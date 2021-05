Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7d070daf-ba15-4de8-bab4-697a64f964ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az alapítványokban való részvételről és horvátországi büntetőügyéről is beszélt a Telexnek a Mol elnök-vezérigazgatója.","shortLead":"Az alapítványokban való részvételről és horvátországi büntetőügyéről is beszélt a Telexnek a Mol elnök-vezérigazgatója.","id":"20210506_Hernadi_Zsolt_Vizsgalja_a_Mol_a_ferihegyi_repter_megvasarlasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d070daf-ba15-4de8-bab4-697a64f964ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcede43-4f0d-4d19-9e2d-23256b43605c","keywords":null,"link":"/kkv/20210506_Hernadi_Zsolt_Vizsgalja_a_Mol_a_ferihegyi_repter_megvasarlasat","timestamp":"2021. május. 06. 11:29","title":"Hernádi Zsolt: Vizsgálja a Mol a ferihegyi reptér megvásárlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az újabb átcsoportosítás legfontosabb kedvezményezettje a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a hadsereg.","shortLead":"Az újabb átcsoportosítás legfontosabb kedvezményezettje a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a hadsereg.","id":"20210506_kormanyhatarozat_koltsegvetes_atcsoportositas_vedooltas_kampany_hadsereg_kultura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81692a5-3295-48fe-a611-e889eec33d44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_kormanyhatarozat_koltsegvetes_atcsoportositas_vedooltas_kampany_hadsereg_kultura","timestamp":"2021. május. 06. 11:01","title":"Művészetek, bölcsődék, honvédség – a kormány ismét átírta a költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb84ff03-9d1c-4c1a-a712-33812eb08fe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Ohio állam egyik képviselője, Andrew Brenner többször is megpróbálta beállítani a Zoomon a hátteret, hogy úgy tűnjön, odahaza ül. De nem ott ült.","shortLead":"Az amerikai Ohio állam egyik képviselője, Andrew Brenner többször is megpróbálta beállítani a Zoomon a hátteret...","id":"20210506_zoom_hivas_hatter_andrew_brenner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb84ff03-9d1c-4c1a-a712-33812eb08fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccf5f75-4a61-4b61-a7ab-96e148945037","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_zoom_hivas_hatter_andrew_brenner","timestamp":"2021. május. 06. 15:15","title":"El akarta rejteni a politikus, hogy honnan videotelefonál, de nagyon nem jött össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3bf25a-f9ef-4ae2-b40a-c69c9a8b36b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hobbiprojektnek indult a LegbootLegit nevű Reddit-felhasználó munkája, de lehet, hogy hamarosan bárki vehet majd egyet az általa készített hanglemezből.","shortLead":"Hobbiprojektnek indult a LegbootLegit nevű Reddit-felhasználó munkája, de lehet, hogy hamarosan bárki vehet majd egyet...","id":"20210507_bakelitlemez_windows_95_hangjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b3bf25a-f9ef-4ae2-b40a-c69c9a8b36b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b62894b-81d3-4080-a1f5-51fc31f674e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_bakelitlemez_windows_95_hangjai","timestamp":"2021. május. 07. 08:33","title":"Bakelitlemezre tette a Reddit-felhasználó a Windows 95 hangjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Rövid időn belül kétszer is tulajdonost váltott a hollywoodi Vajna-villa, először ingyen, aztán a becslés szerint közel 5 millió dollárért.","shortLead":"Rövid időn belül kétszer is tulajdonost váltott a hollywoodi Vajna-villa, először ingyen, aztán a becslés szerint közel...","id":"20210506_andy_vajna_haz_eladas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c8bd4-aa95-490d-bada-5fab2e6b2fdb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210506_andy_vajna_haz_eladas","timestamp":"2021. május. 06. 17:53","title":"Tulajdonosi hátterét titkoló delaware-i cég vette meg Andy Vajna egykori villáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c2ef8b-bc6c-4b1a-8f88-ae4dc183bc13","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egykori német válogatott kapus véletlenül éppen annak a Dennis Aogónak küldte el az üzenetet, akit lekvótafeketézett benne.","shortLead":"Az egykori német válogatott kapus véletlenül éppen annak a Dennis Aogónak küldte el az üzenetet, akit lekvótafeketézett...","id":"20210505_Rasszista_kijelentes_Hertha_Jens_Lehmann","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64c2ef8b-bc6c-4b1a-8f88-ae4dc183bc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0109e818-a80f-4505-849a-cede8cb805b3","keywords":null,"link":"/sport/20210505_Rasszista_kijelentes_Hertha_Jens_Lehmann","timestamp":"2021. május. 05. 13:20","title":"Kvótafeketéző üzenete miatt rúgták ki a Herthától Jens Lehmannt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1213f3ad-724b-4834-8fc5-b7d39ced4830","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt megasztárost közokirat-hamisítással és tíz vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítják.","shortLead":"A volt megasztárost közokirat-hamisítással és tíz vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítják.","id":"20210506_fekete_david","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1213f3ad-724b-4834-8fc5-b7d39ced4830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef296069-e46f-4aa7-ac74-1f23c8561f13","keywords":null,"link":"/elet/20210506_fekete_david","timestamp":"2021. május. 06. 13:01","title":"Az ügyészség szerint Fekete Dávid egy halálos betegnek adta el a cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt kérték, hogy az érintettek tegyék meg a bejelentéseket az elérhetőségeinken, és minden esetet részletesen kivizsgálnak.","shortLead":"Azt kérték, hogy az érintettek tegyék meg a bejelentéseket az elérhetőségeinken, és minden esetet részletesen...","id":"20210505_astrazeneca_reakcio_trombozisos_esetek_covid19_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9e8f0f-0fb0-4071-89c9-e0aa931cdba3","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_astrazeneca_reakcio_trombozisos_esetek_covid19_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. május. 05. 19:24","title":"Reagált az AstraZeneca a hazai trombózisos esetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]