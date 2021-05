Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8f70fe02-562f-4ee5-9d5b-38aecc07f9a7","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyelőre nem teljesen megoldott a radioaktív hulladékok végleges elhelyezése. Ahogy az erősen sugárzó anyagok tárolása terén is sok a bizonytalanság: több mint hetven év telt el az első atomreaktor beindítása óta, ám a világ egyetlen országában sincs még a kiégett fűtőelemek befogadására alkalmas működő mélységi geológiai tároló. Európában jelenleg több mint hatvanezer tonna elhasznált fűtőelemet tárolnak ideiglenes helyszíneken.

","shortLead":"Egyelőre nem teljesen megoldott a radioaktív hulladékok végleges elhelyezése. Ahogy az erősen sugárzó anyagok tárolása...","id":"20210502_nuklearis_hulladekok_elhelyezese_zhvg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f70fe02-562f-4ee5-9d5b-38aecc07f9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62dd6e40-2758-4b07-9273-58358a94a735","keywords":null,"link":"/zhvg/20210502_nuklearis_hulladekok_elhelyezese_zhvg","timestamp":"2021. május. 02. 11:00","title":"Négyezer hordó radioaktív hulladékot utaztatnak át Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c05ab38-4a9c-442f-b1a0-ff28596a551f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az illetékes orosz hatóság terroristakapcsolatokkal rendelkező szervezetté minősítette a legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij által alapított Korrupcióellenes alapítványtFBK), így az kénytelen azonnal befejezni működését. Navalnij a börtönben, az FBK betiltva – úgy tűnik vége az orosz ellenzéki mozgalmak legújabb fejezetének. \r

","shortLead":"Az illetékes orosz hatóság terroristakapcsolatokkal rendelkező szervezetté minősítette a legismertebb orosz ellenzéki...","id":"20210501_Oroszorszag_kivegezte_Navalnij_mozgalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c05ab38-4a9c-442f-b1a0-ff28596a551f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9aff26-66f1-4982-8639-80a749a2a470","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Oroszorszag_kivegezte_Navalnij_mozgalmat","timestamp":"2021. május. 01. 15:08","title":"Oroszország kivégezte Navalnij mozgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d59f9cb-5e80-44eb-85f5-f2f93338fd67","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Ki akarna szoftvert vásárolni egy 70 évestől? - vallja Kulcsár Tibor, a Kulcs-Soft alapítója, aki 25 év után adta át a stafétát Szabó Ervinnek, amikor magát már a fejlődés gátjának látta. Mi lett azóta az egy kisszobában indult egyszemélyes bt-ből tőzsdén jegyzett, milliárdos árbevételű céggé változott Kulcs-Softból, és mivel foglalja le magát az alapító, hogy el tudjon szakadni tőle? Rendszerváltókból generációváltók 1. rész","shortLead":"Ki akarna szoftvert vásárolni egy 70 évestől? - vallja Kulcsár Tibor, a Kulcs-Soft alapítója, aki 25 év után adta át...","id":"20210503_kulcs_soft_generaciovaltas_cegportre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d59f9cb-5e80-44eb-85f5-f2f93338fd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0661c34c-fea8-4eb3-907f-1f00a640d713","keywords":null,"link":"/kkv/20210503_kulcs_soft_generaciovaltas_cegportre","timestamp":"2021. május. 03. 12:10","title":"\"Egy egoista ember nem való vállalkozónak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79cb5805-76eb-4dc1-b686-69092f1a04c2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A film Japánban minden idők legnagyobb kasszasikere lett, de a globális bevétel is 440 millió dollár fölött jár. ","shortLead":"A film Japánban minden idők legnagyobb kasszasikere lett, de a globális bevétel is 440 millió dollár fölött jár. ","id":"20210502_Mortal_Kombat_Demon_Slayer_eszak_amerikai_mozik_sikerlista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79cb5805-76eb-4dc1-b686-69092f1a04c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74208447-26ab-410d-b8df-1b62b68d9034","keywords":null,"link":"/kultura/20210502_Mortal_Kombat_Demon_Slayer_eszak_amerikai_mozik_sikerlista","timestamp":"2021. május. 02. 20:35","title":"Egy emberevő démonokkal küzdő fiú története lenyomta a Mortal Kombatot az észak-amerikai mozikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d255bf78-4a5c-4b86-b055-a32a6269e3d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kitárulkozások hónapja volt az április: a maszkoktól lassan szabaduló világ mintha a gátlásokat is levetkőzte volna. A Kult és az Élet + Stílus cikkeiben így tükröződött az elmúlt hónap.","shortLead":"A kitárulkozások hónapja volt az április: a maszkoktól lassan szabaduló világ mintha a gátlásokat is levetkőzte volna...","id":"20210430_Varkonyi_Andrea_megnyitotta_az_eskuvoszezont_Orban_Viktor_meg_a_teraszokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d255bf78-4a5c-4b86-b055-a32a6269e3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f92f389-ce48-4325-94d8-63ccfdbe50fa","keywords":null,"link":"/elet/20210430_Varkonyi_Andrea_megnyitotta_az_eskuvoszezont_Orban_Viktor_meg_a_teraszokat","timestamp":"2021. május. 02. 18:00","title":"Várkonyi Andrea megnyitotta az esküvőszezont, Orbán Viktor meg a teraszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4c3bcf-5b0a-4e9c-bf21-7ac24acfe0b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az idén rekord összegű források állnak a magyarok rendelkezésére - közölte az ösztöndíjprogram lebonyolításával megbízott Tempus Közalapítvány szombaton.","shortLead":"Az idén rekord összegű források állnak a magyarok rendelkezésére - közölte az ösztöndíjprogram lebonyolításával...","id":"20210501_Ujra_lehet_palyazni_az_Erasmus_programba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a4c3bcf-5b0a-4e9c-bf21-7ac24acfe0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e14284a-a0d5-43d8-86bb-15c92dbbc8e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Ujra_lehet_palyazni_az_Erasmus_programba","timestamp":"2021. május. 01. 12:28","title":"Újra lehet pályázni az Erasmus+ programba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5569bcac-4fed-4863-89c3-1ad07890c75a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kért szolgáltatás jelenleg nem elérhető - írták az oldalon. ","shortLead":"A kért szolgáltatás jelenleg nem elérhető - írták az oldalon. ","id":"20210502_EESZT_honlap_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5569bcac-4fed-4863-89c3-1ad07890c75a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0a764e-1e5c-40e9-831a-354e8ce9ad72","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_EESZT_honlap_hiba","timestamp":"2021. május. 02. 21:49","title":"Megint elérhetetlen volt az EESZT honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac93591e-9e1b-429c-98fc-5ce4d86585e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hagyományoknak megfelelően idén is a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokba torkollottak a berlini május elsejei felvonulások. A tüntetők gyújtogattak, a rendőröket dobálták és több helyen össze is csaptak velük a német fővárosban. Párizsban és Isztambulban is balhé volt.","shortLead":"A hagyományoknak megfelelően idén is a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokba torkollottak a berlini május...","id":"20210502_Gyujtogattak_es_osszecsaptak_a_rendorokkel_a_tuntetok_Berlinben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac93591e-9e1b-429c-98fc-5ce4d86585e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42dafd8c-6cc4-4333-959b-a042be80d562","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_Gyujtogattak_es_osszecsaptak_a_rendorokkel_a_tuntetok_Berlinben","timestamp":"2021. május. 02. 11:39","title":"Gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel a tüntetők Berlinben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]