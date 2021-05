Májusig kellett várni az év első nagyobb adásvételére: a Verizon a dollármilliárdokért vett Yahoo-t és az AOL-t is eladja.

A jövőben csak a távközlési piac és az 5G-technológiával kapcsolatos fejlesztéseire koncentrál majd a Verizon – közölte az amerikai szolgáltató hétfőn, azt is bejelentve, hogy a korábban megvásárolt AOL és Yahoo nevű érdekeltségeit 5 milliárd dollárért eladja az Apollo Global Managementnek.

A távközlési cég 2015-ben csapott le a nagy múltú internetszolgáltatóra, az AOL-ra, melyért 4,4 milliárd dollárt fizettek. Két évvel később, 2017-ben a Yahoo is a Verizoné lett, amelyért közel 4,5 milliárd dollárt tettek le az asztalra.

A két szerzemény fontos építőelem volt a távközlési vállalat újfajta terveiben, melyek megvalósításával egy médiaipari óriásként folytatták volna tevékenységüket, ám ebből semmi nem lett: a Facebook és a Google ugyanis kiszorították őket a versenyből, a weboldalak kategorizálásával foglalkozó szolgáltatásokat pedig egyre kevesebben használták.

A The New York Times szerint a Verizon a digitális hirdetési piac megreformálást is kilátásba helyezte az AOL és a Yahoo megszerzésével, de ez szintén nem jött össze – a vetélytársakat, a Facebookot és a Google-t nem lehetett beelőzni.

A Verizon már márciusban azt közölte, hogy a jövőben inkább a mobilos infrastruktúra-fejlesztésre fordítja majd idejét és energiáját. A távolabbi célok közé tartozik, hogy 2024-re már több mint 250 millióan csatlakozhassanak az új típusú hálózatra, az 5G-re. Az ehhez szükséges hálózatbővítésre szintén milliárdokat költenek.

