Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A korrupciós kockázatok kiküszöbölését és a közbeszerzési verseny átláthatóbbá tételét kéri az Európai Bizottság egy nyilvánosságra került dokumentum alapján. ","shortLead":"A korrupciós kockázatok kiküszöbölését és a közbeszerzési verseny átláthatóbbá tételét kéri az Európai Bizottság...","id":"20210208_korrupcio_europai_unio_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e49ad6-b828-46aa-9722-57d74d8debc8","keywords":null,"link":"/eurologus/20210208_korrupcio_europai_unio_kozbeszerzes","timestamp":"2021. február. 08. 13:23","title":"Addig nem adna uniós pénzt Brüsszel, amíg a kormány nem számolja fel a korrupciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ffea3d-99c7-4193-b8e2-4ab7881f779e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az árvíz betört egy batikolóüzembe, a festék pedig átszínezte a vizet.","shortLead":"Az árvíz betört egy batikolóüzembe, a festék pedig átszínezte a vizet.","id":"20210207_indonezia_falu_aradas_voros_viz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96ffea3d-99c7-4193-b8e2-4ab7881f779e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78235820-2782-4194-9d44-aeb6ff5267a1","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_indonezia_falu_aradas_voros_viz","timestamp":"2021. február. 07. 12:55","title":"Vérvörös áradat zúdult egy indonéz falura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ef98e5-13b3-4ec7-95a1-a6f8359000b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A palmürai ásatást évtizedekig vezető Háled al-Aszaádot 2015-ben végezték ki az Iszlám Állam terroristái, mert nem árulta el, hová rejtették el előlük a régészeti leleteket.","shortLead":"A palmürai ásatást évtizedekig vezető Háled al-Aszaádot 2015-ben végezték ki az Iszlám Állam terroristái, mert nem...","id":"20210208_haled_alaszaad_archeologus_palmura_terroristak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54ef98e5-13b3-4ec7-95a1-a6f8359000b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96721a53-3937-4031-9029-380ade95d9ad","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_haled_alaszaad_archeologus_palmura_terroristak","timestamp":"2021. február. 08. 14:45","title":"Megtalálhatták az archeológus testét, aki az élete árán is védte Palmürát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113562cf-c754-4d86-abca-c1ad821bff20","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az egyik dolog, amire szülőként leginkább vágyunk, hogy képesek legyünk mindent rendbe hozni, ha valami nehézség éri a gyerekeinket. A Hallgasd meg! című könyv – amelyből most egy szerkesztett részletet közlünk – egyszerűen követhető módszereket ígér a gyereknevelés olyan mindennapos kihívásaihoz, mint amilyen például a hiszti, vagy a sírás.\r

","shortLead":"Az egyik dolog, amire szülőként leginkább vágyunk, hogy képesek legyünk mindent rendbe hozni, ha valami nehézség éri...","id":"20210208_Szidas_kiabalas_buntetes_Van_egy_jobb_modszer_a_hisztizo_gyerek_lenyugtatasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113562cf-c754-4d86-abca-c1ad821bff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2b482c-8c09-4cc2-b785-773b53a38d89","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210208_Szidas_kiabalas_buntetes_Van_egy_jobb_modszer_a_hisztizo_gyerek_lenyugtatasara","timestamp":"2021. február. 08. 13:18","title":"Szidás, kiabálás, büntetés? Van egy jobb módszer a hisztiző gyerek lenyugtatására!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltási értesítőben közlik, milyen vakcina áll rendelkezésre.","shortLead":"Az oltási értesítőben közlik, milyen vakcina áll rendelkezésre.","id":"20210206_Cafolta_az_EMMI_Orban_Viktort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4fbee8-cb5e-4f2b-b254-943d6113c7f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Cafolta_az_EMMI_Orban_Viktort","timestamp":"2021. február. 06. 21:12","title":"Cáfolta az EMMI Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ce703e-aa2c-430b-aedf-546913dc32d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másodpercenként 83 darab talált gazdára a legújabb Motorola telefonból egy villámértékesítésen.","shortLead":"Másodpercenként 83 darab talált gazdára a legújabb Motorola telefonból egy villámértékesítésen.","id":"20210207_motorola_edge_s_flash_sale","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01ce703e-aa2c-430b-aedf-546913dc32d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330c82d2-97c9-4a8b-92a0-d985270e999c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_motorola_edge_s_flash_sale","timestamp":"2021. február. 07. 18:03","title":"2 perc alatt 10 ezres eladás: vitték, mint a cukrot az új Motorola telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22939919-af91-44dc-8c24-c979c3b616a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon jelentette be a miniszter, hogy az orosz oltóanyag megkapta az engedélyt.","shortLead":"A Facebookon jelentette be a miniszter, hogy az orosz oltóanyag megkapta az engedélyt.","id":"20210207_Kasler_nnk_szputnyik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22939919-af91-44dc-8c24-c979c3b616a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ba0c41-9e9f-4601-ae15-5d2400318037","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Kasler_nnk_szputnyik","timestamp":"2021. február. 07. 14:01","title":"Kásler: Az NNK engedélyezte a Szputnyik V-t, lehet vele oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3132dac2-501b-40cc-8a7f-7911cc82dce4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A menekülő utasok és a legénység által hátra hagyott személyes tárgyakat hoztak a felszínre a búvárrégészek Lord Elgin angol diplomata Kitera görög szigetnél 1802-ben elsüllyedt hajójának, a Mentornak a roncsai közül – jelentette be a görög kulturális minisztérium.","shortLead":"A menekülő utasok és a legénység által hátra hagyott személyes tárgyakat hoztak a felszínre a búvárrégészek Lord Elgin...","id":"20210206_lord_elgin_mentor_1802_elsullyedt_hajo_okori_targyak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3132dac2-501b-40cc-8a7f-7911cc82dce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6112e7e7-4839-43c4-a254-c2991d37f5c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_lord_elgin_mentor_1802_elsullyedt_hajo_okori_targyak","timestamp":"2021. február. 06. 20:03","title":"Nem mindennapi tárgyakat hoztak föl egy 1802-ben elsüllyedt hajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]