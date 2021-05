Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább 3 százalékkal fognak nőni 2022-ben a nyugdíjak, ám az olló tovább nyílik és nő a leszakadás az átlagkeresetektől.","shortLead":"Legalább 3 százalékkal fognak nőni 2022-ben a nyugdíjak, ám az olló tovább nyílik és nő a leszakadás...","id":"20210505_Kiderult_mennyivel_fognak_noni_jovore_a_nyugdijak_de_van_rossz_hir_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a530894e-e1c0-46f5-b5d2-620133f3fb37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_Kiderult_mennyivel_fognak_noni_jovore_a_nyugdijak_de_van_rossz_hir_is","timestamp":"2021. május. 05. 12:55","title":"Kiderült, mennyivel nőhetnek jövőre a nyugdíjak, de van rossz hír is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90114e0-ecab-4725-b6e1-4fc452bffb45","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén Szakács Györgyinek szavazta meg az életműdíjat a Színházi Kritikusok Céhe.","shortLead":"Idén Szakács Györgyinek szavazta meg az életműdíjat a Színházi Kritikusok Céhe.","id":"20210505_A_Napfeny_ize_a_Sorstalansag_es_a_Napszallta_jelmeztervezoje_eletmudijat_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b90114e0-ecab-4725-b6e1-4fc452bffb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0f21af-9c78-4f74-8dfd-dfaac4df3d08","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_A_Napfeny_ize_a_Sorstalansag_es_a_Napszallta_jelmeztervezoje_eletmudijat_kapott","timestamp":"2021. május. 05. 11:35","title":"A napfény íze, a Sorstalanság és a Napszállta jelmeztervezője életműdíjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f9875a-786e-444d-9e0c-b8537d38f9f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadót elfogták, és elismerte a tettét, arra azonban nem tudott választ adni, miért ütötte meg a nőt.","shortLead":"A támadót elfogták, és elismerte a tettét, arra azonban nem tudott választ adni, miért ütötte meg a nőt.","id":"20210504_varandos_no_gyor_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f9875a-786e-444d-9e0c-b8537d38f9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c92e7b-8afa-461c-91c7-fbf8ffa6032b","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_varandos_no_gyor_tamadas","timestamp":"2021. május. 04. 09:07","title":"Minden ok nélkül tarkón vágott egy férfi egy várandós nőt Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efa21e8-44c0-474f-8026-4cf49ccd738c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az édesanya korábban a 112-nél dolgozott segélyhívó operátorként, ő tanította meg a lányának, mit kell tenni, ha baj van. ","shortLead":"Az édesanya korábban a 112-nél dolgozott segélyhívó operátorként, ő tanította meg a lányának, mit kell tenni, ha baj...","id":"20210505_Segelyhivas_kislany_mento_hangfelvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9efa21e8-44c0-474f-8026-4cf49ccd738c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f448485-cb49-45a9-b019-c0d3b73de0a4","keywords":null,"link":"/elet/20210505_Segelyhivas_kislany_mento_hangfelvetel","timestamp":"2021. május. 05. 11:50","title":"„Anya ezt tanította” – megszólalt az ötéves kislány, aki mentőt hívott az édesanyjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erről megállapodás is született.","shortLead":"Erről megállapodás is született.","id":"20210505_gvh_versenyhatosag_miniszterelnokseg_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecbbe54-bc2e-45ab-be15-c8c8c639338f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_gvh_versenyhatosag_miniszterelnokseg_kozbeszerzes","timestamp":"2021. május. 05. 14:35","title":"Együttműködik a GVH és a Miniszterelnökség a közbeszerzési kartellek feltárása érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29106cb-855f-455b-89ce-792e4a5223e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb tucatnyi videojáték indítható magasabb képfrissítéssel a Microsoft újgenerációs konzoljain.","shortLead":"Újabb tucatnyi videojáték indítható magasabb képfrissítéssel a Microsoft újgenerációs konzoljain.","id":"20210504_videojatek_fps_kepfrissites_microsoft_xbox_konzol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c29106cb-855f-455b-89ce-792e4a5223e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3709072c-6ae0-47c2-8099-4c1b456ee8a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_videojatek_fps_kepfrissites_microsoft_xbox_konzol","timestamp":"2021. május. 04. 16:10","title":"Változtattak, több mint 70 játék fut simábban az újfajta Xboxokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aec5fce-589f-4b4b-94f9-6b1a43633a38","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210504_Marabu_Feknyuz_Nem_kell_rabloalarcot_venni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aec5fce-589f-4b4b-94f9-6b1a43633a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b7b538-083a-4756-9708-03b8dbb2b9e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_Marabu_Feknyuz_Nem_kell_rabloalarcot_venni","timestamp":"2021. május. 04. 14:59","title":"Marabu Féknyúz: Nem kell rablóálarcot venni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3972cbf3-7e4f-4c02-9482-f4978f8da964","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre közelebb a szélesebb körű gyakorlati bemutatkozáshoz egy izraeli startup különleges hangfelismerő rendszere, amelyik mesterséges intelligencia támogatásával, a beszéd alapján kiszűrheti azokat, akik megfertőződtek a koronavírussal.","shortLead":"Egyre közelebb a szélesebb körű gyakorlati bemutatkozáshoz egy izraeli startup különleges hangfelismerő rendszere...","id":"20210504_vocalischeck_koronavirus_fertozes_ellenorzese_hangbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3972cbf3-7e4f-4c02-9482-f4978f8da964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86ee119-59ea-45b9-ba37-806238ed6d83","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_vocalischeck_koronavirus_fertozes_ellenorzese_hangbol","timestamp":"2021. május. 04. 08:03","title":"Csak számoljon el 70-ig, és kiderül, covidos-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]