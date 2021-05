Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a258e82f-d683-409c-919a-0ecf499f5617","c_author":"Windisch Judit - Ballai Vince","category":"itthon","description":"Az általános iskolák alsó tagozatainak nyitása előtt elég nagy volt a félelem attól, hogy ez a lépés súlyosbít majd a járványhelyzeten. Szerencsére ez nem következett be, és a kisdiákok egyre nagyobb arányban térnek vissza az iskolapadba. A felsőbb évfolyamoknál kisebb az ellenállás, bár az ADOM diákmozgalom még mindig halasztást követel. Az áprilisi nyitástól a tanárok nagyobb része is ódzkodott, majd szinte kivétel nélkül mindenki visszament tanítani. ","shortLead":"Az általános iskolák alsó tagozatainak nyitása előtt elég nagy volt a félelem attól, hogy ez a lépés súlyosbít majd...","id":"20210509_iskolanyitas_felso_tagozat_gimnaizum_maruzsa_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a258e82f-d683-409c-919a-0ecf499f5617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82123529-d043-4963-b5f4-a6a0bf74af56","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_iskolanyitas_felso_tagozat_gimnaizum_maruzsa_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 09. 11:00","title":"Jól alakul a járvány, a szülők kaptak oltást és a gyerekek is szétestek már - ezek is érvek az iskolába engedés mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilatkozat nélkül nem adható be az oltás. A fiatalok a Pfizer oltóanyagát kapják.","shortLead":"A nyilatkozat nélkül nem adható be az oltás. A fiatalok a Pfizer oltóanyagát kapják.","id":"20210510_oltas_regisztracio_pfizer_szuloi_hozzajarulo_nyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7679f52e-bcd3-4417-b8b1-481fb8913d48","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_oltas_regisztracio_pfizer_szuloi_hozzajarulo_nyilatkozat","timestamp":"2021. május. 10. 10:21","title":"Hamarosan oltják a 16–18 éveseket, innen tölthető le a szülői hozzájáruló nyilatkozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A norvég járványhelyzet egyre jobban áll, ennek fenntartásához azonban nincs szükség a két vakcinára a kutatók szerint. ","shortLead":"A norvég járványhelyzet egyre jobban áll, ennek fenntartásához azonban nincs szükség a két vakcinára a kutatók szerint. ","id":"20210510_norvegia_astrazeneca_johnson_johnson_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb39947b-289d-482c-8fb5-adc619e5674d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_norvegia_astrazeneca_johnson_johnson_vakcina","timestamp":"2021. május. 10. 13:33","title":"Norvég kutatók szerint ki kell venni az országos oltókampányból az AstraZeneca és a Johnson & Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint világviszonylatban több mint kétszer annyian hunytak el a koronavírus-fertőzésben, mint amennyi a hivatalos statisztikákban szerepel.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint világviszonylatban több mint kétszer annyian hunytak el a koronavírus-fertőzésben, mint...","id":"20210510_koronavirus_jarvany_aldozat_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae50a17-49e1-4eaf-82f2-560dd5f5d786","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_koronavirus_jarvany_aldozat_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 10. 09:33","title":"A Washingtoni Egyetem szerint kimaradt 9500 áldozat a magyar járványstatisztikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debcc67c-073d-4018-8ab6-974b3433d6e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 448 Pista ugyan 340 km/h-val is képes száguldani, de láthatóan egészen alacsony tempó is elég hozzá, hogy óvatlanul össze lehessen törni.","shortLead":"A Ferrari 448 Pista ugyan 340 km/h-val is képes száguldani, de láthatóan egészen alacsony tempó is elég hozzá...","id":"20210509_Egy_Ferrari_488_Pista_megint_megmutatta_hogy_nagyon_gonosz__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=debcc67c-073d-4018-8ab6-974b3433d6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f300af3b-3ed3-44e2-a828-94f5afa371a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210509_Egy_Ferrari_488_Pista_megint_megmutatta_hogy_nagyon_gonosz__video","timestamp":"2021. május. 10. 04:32","title":"Megmutatta a Ferrari 448 Pista, mivé fajulhat egy óvatlan gyorsítás - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d1af75-f0ce-41c8-a5fc-8c8152ff75b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iskolabezárások arra is hatással vannak, hogy a gyerekek hogyan étkeznek és mennyit mozognak. A túlsúly és az elhízás számos életveszélyes betegségekhez köthető.","shortLead":"Az iskolabezárások arra is hatással vannak, hogy a gyerekek hogyan étkeznek és mennyit mozognak. A túlsúly és...","id":"20210511_elhizas_gyerek_koronavirus_who","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8d1af75-f0ce-41c8-a5fc-8c8152ff75b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074c436e-ec54-4dfd-994c-de9c5b8f70c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_elhizas_gyerek_koronavirus_who","timestamp":"2021. május. 11. 10:13","title":"Több gyerek válhat elhízottá a koronavírus-járvány miatt a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2913ef3-7c4d-4996-90fd-a4e92e4a254f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biztonságos üzenetküldő a Facebook adatgyűjtési szokásaira világított volna rá egy fizetett hirdetéssel, de a közösségi oldalnak ez nagyon nem tetszett.","shortLead":"A biztonságos üzenetküldő a Facebook adatgyűjtési szokásaira világított volna rá egy fizetett hirdetéssel, de...","id":"20210510_signal_instagram_hirdetes_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2913ef3-7c4d-4996-90fd-a4e92e4a254f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e9efc0-c1f0-4085-9a17-4cfa61206908","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_signal_instagram_hirdetes_facebook","timestamp":"2021. május. 10. 08:33","title":"A Signal megpróbálta felfedni a Facebook adatgyűjtési technikáját, erre letiltották őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ade9e12-63ff-4ede-863a-2208327762c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Nem jön hozzám senki, mert már évek óta én sem látogatok meg senkit. Legföllebb a Dunaparton sétálok egy kicsit déli órákban\" – így nyilatkozik az idős Arany János egy 1879-es interjúban, melyre Császtvay Tünde, a BTK Irodalomtudományi Intézet Bibliográfiai Osztályának vezetője talált rá. Az interjú a visszavonultan élő költő pesti lakásában készült. ","shortLead":"\"Nem jön hozzám senki, mert már évek óta én sem látogatok meg senkit. Legföllebb a Dunaparton sétálok egy kicsit déli...","id":"20210510_A_maganeletebe_enged_bepillantast_Arany_Janos_egy_elokerult_kozel_150_eves_interjuban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ade9e12-63ff-4ede-863a-2208327762c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb99a24b-1134-4b48-bc2c-5e1beeb29cf9","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_A_maganeletebe_enged_bepillantast_Arany_Janos_egy_elokerult_kozel_150_eves_interjuban","timestamp":"2021. május. 10. 10:55","title":"A magánéletébe enged bepillantást Arany János egy előkerült, közel 150 éves interjúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]