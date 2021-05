Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1a30fd47-7692-441f-981d-17d9aaff8357","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 4K-ban restaurált zenés trükkfilmet előbb online, majd a mozikban is meg lehet nézni. ","shortLead":"A 4K-ban restaurált zenés trükkfilmet előbb online, majd a mozikban is meg lehet nézni. ","id":"20210511_Visszater_a_mozikba_Kovasznai_Gyorgy_kultikus_animacioja_a_Habfurdo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a30fd47-7692-441f-981d-17d9aaff8357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eda08ef-96db-4953-b7cb-4ef3e4b96b57","keywords":null,"link":"/kultura/20210511_Visszater_a_mozikba_Kovasznai_Gyorgy_kultikus_animacioja_a_Habfurdo","timestamp":"2021. május. 11. 10:44","title":"Visszatér a mozikba Kovásznai György kultikus animációja, a Habfürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Arra hívják fel a figyelmet tudósok, hogy ne értékeljük túl a szállítás környezeti lábnyomát, ha élelmiszerekről van szó. ","shortLead":"Arra hívják fel a figyelmet tudósok, hogy ne értékeljük túl a szállítás környezeti lábnyomát, ha élelmiszerekről van...","id":"20210510_Kutatok_szerint_fenntarthatobb_az_importalt_zoldseg_mint_egy_helyi_hus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4cc255-5184-437d-be0f-38bf9120f2fd","keywords":null,"link":"/zhvg/20210510_Kutatok_szerint_fenntarthatobb_az_importalt_zoldseg_mint_egy_helyi_hus","timestamp":"2021. május. 10. 14:48","title":"Egy új kutatás szerint az importált zöldség is kevesebb kárt okoz a környzetnek, mint a helyi hús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt és az államfőt egy nagyszabású ünnepségre hívták Ukrajnába, de arról továbbra sincs információ, élnek-e a lehetőséggel.","shortLead":"A miniszterelnököt és az államfőt egy nagyszabású ünnepségre hívták Ukrajnába, de arról továbbra sincs információ...","id":"20210511_orban_viktor_ader_janos_ukrajna_fuggetlenseg_krim_platform","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d39c42b-2dbe-4e02-ae02-399e591b26e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_orban_viktor_ader_janos_ukrajna_fuggetlenseg_krim_platform","timestamp":"2021. május. 11. 08:12","title":"Orbánt és Ádert is meghívták, hogy álljanak ki az ukrán függetlenség mellett, de még mindig nem tudni, elmennek-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767eefd2-8c5b-403c-92bf-b5251dc6a3de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az iMac és az iPhone 12-es széria után a pletykák szerint a MacBook Air külsejét is megváltoztatná, így az M2-es processzorral szerelt eszköz már másként nézhet ki, mint a jelenlegi modellek.","shortLead":"Az Apple az iMac és az iPhone 12-es széria után a pletykák szerint a MacBook Air külsejét is megváltoztatná...","id":"20210512_apple_macbook_air_dizajn_formatervezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=767eefd2-8c5b-403c-92bf-b5251dc6a3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74111026-6f29-4677-aa24-bbc20de770d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_apple_macbook_air_dizajn_formatervezes","timestamp":"2021. május. 12. 09:33","title":"Újfajta MacBook Airen dolgozhat az Apple, olyan lenne, mint a MacBook Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c1e9a7-69bf-45c2-ac96-e315073a00dc","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Aki júniusban szeretne lagzit, az már bizakodhat. Ha ebben az iramban folyik tovább a magyar lakosság átoltása, akkor június legelejére érhetjük el a miniszterelnök által kitűzött következő, 5 millió fős nyitási kvótát, bár ő ezt korábban május 10-ére ígérte.","shortLead":"Aki júniusban szeretne lagzit, az már bizakodhat. Ha ebben az iramban folyik tovább a magyar lakosság átoltása, akkor...","id":"20210511_Ha_nem_gyorsitunk_junius_elott_nem_lesz_ujabb_konnyites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4c1e9a7-69bf-45c2-ac96-e315073a00dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64fc968-900b-4307-8c85-c8ed757b075f","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Ha_nem_gyorsitunk_junius_elott_nem_lesz_ujabb_konnyites","timestamp":"2021. május. 11. 17:55","title":"Ha nem gyorsítunk az oltással, június előtt nem lesz újabb könnyítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c7d74f-453b-4781-819e-66da8f00efed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20210510_fejsze_elettars_veszprem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51c7d74f-453b-4781-819e-66da8f00efed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05ea955-f6da-47e6-bbe1-162e08bdd1ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_fejsze_elettars_veszprem","timestamp":"2021. május. 10. 16:05","title":"Fejszével kergette az élettársát egy fiatal férfi az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdccf44-55d2-42da-b600-ad418df8b33d","c_author":"Bankmonitor / Tunner János","category":"gazdasag","description":"Ha a kata-s vállalkozó lakáshitelt vett fel, szinte biztos, hogy tartós betegség esetén a táppénze nem fogja elérni a havi hiteltörlesztési kötelezettsége összegét. Pánikra azonban nincs ok, ma már erre is van megoldás. A Bankmonitor bemutatja, hogy szinte fillérekért is hozzá lehet jutni a szükséges anyagi biztonsághoz.","shortLead":"Ha a kata-s vállalkozó lakáshitelt vett fel, szinte biztos, hogy tartós betegség esetén a táppénze nem fogja elérni...","id":"20210511_Hogyan_torlesztheti_a_katas_vallalkozo_a_hitelet_ha_megbetegszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bdccf44-55d2-42da-b600-ad418df8b33d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc379ba-5354-4d69-af48-d4cbe0fe19af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Hogyan_torlesztheti_a_katas_vallalkozo_a_hitelet_ha_megbetegszik","timestamp":"2021. május. 11. 10:05","title":"Hogyan törlesztheti a kata-s vállalkozó a hitelét, ha megbetegszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c448c28-cd85-4f08-993e-a161fae7b055","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy másik kormánydöntés szerint Magyarország 6000 adag AstraZeneca oltóanyagot ajándékoz Észak-Macedóniának.","shortLead":"Egy másik kormánydöntés szerint Magyarország 6000 adag AstraZeneca oltóanyagot ajándékoz Észak-Macedóniának.","id":"20210512_Kozel_tiz_millliard_forint_ujjaepitesre_a_horvatorszagi_foldrenges_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c448c28-cd85-4f08-993e-a161fae7b055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63cd6c8-19a3-4d13-b8a2-9c5b339f5927","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Kozel_tiz_millliard_forint_ujjaepitesre_a_horvatorszagi_foldrenges_utan","timestamp":"2021. május. 12. 07:27","title":"Közel tíz milliárd forintot ad a horvátországi földrengés utáni újjáépítésre a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]