[{"available":true,"c_guid":"551a46cb-f2ed-44f2-b3c3-2b3d10eb2fea","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ceglédi Zoltánt különleges viszony fűzi a petíciókhoz, de nem mondhatnánk, hogy szerelmet vall a műfajnak. Összeállításában az ellenzéki pártok és a civilek legjobb próbálkozásai is helyet kaptak. De hogyan nyerhet Orbán Viktor 100 százalékkal az előválasztás után? ","shortLead":"Ceglédi Zoltánt különleges viszony fűzi a petíciókhoz, de nem mondhatnánk, hogy szerelmet vall a műfajnak...","id":"20210503_Duma_Aktual_Peticiok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=551a46cb-f2ed-44f2-b3c3-2b3d10eb2fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a989c17-f3ec-491e-b0c3-a7489746899c","keywords":null,"link":"/360/20210503_Duma_Aktual_Peticiok","timestamp":"2021. május. 03. 19:00","title":"A Duma Aktuál petíciót indít a petíciók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c43340-c676-44c9-afb1-dc27263cfa52","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A vezetőség jelezte, hogy kész testületileg lemondani, ha nem fogadják el a javaslatait.","shortLead":"A vezetőség jelezte, hogy kész testületileg lemondani, ha nem fogadják el a javaslatait.","id":"20210504_Golden_Globe_reformok_HFPA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8c43340-c676-44c9-afb1-dc27263cfa52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ed49f4-5e8b-40ea-ae0a-8e0449fe0dfb","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Golden_Globe_reformok_HFPA","timestamp":"2021. május. 04. 16:47","title":"A korrupciós botrány után jelentős reformokat ígérnek a Golden Globe vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c09baf-00e6-458d-bf90-7a30cc299299","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A két autógyártó közös vállalatot bízott meg a technológia fejlesztésével.","shortLead":"A két autógyártó közös vállalatot bízott meg a technológia fejlesztésével.","id":"20210504_Szilardtestakkumulator_technologiaba_fektet_a_BMW_es_a_Ford","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40c09baf-00e6-458d-bf90-7a30cc299299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eaaccdc-b2cf-48b0-a04c-306b8ee2af08","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_Szilardtestakkumulator_technologiaba_fektet_a_BMW_es_a_Ford","timestamp":"2021. május. 04. 08:13","title":"Összehozta a szilárdtest-akkumulátor a BMW-t és a Fordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A támadó madár nem annyira veszélyes, sokkal nagyobb bajt okozhat, ha az ember menekülni kezd előle.","shortLead":"A támadó madár nem annyira veszélyes, sokkal nagyobb bajt okozhat, ha az ember menekülni kezd előle.","id":"20210503_madar_varju_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac25693-9515-404c-a4f6-521a1b99b466","keywords":null,"link":"/elet/20210503_madar_varju_tamadas","timestamp":"2021. május. 03. 12:26","title":"Június közepéig ijesztegethetik az embereket a varjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30669c25-3410-4d11-9878-101cb6752c95","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy amerikai szoftverfejlesztő kideríti például, meghalt-e valaki az eladásra kínált ingatlanokban. Mivel sokan hisznek a szellemekben, van kereslet a DiedInHouse.com szolgáltatására.","shortLead":"Egy amerikai szoftverfejlesztő kideríti például, meghalt-e valaki az eladásra kínált ingatlanokban. Mivel sokan hisznek...","id":"202117_szellemes_cimek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30669c25-3410-4d11-9878-101cb6752c95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deee8856-0dc0-445e-92bf-5f6470bc7fdb","keywords":null,"link":"/360/202117_szellemes_cimek","timestamp":"2021. május. 03. 17:00","title":"Szellemektől és szexuális ragadozóktól is véd egy szemfüles vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Június elejére ígért a kormány nyitást, legalább ötmillió embert akarnak addig beoltani.","shortLead":"Június elejére ígért a kormány nyitást, legalább ötmillió embert akarnak addig beoltani.","id":"20210504_romania_oltas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6541fa-64a7-4b04-bcc5-3804d14b4221","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_romania_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. május. 04. 21:28","title":"Mentesülhetnek a korlátozások alól a beoltottak Romániában, eltörölnék a regisztrációt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823a3c5b-9aeb-4028-895c-64fb83092e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő a bíróság előtt azt vallotta, Kósa Lajos többször is járt vele Svájcban. A fideszes politikus azt állítja, sosem utazott vele sehová.","shortLead":"A nő a bíróság előtt azt vallotta, Kósa Lajos többször is járt vele Svájcban. A fideszes politikus azt állítja, sosem...","id":"20210503_csengeri_orokosno_p_maria_svajci_hotelszamlak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823a3c5b-9aeb-4028-895c-64fb83092e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3074e8d9-df85-4ff4-be66-539c7e6e8819","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_csengeri_orokosno_p_maria_svajci_hotelszamlak","timestamp":"2021. május. 03. 07:57","title":"Blikk: Svájci hotelszámlákat is lefoglaltak a „csengeri örökösnőnél”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd9f56f-acad-4b67-9b95-5e7c859fb308","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dal egy szerelmi csalódás meséjeként indult huszonkét évvel ezelőtt – és egy 21. századi Seherezádé történet újabb fejezeteként érkezett meg, politikai áthallásokkal, 2021-be.\r

\r

","shortLead":"A dal egy szerelmi csalódás meséjeként indult huszonkét évvel ezelőtt – és egy 21. századi Seherezádé történet újabb...","id":"20210504_Minden_mas_lesz__Agi_es_Fiuk_klippremier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efd9f56f-acad-4b67-9b95-5e7c859fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a533f3b5-1e9f-4ad7-b33b-b0e6aa764302","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Minden_mas_lesz__Agi_es_Fiuk_klippremier","timestamp":"2021. május. 04. 14:01","title":"Minden más lesz – Ági és Fiúk-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]