Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"90afa753-87a0-4a1c-ace7-eda1333f6ce1","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Példátlan események követik egymást a hazai sportlövészeknél. Előbb a márciusi sportlövő-világkupán Újdelhiben a magyar férfi válogatott két tagja nem állt ki az egyik versenyszám döntőjére, mert harmadik társuk fegyvere szerintük szabálytalan volt. Az elmúlt napok pedig olyan, újabb fordulatot hoztak az ügyben, amely miatt az a magyar sportélet egyik legnagyobb botrányává fajulhat.","shortLead":"Példátlan események követik egymást a hazai sportlövészeknél. Előbb a márciusi sportlövő-világkupán Újdelhiben a magyar...","id":"20210513_sidi_peter_peni_istvan_sportloveszet_doppinggyanu_tiszeker_agnes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90afa753-87a0-4a1c-ace7-eda1333f6ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88412841-2727-45b8-998c-b09d8716aeef","keywords":null,"link":"/sport/20210513_sidi_peter_peni_istvan_sportloveszet_doppinggyanu_tiszeker_agnes","timestamp":"2021. május. 13. 20:00","title":"Ki osont be titokban és miért a magyar sportlövő szállodai szobájába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"743a8000-81f8-4d10-8b59-bee4d05f372b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint pénteken délben érheti el a Mars felszínét Kína Mars-járója, ami a tervek szerint 90 marsi napon át dolgozik majd a bolygón.","shortLead":"Magyar idő szerint pénteken délben érheti el a Mars felszínét Kína Mars-járója, ami a tervek szerint 90 marsi napon át...","id":"20210513_kina_marsjaro_tienven_1_urkutatas_landolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=743a8000-81f8-4d10-8b59-bee4d05f372b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b06d67-08c6-4327-9719-6ffdf59a8bfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_kina_marsjaro_tienven_1_urkutatas_landolas","timestamp":"2021. május. 13. 19:03","title":"Pénteken landolhat az első kínai Mars-járó a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365adb60-42dc-4657-9302-9c263dbec0a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kolumbiában hetek óta tartó véres tüntetéssorozat sem riasztotta el a magyar kormányt a „déli nyitás politikájától”. ","shortLead":"A Kolumbiában hetek óta tartó véres tüntetéssorozat sem riasztotta el a magyar kormányt a „déli nyitás politikájától”. ","id":"20210514_kolumbiai_kulugyminiszter_szijjartoval_targyal_lemond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=365adb60-42dc-4657-9302-9c263dbec0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f230ab9-0bc0-48ef-99e9-c1b2bdc05a61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_kolumbiai_kulugyminiszter_szijjartoval_targyal_lemond","timestamp":"2021. május. 14. 09:41","title":"Kedden még Szijjártóval tárgyalt, most lemondott a kolumbiai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972c33a9-d5ba-4c09-b808-5dbfb0990672","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Titokban vették fel, a számot Martin Garrix dj, valamint a U2-ból Bono és The Edge jegyzi. ","shortLead":"Titokban vették fel, a számot Martin Garrix dj, valamint a U2-ból Bono és The Edge jegyzi. ","id":"20210514_Itt_a_labdarugoEb_hivatalos_dala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=972c33a9-d5ba-4c09-b808-5dbfb0990672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09edddd-13d8-4673-81a9-39a8e624d4d8","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Itt_a_labdarugoEb_hivatalos_dala","timestamp":"2021. május. 14. 16:07","title":"Itt a labdarúgó-Eb hivatalos dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntektől keddig kapják meg az oltást azok, akik most lépnek.

","shortLead":"Péntektől keddig kapják meg az oltást azok, akik most lépnek.

","id":"20210513_koronavirus_jarvany_pfizer_oltas_idopontfoglalas_eeszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17aebed1-3128-4edd-b7ec-8a0e95c846c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_koronavirus_jarvany_pfizer_oltas_idopontfoglalas_eeszt","timestamp":"2021. május. 13. 07:57","title":"Pfizer-oltásra is foglalhatnak időpontot azok, akik ma SMS-t kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7384db20-21b4-4ec0-b464-70f562f5e9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég töltőberendezésein mind az AC-, mind a DC-töltés jelentősen drágul.","shortLead":"A cég töltőberendezésein mind az AC-, mind a DC-töltés jelentősen drágul.","id":"20210514_matol_dupla_aron_tolthetok_a_villanyautok_a_hazai_eon_toltokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7384db20-21b4-4ec0-b464-70f562f5e9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7641a2b8-c7f3-4a63-b3e2-d027290f266b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_matol_dupla_aron_tolthetok_a_villanyautok_a_hazai_eon_toltokon","timestamp":"2021. május. 14. 07:59","title":"Vége az olcsó áramnak: mától drágábban tölthetők a villanyautók a hazai E.ON töltőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08ba536-eff2-4a5e-8f33-505d12184cba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányinfón bejelentették, lehetnek gyermektáborok a nyáron, az engedély mind a napközis, mind az ottalvós táborokra vonatkozik. A kínlat nem olyan széles, mint korábban.\r

\r

","shortLead":"A kormányinfón bejelentették, lehetnek gyermektáborok a nyáron, az engedély mind a napközis, mind az ottalvós táborokra...","id":"20210513_Indulhatnak_a_nyari_taborok_erdemes_hamar_foglalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e08ba536-eff2-4a5e-8f33-505d12184cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d922808-1770-4fb8-847f-b4dd5c00fe26","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Indulhatnak_a_nyari_taborok_erdemes_hamar_foglalni","timestamp":"2021. május. 13. 12:24","title":"Indulhatnak a nyári táborok, érdemes hamar foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4370efbf-7c64-4e9c-ab04-d648c1381748","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szerdán zárult le a szavazás, egy hét alatt 75 ezren voksoltak.","shortLead":"Szerdán zárult le a szavazás, egy hét alatt 75 ezren voksoltak.","id":"20210513_Fovarosi_allatkert_kiselefant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4370efbf-7c64-4e9c-ab04-d648c1381748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d57518-bc8e-48c5-bea4-c517b171b86e","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Fovarosi_allatkert_kiselefant","timestamp":"2021. május. 13. 15:46","title":"Samu lesz a fővárosi állatkert kiselefántja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]