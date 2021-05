Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kimondta, hogy a kínai Sinopharm-vakcina az időseket is védi - közölte Menczer Tamás kedden a Facebook-oldalára feltöltött videóban. Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára azt is közölte, hogy a WHO kifejezetten ajánlja a vakcina használatát a 60 év felettieknél is. Az államtitkár azt is hozzátette, hogy az ajánlásban nincs arra utaló adat, hogy a vakcina másképpen hatna az időseknél és a fiataloknál.

Az Egészségügyi Világszervezet állásfoglalásából azonban néhány részletet nem említett meg Menczer Tamás.

A WHO szakértői bizottsága értékelésében többek között azt is írja, hogy

a 60 éven felüliek esetében korlátozottan állnak rendelkezésre a biztonságosságról szóló adatok, mivel kevesen vettek részt a klinikai vizsgálatokban.

Megjegyzik, hogy ugyan nagyjából hasonló biztonságossági eredmény várható az idősebb és a fiatalabb korosztály esetében is, azt ajánlják, hogy azok az országok, amelyek úgy döntenek, hogy a 60 éven felülieknek is beadják az oltóanyagot, folyamatosan ellenőrizzék annak biztonságosságát.

Azt is írták, hogy

a vizsgálatok úgy készültek, hogy nem alkalmasak annak kimutatására, hogy a vakcina hatásos a súlyos társbetegségekben szenvedőknél, a várandós nőknél, vagy a 60 évesnél idősebb embereknél.

Az államtitkár korábban a világ legtekintélyesebb orvosi szaklapja, a The Lancet egyik cikkével érvelt a kínai Sinopharm-vakcina mellett. Később kiderült, hogy nem egészen a Lancetben jelent meg az által hivatkozott cikk és az írás nem egy tudományos kutatásról szólt. Csak egy rövid levél jelent meg a felületen, a The Lancet Microbe Correspondence rovatában, amely arról szólt, hogy egy 12 mintás Sinopharm vizsgálat alapján a szerzők szerint a vakcina a dél-afrikai mutáns ellen is hatásosnak bizonyult. A rovatban olyan levelek jelennek meg, amelyeket nem néznek meg közlés előtt más, független szakértők, csak a szerkesztők.

[Az oroszok szerint olyan hatékony a Szputnyik V, hogy egyet is elég lenne beadni belőle]

A levelet Xiaoming Yang, a Sinopharm alvállalata, a China National Biotec Group elnökségi tagja és a vakcinaprojekt vezető kutatója írta, illetve Hui Wang, aki szintén a cégnél dolgozik, a többi szerző pedig más kínai kormányszervnél és egyetem munkatársa.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos hírekkel is szolgáló Facebook-oldalát.