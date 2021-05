Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Legtöbben azért, mert a közösségi oldalakon sok ál- és rémhírt olvastak – írja a közszolgálati Deutsche Welle.","shortLead":"Legtöbben azért, mert a közösségi oldalakon sok ál- és rémhírt olvastak – írja a közszolgálati Deutsche Welle.","id":"20210514_Az_unios_felnott_lakossag_negyede_nem_akarja_beoltatni_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f957144d-7756-42aa-92f3-1eab16876b99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_Az_unios_felnott_lakossag_negyede_nem_akarja_beoltatni_magat","timestamp":"2021. május. 14. 14:36","title":"Az uniós felnőtt lakosság negyede nem akarja beoltatni magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d78148f-4dba-4c15-bba0-d0cecb727219","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sikerült a leggyorsabbak között beérnie a verseny 7. szakaszán is.","shortLead":"Sikerült a leggyorsabbak között beérnie a verseny 7. szakaszán is.","id":"20210514_kerekparsport_giro_ditalia_valter_attila_rozsaszin_triko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d78148f-4dba-4c15-bba0-d0cecb727219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48caa26-9b77-4273-b91f-2c28dee59a90","keywords":null,"link":"/sport/20210514_kerekparsport_giro_ditalia_valter_attila_rozsaszin_triko","timestamp":"2021. május. 14. 17:58","title":"Megvédte összetett első helyét, tovább hordhatja a rózsaszín trikót Valter Attila a Giro d’Italián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15731bc8-afe8-4c40-a586-895fa286ec82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héten viszont 50 ezer adag Janssen-vakcina érkezik a háziorvosokhoz. ","shortLead":"A jövő héten viszont 50 ezer adag Janssen-vakcina érkezik a háziorvosokhoz. ","id":"20210514_Muller_Cecilia_jarvany_harmadik_hullam_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15731bc8-afe8-4c40-a586-895fa286ec82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed0e2d5-ba0f-4167-8547-082a2ac12f20","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Muller_Cecilia_jarvany_harmadik_hullam_operativ_torzs","timestamp":"2021. május. 14. 12:35","title":"Operatív törzs: Hamarosan elfogy a Szputnyik V vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt ellenőrizték a rendőrök, mennyire figyelnek oda az autósok a gyalogosokra. És fordítva.","shortLead":"Azt ellenőrizték a rendőrök, mennyire figyelnek oda az autósok a gyalogosokra. És fordítva.","id":"20210515_Sok_autos_nem_figyel_oda_a_gyalogosokra_de_forditva_se_sokkal_jobb_a_helyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c96fad-242c-47c1-9b6e-d76178d84f33","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Sok_autos_nem_figyel_oda_a_gyalogosokra_de_forditva_se_sokkal_jobb_a_helyzet","timestamp":"2021. május. 15. 10:52","title":"Sok autós nem figyel oda a gyalogosokra, de fordítva se sokkal jobb a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdf38fa-dbb1-4bf4-9860-a3a8c3bbc11d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Vannak olyan vendéglősök, akik bár megtehetnék, de a belső helyiségeiket máig nem nyitották meg. A fővárosban hosszú távon azok maradhatnak talpon, akik szeptemberig nem zárnak be. ","shortLead":"Vannak olyan vendéglősök, akik bár megtehetnék, de a belső helyiségeiket máig nem nyitották meg. A fővárosban hosszú...","id":"20210515_vendeglatohelyek_nyitasa_terasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcdf38fa-dbb1-4bf4-9860-a3a8c3bbc11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b09010a-ad8a-4d56-8556-72548a157918","keywords":null,"link":"/kkv/20210515_vendeglatohelyek_nyitasa_terasz","timestamp":"2021. május. 15. 14:00","title":"\"Az a vendéglős, aki szeptemberig talpon marad, túlélheti a válságot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca6cce6-0772-48d4-9a93-ad251fcaae41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Romániában is enyhítenek a korlátozásokon, de a Magyarországról érkezőkre továbbra is kéthetes karantén vár.","shortLead":"Romániában is enyhítenek a korlátozásokon, de a Magyarországról érkezőkre továbbra is kéthetes karantén vár.","id":"20210515_Barki_mehet_Montenegroba_turistaskodni_megnyitjak_az_osszes_hatart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ca6cce6-0772-48d4-9a93-ad251fcaae41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d237db-10f9-4b96-bed1-085e6bbe3be6","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Barki_mehet_Montenegroba_turistaskodni_megnyitjak_az_osszes_hatart","timestamp":"2021. május. 15. 08:31","title":"Bárki mehet Montenegróba turistáskodni, megnyitják az összes határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abaadbc6-4910-4063-9c4d-e465f4d24fac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap éjfélig szavazhatunk, melyik legyen Európa filmje.



","shortLead":"Vasárnap éjfélig szavazhatunk, melyik legyen Európa filmje.



","id":"20210516_Ma_ejfelig_ingyen_nezhetunk_meg_nehany_zsenialis_filmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abaadbc6-4910-4063-9c4d-e465f4d24fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3054d676-8628-41e6-ad84-58f9340ce75f","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Ma_ejfelig_ingyen_nezhetunk_meg_nehany_zsenialis_filmet","timestamp":"2021. május. 16. 11:52","title":"Ingyen nézhetünk meg néhány zseniális filmet, csak sietni kell vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8b069e-44b4-47a7-9ed6-2cf0254913f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Míg tavalyelőtt 99 ezer forintért lehetett úszni a fürdőben egész évben, az idén 93 ezret kell fizetni 30 alkalomért.","shortLead":"Míg tavalyelőtt 99 ezer forintért lehetett úszni a fürdőben egész évben, az idén 93 ezret kell fizetni 30 alkalomért.","id":"20210514_Sokszorosara_dragult_Meszaros_Lorinc_szegedi_furdojenek_berlete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd8b069e-44b4-47a7-9ed6-2cf0254913f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b501c18c-f05d-4fb5-9edf-155149335adb","keywords":null,"link":"/kkv/20210514_Sokszorosara_dragult_Meszaros_Lorinc_szegedi_furdojenek_berlete","timestamp":"2021. május. 14. 14:49","title":"Sokszorosára drágult Mészáros Lőrinc szegedi fürdőjének bérlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]