárazták a teljesen új Nissan Qashqait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66314ddb-d049-4ca7-b6c2-44016c346fc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos még csütörtökön kiadja azt a határozatot, amelynek értelmében újra látogathatóak lesznek a szakosított szociális intézmények, amelyeket el is hagyhatnak a gondozottak. ","shortLead":"Az országos tiszti főorvos még csütörtökön kiadja azt a határozatot, amelynek értelmében újra látogathatóak lesznek...","id":"20210429_muller_cecilia_tiszti_foorvos_koronavirus_jarvany_latogatasi_tilalom_feloldasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66314ddb-d049-4ca7-b6c2-44016c346fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6799da8-079f-4ff2-b041-62b665f0fa95","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_muller_cecilia_tiszti_foorvos_koronavirus_jarvany_latogatasi_tilalom_feloldasa","timestamp":"2021. április. 29. 14:04","title":"Feloldotta Müller Cecília az idősotthonok látogatási tilalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ismerős, amikor egy honlap megnyitásánál azonnal felugrik a kérdés, milyen adatainkat akarjuk megosztani a szolgáltatóval? Na, az EU miatt van. A magyarok az uniós átlaghoz hasonlóan tudatosak az online térben. De van hova fejlődni.","shortLead":"Ismerős, amikor egy honlap megnyitásánál azonnal felugrik a kérdés, milyen adatainkat akarjuk megosztani...","id":"20210429_Adatvedelem_az_online_terben_a_sutik_tamadasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4812cc-65a5-4cf0-a83d-6f4f51f24c16","keywords":null,"link":"/eurologus/20210429_Adatvedelem_az_online_terben_a_sutik_tamadasa","timestamp":"2021. április. 29. 17:08","title":"Adatvédelem az online térben: a sütik támadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0eac72-9f28-4348-bb53-f89de36c336a","c_author":"gergely Márton, Matalin Dóra, Szabó Yvette","category":"360","description":"Mint egy gyorsan lerántott ragtapaszon, olyan sietséggel igyekszik túlesni a kormánybulvár Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea kapcsolatának hírén. A médiaterv eddig jól működött, kérdés, hogy a jövőben mennyire lesz fegyelmezett a csillogáshoz szokott menyasszony. ","shortLead":"Mint egy gyorsan lerántott ragtapaszon, olyan sietséggel igyekszik túlesni a kormánybulvár Mészáros Lőrinc és Várkonyi...","id":"202117_elso_lepesek_andi_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db0eac72-9f28-4348-bb53-f89de36c336a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e38206d-5d06-44cc-a849-245b0f61966d","keywords":null,"link":"/360/202117_elso_lepesek_andi_fele","timestamp":"2021. április. 29. 11:00","title":"Szerelmes Mészáros: Várkonyi kitervelt vallomását hírzárlat követi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00427750-813e-4d91-8756-510029e7a44f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emelkedett a kórházban és a lélegeztetőgépen lévők száma. ","shortLead":"Emelkedett a kórházban és a lélegeztetőgépen lévők száma. ","id":"20210430_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedooltas_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00427750-813e-4d91-8756-510029e7a44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724dded9-053e-462b-9728-983826b042d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedooltas_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 30. 09:41","title":"Koronavírus: 182 elhunyt, 3,9 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]