[{"available":true,"c_guid":"29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint most már a rendezvényekről dönthet a kormány. ","shortLead":"A miniszter szerint most már a rendezvényekről dönthet a kormány. ","id":"20210513_gulyas_gergely_kormanyules_enyhites_vedooltas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0860e529-357c-4e5c-b9d5-a500cb74131d","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_gulyas_gergely_kormanyules_enyhites_vedooltas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 13. 10:03","title":"Gulyás Gergely: Május végén lehet meg az 5 millió beoltott, jövő héten dönt a kormány a további enyhítésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6063c4cf-59b0-42d2-8f45-62b11ef08aa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Hamász szerint 130 rakétát lőttek ki Tel-Avivra és Izrael központi részére.","shortLead":"A Hamász szerint 130 rakétát lőttek ki Tel-Avivra és Izrael központi részére.","id":"20210511_raketaeso_hamasz_tel_aviv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6063c4cf-59b0-42d2-8f45-62b11ef08aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cb112d-c65e-42bd-9119-b8387c724c26","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_raketaeso_hamasz_tel_aviv","timestamp":"2021. május. 11. 20:50","title":"Rakétaesőt zúdított a Hamász Tel-Avivra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cb3c64-ea7e-4682-9564-9aacf655c5b5","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202119_itt_van_amerika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09cb3c64-ea7e-4682-9564-9aacf655c5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b84f414-31fd-4e6f-9fee-0ea3344c8b63","keywords":null,"link":"/itthon/202119_itt_van_amerika","timestamp":"2021. május. 13. 10:37","title":"Kocsis Györgyi: Itt van Amerika!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha az Országgyűlés elfogadja, jelentős kedvezménnyel juthatnak lakáshoz azok, akik most önkormányzati bérlakásban laknak, függetlenül attól, hogy egy penészes, nyirkos ingatlanról van-e szó, vagy egy műemlékről a Budai Várban. ","shortLead":"Ha az Országgyűlés elfogadja, jelentős kedvezménnyel juthatnak lakáshoz azok, akik most önkormányzati bérlakásban...","id":"20210512_Rabloprivatizacio__befektetoi_korok_felvasarlasat_hozhatja_az_uj_lakastorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2827604e-cb2c-405c-aa1f-f08a4cc6e42f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_Rabloprivatizacio__befektetoi_korok_felvasarlasat_hozhatja_az_uj_lakastorveny","timestamp":"2021. május. 12. 16:45","title":"\"Rablóprivatizáció\" – felvásárlási hullámot is hozhat az új lakástörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több ezer éve használja az emberiség a téglát, amelynek a történetében nem csak az hozott újdonságot, hogy gépesítették a gyártását. Az is számít, milyen az alakja.","shortLead":"Több ezer éve használja az emberiség a téglát, amelynek a történetében nem csak az hozott újdonságot, hogy gépesítették...","id":"20210512_fal_szigeteles_fizika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cef18bf-a377-405e-b035-087fd803818e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_fal_szigeteles_fizika","timestamp":"2021. május. 12. 14:00","title":"Csodákra képes a tégla, de nem mindegy, hogy néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggelre sikerült csak eloltani a tüzet, de a szeméttelep még ekkor is füstölt és izzott nagyjából 1500 négyzetméteren.","shortLead":"Reggelre sikerült csak eloltani a tüzet, de a szeméttelep még ekkor is füstölt és izzott nagyjából 1500 négyzetméteren.","id":"20210512_kigyulladt_janossomorja_szemettelep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fa2ae2-064c-4b15-8fda-9b8dd50776bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_kigyulladt_janossomorja_szemettelep","timestamp":"2021. május. 12. 05:49","title":"Kigyulladt a szeméttelep, kétezer négyzetmétert borítottak el a lángok Jánossomorján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49fcc73a-0846-4d79-922f-34965c73cc61","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hosszú idő után ismét kaphatóak itthon a brit sportmárka típusai.","shortLead":"Hosszú idő után ismét kaphatóak itthon a brit sportmárka típusai.","id":"20210513_magyarorszagra_jon_a_2000_loeros_uj_elektromos_lotus_evija_hiperauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49fcc73a-0846-4d79-922f-34965c73cc61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63998517-7fed-4fd2-b59b-681d6a8fe471","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_magyarorszagra_jon_a_2000_loeros_uj_elektromos_lotus_evija_hiperauto","timestamp":"2021. május. 13. 06:41","title":"Magyarországra jön a 2000 lóerős új elektromos Lotus hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2462f5-af01-4c78-b341-f925ac046b46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő ellen rongálás miatt nyomoznak.","shortLead":"A nő ellen rongálás miatt nyomoznak.","id":"20210512_sator_rongalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b2462f5-af01-4c78-b341-f925ac046b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26e1bfe-f182-4ccc-baf1-5bad7dde5d50","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_sator_rongalas","timestamp":"2021. május. 12. 17:56","title":"Egy 60 éves harkányi nő szétvágott egy rendelő előtti sátrat, mert az szerinte zavarta a városképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]