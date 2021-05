Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Május 10–20. között a rendes üzemidőn túl is elérhető a NAV információs vonala, hogy segítsék a személyijövedelemadó-bevallásukat készítőket.



","shortLead":"Május 10–20. között a rendes üzemidőn túl is elérhető a NAV információs vonala, hogy segítsék...","id":"20210512_nav_szja_szemelyi_jovedelemadobevallas_infovonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7628bb1-6a97-4cf3-8c11-3da1b8b786d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210512_nav_szja_szemelyi_jovedelemadobevallas_infovonal","timestamp":"2021. május. 12. 10:39","title":"Hivatali időn túl is hívhatjuk a NAV-ot, ha elakadunk az szja-bevallásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fb7524-c75b-4b5d-9a44-45f0d565ffe7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A svéd Linköpingi Egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, miként befolyásolhatja a kutyák stressz-szintjét a gazdával való kapcsolatuk, illetve a gazda személyisége.","shortLead":"A svéd Linköpingi Egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, miként befolyásolhatja a kutyák stressz-szintjét a gazdával...","id":"20210511_kutya_stressz_kortizol_gazda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4fb7524-c75b-4b5d-9a44-45f0d565ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dcdb9ea-c1fe-4f53-8da9-134cb1bae339","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_kutya_stressz_kortizol_gazda","timestamp":"2021. május. 11. 20:03","title":"Olyan szoros a kutya-ember kapcsolat, hogy a kutyák stresszelhetnek miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36b1e5a-fa03-4df2-9230-50c74e8f8e1b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyedi képzésen próbálnak nehézsorsú diákoknak segíteni egy dél-alföldi szakképző iskolában. A több héten át tartó önismereti tréningre a tanárok is komolyan készülnek, mert még ők sem csináltak ilyet. Csak családról ne, első rész. ","shortLead":"Egyedi képzésen próbálnak nehézsorsú diákoknak segíteni egy dél-alföldi szakképző iskolában. A több héten át tartó...","id":"20210511_Doku360_Csak_csaladrol_ne_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f36b1e5a-fa03-4df2-9230-50c74e8f8e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd6eed2-0dc1-489c-b9c2-8c56935d92a8","keywords":null,"link":"/360/20210511_Doku360_Csak_csaladrol_ne_elso_resz","timestamp":"2021. május. 11. 19:00","title":"Doku360: Ne kérdezzen a családról, mert felidegesít és megint rosszul leszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1b8ede-b490-452d-bcba-68c499b7ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő három hónapban nem gyűjthet a német WhatsApp-felhasználókról adatot a Facebook. A cég azt mondja, ezzel együtt május 15-én életbe lép új adatvédelmi gyakorlatuk.","shortLead":"A következő három hónapban nem gyűjthet a német WhatsApp-felhasználókról adatot a Facebook. A cég azt mondja, ezzel...","id":"20210511_facebook_whatsapp_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c1b8ede-b490-452d-bcba-68c499b7ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b76b39-ff92-491c-8141-281f9ec93413","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_facebook_whatsapp_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok_nemetorszag","timestamp":"2021. május. 11. 19:03","title":"A németek rácsaptak a Facebook kezére, egységes EU-s lépést javasolnak WhatsApp-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8db5f3-e865-4528-a910-987f04fe984d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Hogyan lett a liberalizmus önnön üdvözült sikereinek áldozata? Ezt firtatja új, A fény kialszik című könyvében két híres politikatudós, akik Orbán Viktor hatalmi rendszerét is részletesen elemzik.","shortLead":"Hogyan lett a liberalizmus önnön üdvözült sikereinek áldozata? Ezt firtatja új, A fény kialszik című könyvében két...","id":"202118__antiliberalis_lazadas__serelmi_politika__migracio__utanzok_kora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a8db5f3-e865-4528-a910-987f04fe984d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9fcb79-6aa0-405d-988b-fdd0259e37d5","keywords":null,"link":"/360/202118__antiliberalis_lazadas__serelmi_politika__migracio__utanzok_kora","timestamp":"2021. május. 10. 19:00","title":"\"A fény kialszik\": Kevés esélye maradt a liberalizmusnak a Frankenstein-koalíció ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bevezetik a zöld útlevelet, ami a belépő lesz az újra nyitó éttermekbe, hotelekbe, a kulturális és sport rendezvényekre. Az esküvők és a céges ünnepségek még nem lesznek így sem megengedettek.","shortLead":"Bevezetik a zöld útlevelet, ami a belépő lesz az újra nyitó éttermekbe, hotelekbe, a kulturális és sport...","id":"20210510_ausztria_kurz_nyitas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad850f0-8622-4fd3-8035-2884cb1e2f7a","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_ausztria_kurz_nyitas_koronavirus","timestamp":"2021. május. 10. 19:37","title":"Zöld útlevéllel és részletes szabályokkal nyit Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus egy rendőrségi ügy állásáról kérdezte a belügyminisztert. ","shortLead":"Az ellenzéki politikus egy rendőrségi ügy állásáról kérdezte a belügyminisztert. ","id":"20210510_pinter_sandor_vadai_agnes_zte_budafok_meccs_kozvetites_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30083e48-07de-4605-a541-8800678d4684","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_pinter_sandor_vadai_agnes_zte_budafok_meccs_kozvetites_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 10. 19:22","title":"Pintér ennél semmitmondóbb választ nem is adhatott volna Vadainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar fél szerint nincs gond a Szputnyik V-vel, az illetékes szlovák szervezetek azonban további válaszokat várnak az oroszoktól.","shortLead":"A magyar fél szerint nincs gond a Szputnyik V-vel, az illetékes szlovák szervezetek azonban további válaszokat várnak...","id":"20210510_magyarorszag_laboratorium_szlovakia_oroszorszag_szputnyik_v_koronavirus_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5f06c3-002b-4624-84d1-e855a3a265c9","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_magyarorszag_laboratorium_szlovakia_oroszorszag_szputnyik_v_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. május. 10. 15:13","title":"Rendben találta a Szlovákiának küldött orosz vakcinaszállítmányt egy magyar labor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]