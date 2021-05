Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d9cd111e-7591-4bc9-8fcd-f3be8eedb38c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az értekezletet – amely a G7-külügyminiszterek első személyes találkozója az elmúlt két évben – szigorú járványvédelmi intézkedések közepette tartják.","shortLead":"Az értekezletet – amely a G7-külügyminiszterek első személyes találkozója az elmúlt két évben – szigorú járványvédelmi...","id":"20210505_koronavirus_g7_ertekezlet_indiai_kuldottseg_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9cd111e-7591-4bc9-8fcd-f3be8eedb38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b846d77f-e5c4-4e56-81f9-9055cfce046d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_koronavirus_g7_ertekezlet_indiai_kuldottseg_karanten","timestamp":"2021. május. 05. 19:01","title":"Felbukkant a koronavírus a G7-értekezleten, indiaiak vonultak karanténba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e2f80fa-2835-4cbd-a429-a305affd76f6","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Praktizált orvosként, ügyvédként, szolgált papként, igaz, egyik hivatáshoz sem volt papírja Bósa Istvánnak. Fél életét börtönben töltötte, de szeretett dicsekedni tetteivel. Ha mérleget vonunk karrierjéről, inkább mennyiséget, mintsem minőséget találunk: ellentétben a nagymenő szélhámosokkal, stiklijeivel csak \"aprópénzt\" keresett. Dezső András cikksorozatának újabb epizódja.","shortLead":"Praktizált orvosként, ügyvédként, szolgált papként, igaz, egyik hivatáshoz sem volt papírja Bósa Istvánnak. Fél életét...","id":"20210505_Magyar_svindlerek_9_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e2f80fa-2835-4cbd-a429-a305affd76f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb7ae66-c4cb-44e3-8e64-92c68cc2ba60","keywords":null,"link":"/360/20210505_Magyar_svindlerek_9_resz","timestamp":"2021. május. 05. 19:00","title":"A csalókirály, aki eladta a Nyugati pályaudvar tetejét – Magyar svindlerek, 9. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9e1fcc-38e8-455a-b1f4-0f34798fb36c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A házigazda óriási meglepetésre 31-22-re nyert a címvédő Győri Audi ETO KC ellen a női kézilabda NB I. rangadóján, ezzel lépéselőnybe került a bajnoki címért zajló csatában.\r

","shortLead":"A házigazda óriási meglepetésre 31-22-re nyert a címvédő Győri Audi ETO KC ellen a női kézilabda NB I. rangadóján...","id":"20210505_kezilabda_nb_i_ferencvaros_gyor_rangado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf9e1fcc-38e8-455a-b1f4-0f34798fb36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5664fcf1-c3eb-4633-84c4-d1685020646a","keywords":null,"link":"/sport/20210505_kezilabda_nb_i_ferencvaros_gyor_rangado","timestamp":"2021. május. 05. 20:55","title":"Érik a trónfosztás? Kiütötte a Fradi a Győrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt még vizsgálják, hogy az új vírusvariánsokhoz igazított vakcinával oltsanak, vagy a már eddig használt oltóanyagokkal.","shortLead":"Azt még vizsgálják, hogy az új vírusvariánsokhoz igazított vakcinával oltsanak, vagy a már eddig használt...","id":"20210505__harmadik_oltas_egyesult_kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf4b9cd-c411-4400-8659-e361a4c23e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505__harmadik_oltas_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. május. 05. 13:53","title":"Kaphatnak egy harmadik oltást is az 50 felettiek ősszel az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondja, az oltásnak köszönhetően nem alakultak ki nála súlyos tünetek.","shortLead":"Azt mondja, az oltásnak köszönhetően nem alakultak ki nála súlyos tünetek.","id":"20210505_koronavirus_oltas_fideszes_orszaggyulesi_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0013bd07-ffcb-4ae0-a48a-02ee38b43dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_koronavirus_oltas_fideszes_orszaggyulesi_kepviselo","timestamp":"2021. május. 05. 09:05","title":"Első oltás után koronavírusos lett Becsó Zsolt fideszes országgyűlési képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt időszakban rendkívül sok elemzés készült arról, hogy milyen feltételekkel és hogyan lehet hozzájutni különböző állami támogatású hitelekhez. Nem ritkák azonban az olyan élethelyzetek, amikor bár külső forrásra van szükség, de az adott célra állami támogatás nem érhető el, vagy egyszerűen az igénylő nem felel meg a feltételeknek.","shortLead":"Az elmúlt időszakban rendkívül sok elemzés készült arról, hogy milyen feltételekkel és hogyan lehet hozzájutni...","id":"20210505_hiteligenyles_thm_bank360_majus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046f0c79-f414-410f-b16c-b29d21dada88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_hiteligenyles_thm_bank360_majus","timestamp":"2021. május. 05. 16:31","title":"Ennyibe kerül, ha most akar hitelt felvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján nem ez lesz a legnyáriasabb kezdése a hétvégének.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján nem ez lesz a legnyáriasabb kezdése a hétvégének.","id":"20210507_pentek_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f54a99-70fe-46b6-bc5c-8f8bdaf82f57","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_pentek_idojaras","timestamp":"2021. május. 07. 07:11","title":"Ez egy esős péntek lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb402ef-d240-4533-ba82-e0507054b999","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"\"Rögvest előkerültek a frigók mélyén őrzött Pfizerek, amelyekért hajlandók voltak hosszú órákat sorban állni a magyarok, annak ellenére, hogy a kormány a statisztika manipulálásával a leghalálosabb vakcinának állította be\". Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"\"Rögvest előkerültek a frigók mélyén őrzött Pfizerek, amelyekért hajlandók voltak hosszú órákat sorban állni...","id":"202118_banan_koztarsasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abb402ef-d240-4533-ba82-e0507054b999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d98cc2-e57b-43e1-8043-41e7507320ac","keywords":null,"link":"/itthon/202118_banan_koztarsasag","timestamp":"2021. május. 06. 09:50","title":"Dobszay János: Banán, köztársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]