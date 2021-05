Ma már egyetlen mobilhasználónak sem okozhat meglepetést, hogy a letöltött és használt alkalmazások hozzáférhetnek a készülék és így a használójának adataihoz. Hogy ez mennyire helyes vagy sem, hosszú évek óta vita, nem véletlen, hogy a jelenség ellen számtalan cég igyekszik védelmet nyújtani. Ezek sorát bővíti mostantól az Apple is.

Az amerikai gyártó a most megjelent oprendszere, az iOS 14.5-ös kiadásába épített ugyanis egy lehetőséget, amely a felhasználó engedélyéhez köti, hogy a készülékre telepített alkalmazások követhessék, mit csinál a telefonon, hol jár és milyen tartalmakat oszt meg. Sőt: a funkcióval akár teljesen ki is kapcsolható ez a fajta leskelődés.

Az újdonságot App Tracking Transparencynek keresztelte el az iPhone-gyártó és nem is igazán titkolják, hogy a Facebook és társai ellen fejlesztették. Itt érdemes hozzátenni, hogy a módszer bár dicséretes (ennyire szigorú adatvédelmi megoldás eddig ugyanis nem készült), annyira azért nem fajsúlyos, hogy Mark Zuckerberg felhasználói adatokból élő vállalatát a csőd szélére sodorja. Nem is ez az Apple célja.

Az amerikai cég egyébként külön marketingkampányt is indított a funkció népszerűsítése érdekében, és hogy elmagyarázzák, pontosan mire is jó. A felvétel ugyan nem magyar nyelvű, de annyit angol tudás nélkül is le lehet szűrni belőle, hogy egy felhasználókat védő eszközről van szó. Amely ráadásul nem a vállalati oldalról, és nem is időszakosan működik, teljesen az egyénre bízott, hogy valaki aktiválja-e. Úgyhogy már csak ezért is megéri lefrissíteni az iPhone-okat.

