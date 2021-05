Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e305c9d-bd3f-448c-8ce7-9ad113a173df","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Végéhez közelít az Európában nézők nélkül megrendezett 2020-2021-es futballszezon. Az öt topligából eddig csak az olasz és a német bajnokságban avattak győztest, azonban a brit első osztályban is szinte biztos a befutó. Összefoglalónk az európai topligák állásáról. ","shortLead":"Végéhez közelít az Európában nézők nélkül megrendezett 2020-2021-es futballszezon. Az öt topligából eddig csak az olasz...","id":"20210510_20202021_foci_bajnoksagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e305c9d-bd3f-448c-8ce7-9ad113a173df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e735a0-6a8d-4715-84a3-e6bcaef1d9ef","keywords":null,"link":"/sport/20210510_20202021_foci_bajnoksagok","timestamp":"2021. május. 10. 12:24","title":"Van, ahol trónfosztás, máshol papírforma – végéhez közelít a 2020-2021-es futballszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e04ed51-c407-464c-8e4c-2004d877f55a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a kis SQ2-essel minden korábbinál dinamikusabb vezetési élményben lehet részünk.","shortLead":"Ezzel a kis SQ2-essel minden korábbinál dinamikusabb vezetési élményben lehet részünk.","id":"20210511_350_loero_mar_eleg_lesz_az_audi_legkisebb_divatterepjarojaba_sq2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e04ed51-c407-464c-8e4c-2004d877f55a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a9dbda-bd02-4b22-9873-4a3166a4eae7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_350_loero_mar_eleg_lesz_az_audi_legkisebb_divatterepjarojaba_sq2","timestamp":"2021. május. 11. 06:41","title":"350 lóerő már elég lesz az Audi legkisebb divatterepjárójába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig egyetlen platformon volt csak elérhető, de már ott is milliós letöltéseket produkált a Clubhouse. De a java még csak ezután jöhet.","shortLead":"Eddig egyetlen platformon volt csak elérhető, de már ott is milliós letöltéseket produkált a Clubhouse. De a java még...","id":"20210511_android_ios_clubhouse_letoltes_megjelenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04825f8c-0418-4f8f-a581-c5377292b2b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_android_ios_clubhouse_letoltes_megjelenes","timestamp":"2021. május. 11. 14:03","title":"Androidra is megjött az iPhone-os slágeralkalmazás, és talán a magyar premier sincs már messze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09be60fa-74c5-4109-9b60-75e78f29af2d","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Dobrev Klárát karizmatikus politikusnak tartja, Gyurcsány Ferencet bátorságáért csodálja Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület DK-s polgármestere. Elmondta, miért lépett ki az MSZP-ből és beszélt arról is, mit tett polgármesterként a vakcinálás népszerűsítéséért. HVG-Portré.","shortLead":"Dobrev Klárát karizmatikus politikusnak tartja, Gyurcsány Ferencet bátorságáért csodálja Szaniszló Sándor, a XVIII...","id":"202118_szaniszlo_sandor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09be60fa-74c5-4109-9b60-75e78f29af2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf981f4-ea4f-4b1b-919c-d71473ca99ff","keywords":null,"link":"/360/202118_szaniszlo_sandor","timestamp":"2021. május. 10. 15:00","title":"Szaniszló Sándor: \"A hatalom Dobrev Klárát tekinti a legerősebb ellenfélnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6f085f-1afd-43eb-bd2b-1882185f8a3c","c_author":"Balla Györgyi, Kovács Gábor, Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Szigorú, feszes költségvetéssel és a tartalékok elhasználásával próbálják a legtöbb városban megőrizni a pénzügyi működőképességet, de többen hitelfelvételre vagy értékpapírok eladására is rákényszerülnek. Van, ahol az iparűzési adó megfelezése miatt adott állami kompenzáció annyira elég, hogy egy kicsit kint legyen a vízből a város, máshova, például Budapestre és Győrbe nem jut ebből a keretből pénz. Körbenéztünk az ország legnagyobb városaiban és néhány kisebb településen, hogyan gazdálkodik a városvezetés a válság alatt.","shortLead":"Szigorú, feszes költségvetéssel és a tartalékok elhasználásával próbálják a legtöbb városban megőrizni a pénzügyi...","id":"20210510_onkormanyzatok_tartalekok_koltsegvetes_varosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af6f085f-1afd-43eb-bd2b-1882185f8a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966084e2-224d-4ebf-afb2-423cc0cff877","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210510_onkormanyzatok_tartalekok_koltsegvetes_varosok","timestamp":"2021. május. 10. 06:30","title":"A tartalékokat élik fel az önkormányzatok, hogy túléljék 2021-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kormány a járvány alatt hatszor hivatkozott kibertámadásra, ha leállt egy oldaluk.","shortLead":"A kormány a járvány alatt hatszor hivatkozott kibertámadásra, ha leállt egy oldaluk.","id":"20210510_tulterheles_tamadas_rendorseg_idopontfoglalo_oldal_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2785cd-55ad-4b14-b898-5ba9a64ed790","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_tulterheles_tamadas_rendorseg_idopontfoglalo_oldal_vakcina","timestamp":"2021. május. 10. 12:29","title":"A rendőrség szerint tényleg támadás érte az oltások időpontfoglaló oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa2d6-5b34-4f61-a14b-135e6c836263","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme az első hivatalos kedvcsináló felvétel a típus legsportosabb új változatáról.","shortLead":"Íme az első hivatalos kedvcsináló felvétel a típus legsportosabb új változatáról.","id":"20210511_a_volkswagen_megmutatta_a_legujabb_polo_gtit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747fa2d6-5b34-4f61-a14b-135e6c836263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5d99a3-eb5e-4ed1-82ef-8a7567f28a9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_a_volkswagen_megmutatta_a_legujabb_polo_gtit","timestamp":"2021. május. 11. 11:21","title":"A Volkswagen megmutatta a 200 lóerőnél erősebb új Polo GTI-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331f9209-8033-408d-89ad-74e40fb537a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Méghozzá nem kevéssel.","shortLead":"Méghozzá nem kevéssel.","id":"20210510_Alig_par_ev_es_olcsobban_gyartjak_az_elektromos_autokat_mint_a_hagyomanyos_jarmuveket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=331f9209-8033-408d-89ad-74e40fb537a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfc81d9-7296-427d-b4e9-213a526b062a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_Alig_par_ev_es_olcsobban_gyartjak_az_elektromos_autokat_mint_a_hagyomanyos_jarmuveket","timestamp":"2021. május. 10. 09:45","title":"Hat év múlva már olcsóbb lehet egy elektromos autó, mint a hagyományos ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]