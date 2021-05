Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Magyarellenes falragaszokat tettek ki Beregszászon.","shortLead":"Magyarellenes falragaszokat tettek ki Beregszászon.","id":"20210503_beregszsasz_magyarellenes_ukran_falragasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae276c5-00f6-4ac7-8451-ed6050a31839","keywords":null,"link":"/vilag/20210503_beregszsasz_magyarellenes_ukran_falragasz","timestamp":"2021. május. 03. 12:36","title":"„Késhegyre a magyarokkal!” – uszító falragaszok jelentek meg Beregszászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság alelnöke szerint túl kicsi a KESMA ahhoz, hogy fel tudjanak lépni ellene.","shortLead":"Az Európai Bizottság alelnöke szerint túl kicsi a KESMA ahhoz, hogy fel tudjanak lépni ellene.","id":"20210503_jourova_kesma_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bf2acc-dac3-4863-b4fa-4d1df5fa244b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210503_jourova_kesma_","timestamp":"2021. május. 03. 17:36","title":"Vera Jourová: Nem találunk fogást a KESMA-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa9d0a7-07bc-4663-8450-fed8399df3b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a 15 milliót a koronavírus elleni oltásokból beadott második dózisok száma Nagy-Britanniában. 