[{"available":true,"c_guid":"1e75181a-49ea-4d16-a929-a7a4b3da64a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész borzasztóan elviselhetetlennek tartja, hogy arról szól a közbeszéd, kinek nagyobb a f*sza. Úgy véli, szerencsésebb lenne kevesebbet beszélni a politikáról. ","shortLead":"A színész borzasztóan elviselhetetlennek tartja, hogy arról szól a közbeszéd, kinek nagyobb a f*sza. Úgy véli...","id":"20210507_Thuroczy_Szabolcs_A_politikusok_elhoztak_nekunk_a_fortyogo_gyuloletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e75181a-49ea-4d16-a929-a7a4b3da64a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3792401a-0530-4504-ae51-ee28f0522843","keywords":null,"link":"/kultura/20210507_Thuroczy_Szabolcs_A_politikusok_elhoztak_nekunk_a_fortyogo_gyuloletet","timestamp":"2021. május. 07. 15:37","title":"Thuróczy Szabolcs: A politikusok elhozták nekünk a fortyogó gyűlöletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190abaed-3d74-42c4-8dba-c7ad6be7b50d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megfizethető díjakkal, megszűnő kaucióval, rugalmas, percalapú számlázással készül a megújuló Mol Bubi közbringarendszer.","shortLead":"Megfizethető díjakkal, megszűnő kaucióval, rugalmas, percalapú számlázással készül a megújuló Mol Bubi...","id":"20210507_mol_bubi_berlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=190abaed-3d74-42c4-8dba-c7ad6be7b50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e02667-f9f5-4b0c-82be-d0e27573c60a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_mol_bubi_berlet","timestamp":"2021. május. 07. 12:09","title":"A felére csökken a Bubi-bérletek ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4acc85-daf2-42c5-b4be-6d8f71c6fb8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hosszú Menetelés 5B visszatérése teljesen ellenőrizetlen módon zajlik, egyesek attól tartanak, hogy a szerkezet lakott területen landol.","shortLead":"A Hosszú Menetelés 5B visszatérése teljesen ellenőrizetlen módon zajlik, egyesek attól tartanak, hogy a szerkezet...","id":"20210506_kinai_raketa_hosszu_meneteles_5b","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f4acc85-daf2-42c5-b4be-6d8f71c6fb8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a48978d-6de1-4439-a2e6-5dd73751fade","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_kinai_raketa_hosszu_meneteles_5b","timestamp":"2021. május. 06. 11:35","title":"Valószínűleg a hétvégén hullanak vissza a kínai űrrakéta darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f2d6aa-1376-417e-833c-915546e95402","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A korábbi körben 2,5 millió forintot lehetett kapni maximum 11 millió forintos autók vásárlásához. ","shortLead":"A korábbi körben 2,5 millió forintot lehetett kapni maximum 11 millió forintos autók vásárlásához. ","id":"20210507_Hamarosan_indul_az_elektromos_autok_allami_tamogatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45f2d6aa-1376-417e-833c-915546e95402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c1ac0a-0696-441a-8662-909b513e09ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_Hamarosan_indul_az_elektromos_autok_allami_tamogatasa","timestamp":"2021. május. 07. 07:41","title":"Hamarosan indul az elektromos autók állami támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többek szerint is ezek a szabadalmak okozzák a vakcinahiányt a világon, de a gyógyszercégek mellett Németország sem akar ilyet.","shortLead":"Többek szerint is ezek a szabadalmak okozzák a vakcinahiányt a világon, de a gyógyszercégek mellett Németország sem...","id":"20210507_vakcina_szabadalom_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec548302-393a-4ee4-8dea-3d5b7b2e486c","keywords":null,"link":"/kkv/20210507_vakcina_szabadalom_nemetorszag","timestamp":"2021. május. 07. 07:43","title":"Németország a gyógyszercégek mellé áll, nem támogatja a vakcinaszabadalmak feloldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e2a235-7d3e-4c2b-aaa2-1af678c414e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyitómérkőzést az új népligeti csarnokban játssza Magyarország.","shortLead":"A nyitómérkőzést az új népligeti csarnokban játssza Magyarország.","id":"20210506_KeziEb_csoport_ellenfel_magyar_ferfi_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8e2a235-7d3e-4c2b-aaa2-1af678c414e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2a0b35-2c78-491e-986e-1ec24cccefc8","keywords":null,"link":"/sport/20210506_KeziEb_csoport_ellenfel_magyar_ferfi_valogatott","timestamp":"2021. május. 06. 19:34","title":"Kézi-Eb: Kemény csoportellenfeleket kapott a magyar férfiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1b6b3a-dafe-45f2-a0bf-c422fba7949e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vlagyimir Putyint választották egy online szavazáson a legszebb orosz férfinak. A Duma Aktuál ennek apropóján megnézte, milyen listákat lehetne állítani, amelyeken itthon nem Orbán Viktor nyerne. Nem volt könnyű dolguk. ","shortLead":"Vlagyimir Putyint választották egy online szavazáson a legszebb orosz férfinak. A Duma Aktuál ennek apropóján megnézte...","id":"20210507_Duma_Aktual_Putyin_es_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae1b6b3a-dafe-45f2-a0bf-c422fba7949e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eadc4f2a-c638-4f90-ac07-ed4f2e31e9a6","keywords":null,"link":"/360/20210507_Duma_Aktual_Putyin_es_Orban","timestamp":"2021. május. 07. 19:00","title":"Duma Aktuál: Putyin csak a legszebb orosz, Orbán az első öt legbefolyásosabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan kiderül, hogy a Magyarországon is alkalmazott kínai oltóanyagot biztonságosnak és hatásosnak ítéli-e a WHO.","shortLead":"Hamarosan kiderül, hogy a Magyarországon is alkalmazott kínai oltóanyagot biztonságosnak és hatásosnak ítéli-e a WHO.","id":"20210507_who_sinopharm_kinai_vakcina_veszhelyzeti_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae44022f-e27d-43d8-a27e-cc04513b963a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_who_sinopharm_kinai_vakcina_veszhelyzeti_alkalmazas","timestamp":"2021. május. 07. 13:01","title":"A WHO még pénteken bejelentheti, hogy a Sinopharm vakcinája kap-e vészhelyzeti felhasználásra vonatkozó engedélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]