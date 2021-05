Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A négy blokkból csak egy üzemelt teljes gőzzel, de már pörgetik fel a többit is.","shortLead":"A négy blokkból csak egy üzemelt teljes gőzzel, de már pörgetik fel a többit is.","id":"20210509_Felgozzel_ment_a_paksi_eromu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2db46c-16d6-426d-b93b-ed602a3862f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_Felgozzel_ment_a_paksi_eromu","timestamp":"2021. május. 09. 15:35","title":"Hirtelen eltűnt a paksi erőmű termelésének a fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lélegeztetőgépen 394 embert ápolnak.","shortLead":"Lélegeztetőgépen 394 embert ápolnak.","id":"20210510_Elhunyt_91_beteg_677_uj_fertozott_regisztraltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc26137d-17a9-4b7d-957a-add9d742b986","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Elhunyt_91_beteg_677_uj_fertozott_regisztraltak","timestamp":"2021. május. 10. 09:07","title":"Elhunyt 91 beteg, 677 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415b8120-fb24-43d2-9ded-e36da867eb69","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A határnyitással a durva bűnözés is nemzetközibbé vált. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A határnyitással a durva bűnözés is nemzetközibbé vált. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210507_Utonallok_az_autopalyan__1991_majus_8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=415b8120-fb24-43d2-9ded-e36da867eb69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f13fd6-4943-48ac-8a04-b58f17613282","keywords":null,"link":"/360/20210507_Utonallok_az_autopalyan__1991_majus_8","timestamp":"2021. május. 08. 16:30","title":"Útonállók az autópályán – 1991. május 8.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9769e831-94fe-434b-ad6a-e31b32a7f11d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Helmut Jahn figyelmen kívül hagyott egy stoptáblát. Elgázolták. ","shortLead":"Helmut Jahn figyelmen kívül hagyott egy stoptáblát. Elgázolták. ","id":"20210509_helmut_jahn_epitesz_halalos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9769e831-94fe-434b-ad6a-e31b32a7f11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f378622-9697-4dab-b437-318f80782256","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210509_helmut_jahn_epitesz_halalos_baleset","timestamp":"2021. május. 09. 21:01","title":"Kerékpárbalesetben hunyt el a világhírű német-amerikai építész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, már régóta pletykált értesülés bizonyult igaznak a Microsofttal és az Xbox konzolok értékesítésével kapcsolatban, ráadásul nem várt helyről: az Apple kontra Epic Games per anyagából.","shortLead":"Egy, már régóta pletykált értesülés bizonyult igaznak a Microsofttal és az Xbox konzolok értékesítésével kapcsolatban...","id":"20210510_microsoft_veszteseges_xbox_ertekesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be1d394-9861-407c-be7d-e743ef50374f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_microsoft_veszteseges_xbox_ertekesites","timestamp":"2021. május. 10. 10:03","title":"Kiderült, mennyit keres a Microsoft az Xboxokon – a válasz egy (nem) szép, kerek szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6f085f-1afd-43eb-bd2b-1882185f8a3c","c_author":"Balla Györgyi, Kovács Gábor, Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Szigorú, feszes költségvetéssel és a tartalékok elhasználásával próbálják a legtöbb városban megőrizni a pénzügyi működőképességet, de többen hitelfelvételre vagy értékpapírok eladására is rákényszerülnek. Van, ahol az iparűzési adó megfelezése miatt adott állami kompenzáció annyira elég, hogy egy kicsit kint legyen a vízből a város, máshova, például Budapestre és Győrbe nem jut ebből a keretből pénz. Körbenéztünk az ország legnagyobb városaiban és néhány kisebb településen, hogyan gazdálkodik a városvezetés a válság alatt.","shortLead":"Szigorú, feszes költségvetéssel és a tartalékok elhasználásával próbálják a legtöbb városban megőrizni a pénzügyi...","id":"20210510_onkormanyzatok_tartalekok_koltsegvetes_varosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af6f085f-1afd-43eb-bd2b-1882185f8a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966084e2-224d-4ebf-afb2-423cc0cff877","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210510_onkormanyzatok_tartalekok_koltsegvetes_varosok","timestamp":"2021. május. 10. 06:30","title":"A tartalékokat élik fel az önkormányzatok, hogy túléljék 2021-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5de4807-7baa-492c-a22b-25f8c0f98876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vártnál jóval kevesebb pénzhez juthatnak a horrorfilm főszereplői.","shortLead":"A vártnál jóval kevesebb pénzhez juthatnak a horrorfilm főszereplői.","id":"20210509_A_Hang_nelkul_sztarjaival_is_elbanhat_a_koronavirusjarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5de4807-7baa-492c-a22b-25f8c0f98876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f563b8-6541-459e-b464-5fb40a81cedf","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_A_Hang_nelkul_sztarjaival_is_elbanhat_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. május. 09. 20:21","title":"A Hang nélkül sztárjaival is elbánhat a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kapacitáshiány miatt várhatóan továbbra is csak a legsürgősebb eseteket fogadhatják a szakrendelők és a kórházak.","shortLead":"Kapacitáshiány miatt várhatóan továbbra is csak a legsürgősebb eseteket fogadhatják a szakrendelők és a kórházak.","id":"20210510_Tobb_ezren_varnak_csipoprotezisre_vagy_gerincmutetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139a3990-0844-4ae0-9c69-097263fe45ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Tobb_ezren_varnak_csipoprotezisre_vagy_gerincmutetre","timestamp":"2021. május. 10. 07:16","title":"Több ezren várnak csípőprotézisre és gerincműtétekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]