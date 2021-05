Az iOS 14.5 megjelenésével egy hasznos adatvédelmi beállítás is az iPhone-ok része lett: ez az App Tracking Transparency, amely a felhasználó kezébe adja a döntést, hogy a fejlesztők a különféle alkalmazásokon keresztül ráláthatnak-e a készüléken végzett tevékenységére. A beállítás azt is lehetővé teszi, hogy az illető tiltsa ezt a fajta nyomkövetést.

A fejlesztésnek természetesen akadnak ellenzői, az egyik leghangosabb kritikus pedig épp a Facebook. A vállalat elégedetlenkedése valahol persze érthető, a cég ugyanis részben a felhasználói tevékenységek “nézegetéséből” tartja fenn magát, jelenít meg relevánsabb hirdetéseket a regisztráltak számára.

A célközönség elérése ezért aztán kiemelt jelentőséggel bír, és ezt nem is fél hangoztatni a Facebook: a közösségi oldal egy új ablakot jelenít meg az Apple telefonjain, azt hangsúlyozva, hogy a felhasználó követése valójában kettős előnnyel rendelkezik. Az ugyanis nemcsak a vállalat számára hasznos, hanem a reklámokat, hirdetéseket indító cégeknek is. Ezek közül több pedig csak így jut látogatókhoz.

© Facebook

A Facebook az új ablakban viszont egy "Help keep Facebook free of charge" szövegű pontra is felhívja a figyelmet. Ezzel lényegében azt hangsúlyozzák, hogy a követési tevékenység segít megőrizni a Facebook ingyenességét, hogy a cég ne szedjen be csak azért pénzt, amiért valaki felmegy az oldalra és böngészi azt. Az üzenet ilyen formában azonban mást is jelenthet: elképzelhető, hogy az Apple lépése miatt idővel egy fizetős változatot is indítanak. Erről ugyanakkor még nincs szó, de az önmagában is elég érdekes, hogy maga a Facebook vázol fel egy ilyen lehetőséget.

A Facebook asztali bejelentkezési képernyőjén egyébként ma már nincs ott az "ingyenes és az is marad" reklámszöveg.

