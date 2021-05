Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f576cfc-b902-4004-bc14-4f0cb344f08d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Szuperligától visszalépő kilenc csapat megúszta a fegyelmit, a maradék három ellen megindult az eljárás.","shortLead":"A Szuperligától visszalépő kilenc csapat megúszta a fegyelmit, a maradék három ellen megindult az eljárás.","id":"20210512_fegyelmi_eljaras_real_barcelona_juventus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f576cfc-b902-4004-bc14-4f0cb344f08d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef14eb60-dfa0-43ef-a22e-048c7fc090ea","keywords":null,"link":"/sport/20210512_fegyelmi_eljaras_real_barcelona_juventus","timestamp":"2021. május. 12. 15:35","title":"Fegyelmi eljárást indított az UEFA a Real, a Barcelona és a Juventus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ac2b56-a120-4543-a1a2-d5766e87ef93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 28-tól engedélyezte a kormány a lakodalmak megtartását. A továbbiakról jövő héten döntenek. ","shortLead":"Május 28-tól engedélyezte a kormány a lakodalmak megtartását. A továbbiakról jövő héten döntenek. ","id":"20210513_lakodalom_gulyas_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0ac2b56-a120-4543-a1a2-d5766e87ef93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df962419-70af-40b7-af00-bd0338f002d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_lakodalom_gulyas_gergely","timestamp":"2021. május. 13. 11:26","title":"Gulyás: Nem kell ötmillió beoltott, hogy lagzik legyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68deb735-498f-4963-b51f-50566937ddf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezetnek előbb kellett volna nemzetközi vészhelyzetet hirdetnie és utazási korlátozásokat javasolnia, a világ gazdagabb országai pedig egy egész hónapot vesztegettek el azzal, hogy nem csináltak semmit – állapította meg egy független szakértőkből álló testület jelentése. ","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezetnek előbb kellett volna nemzetközi vészhelyzetet hirdetnie és utazási korlátozásokat...","id":"20210512_vilagjarvany_WHO_koronavirus_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68deb735-498f-4963-b51f-50566937ddf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e83d1a-4af9-420a-9447-dbf8decb67f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_vilagjarvany_WHO_koronavirus_jelentes","timestamp":"2021. május. 12. 14:05","title":"Meg lehetett volna előzni a világjárványt, de hibát hibára halmoztak – állítja a WHO által felkért független testület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08ba536-eff2-4a5e-8f33-505d12184cba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányinfón bejelentették, lehetnek gyermektáborok a nyáron, az engedély mind a napközis, mind az ottalvós táborokra vonatkozik. A kínlat nem olyan széles, mint korábban.\r

A kormányinfón bejelentették, lehetnek gyermektáborok a nyáron, az engedély mind a napközis, mind az ottalvós táborokra vonatkozik. A kínlat nem olyan széles, mint korábban. 