Az illegális halászat célja a Kaliforniai-öbölben elsősorban a totoaba nevű hal, ám a hálók a kaliforniai disznódelfinekkel is végeznek.

A kaliforniai disznódelfin, vagy más néven vaquita a világ egyik legveszélyeztetettebb állata. Az állat kizárólag a Kaliforniai-öböl legészakibb csücskében él, ám a halászat és a természetrombolás egyszerre veszélyezteti az élőhelyét – ezzel együtt pedig a kihalás szélére sodorja a fajt.

A BBC beszámolója szerint az illegális halászok célpontja nem is a disznódelfin, hanem egy másik állat, a totoaba, amit elsősorban a kínai vásárlók miatt mészárolnak le.

Ramón Franco Díaz, a mexikói San Felipe városában található halászszövetség vezetője szerint míg az 1960-as, '70-es években gond nélkül lehetett fogni a totoabát, mára felkerült a veszélyeztetett állatok listájára. Díaz szerint a problémát az jelenti, hogy a kínaiak szerint a hal léghólyagjának gyógyító ereje van – amit a tudomány eddig még egyszer sem bizonyított be.

A hal szervét szinte aranyárban mérik: egy kilogrammot 85 ezer dollárért, vagyis durván 25 millió forintért tudnak eladni Kínában az illegális halászok. Díaz szerint emiatt a totoaba gyakorlatilag a tenger kokainjává vált, a bűnözők pedig annyira zavartalanul teszik a dolgukat, hogy fényes nappal is képesek kivetni a hálójukat.

Ha mindez nem lenne elég nagy probléma, a bűnözők olyan hálókat használnak, amely a vaquitával is képes végezni. Az úgynevezett kopoltyúhálók több mint száz méter hosszúak, és 10 méter mélyen nyúlnak bele a vízbe. Díaz szerint be kellene tiltani a háló használatát, ám azt a helyi halászok rákfogásra is használják, így erre szinte semmi esély nincs.

Az öbölben körülbelül 1800 négyzetkilométernyi terület az, ahol védve vannak az állatok. A kopoltyúhálókat a civil szervezetek is megpróbálják eltávolítani erről a területről, ám ez nem mindig megy zökkenőmentesen.

A Sea Shepherd nevű civil szervezet hajója 2020 végén ütközött össze egy ilyen hálót használó csónakkal, amelynek egyik halásza meghalt, a másik pedig súlyosan megsérült. Ezek után komoly zavargások törtek ki, még a parti őrség egyik hajóját is felgyújtották. A Sea Shepherd azóta nem tért vissza a helyszínre.

Díaz szerint a zavargások után a mexikói kormány azt fontolgatja, hogy kedvez a halászoknak, és vagy felszámolják a halak számára kialakított 1800 négyzetkilométeres menedékházat, vagy egyszerűen leveszik a totoabáról a veszélyeztetett státuszt.

A kormány emellett 3000, a vaquita számára biztonságos hálót is kiosztott, ám a halászok szerint ezzel 80 százalékkal csökkent a fogásuk mértéke, így egyelőre nincs olyan megoldás, ami mindenki számára elfogadható lenne.

