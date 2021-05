Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók az egyik legfontosabb tudományos folyóiratban publikáltak egy cikket, amely szerint ezt a lehetőséget túl könnyen elvetették. A vuhani labor kutatója szerint az ilyen állítások ártanak a tudomány hírnevének.","shortLead":"A kutatók az egyik legfontosabb tudományos folyóiratban publikáltak egy cikket, amely szerint ezt a lehetőséget túl...","id":"20210515_Vizsgaljak_ki_nem_megis_egy_laborbol_szarmazike_a_koronavirus_keri_18_tudos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97cd148-1a67-4889-bd3f-61a471dd65d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_Vizsgaljak_ki_nem_megis_egy_laborbol_szarmazike_a_koronavirus_keri_18_tudos","timestamp":"2021. május. 15. 21:43","title":"Vizsgálják ki, nem mégis egy laborból származik-e a koronavírus, kéri 18 tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54952f04-3dd1-4a17-9d8e-61390f4126f9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadót elfogták a rendőrök.","shortLead":"A támadót elfogták a rendőrök.","id":"20210517_keseles_jekatyerinburg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54952f04-3dd1-4a17-9d8e-61390f4126f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd08560b-1e4f-428e-a568-a9d1364a59e4","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_keseles_jekatyerinburg","timestamp":"2021. május. 17. 10:31","title":"Leszúrta három ivócimboráját egy férfi Jekatyerinburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az almás cég egyszer már megpróbált betörni a konzolpiacra, de az a termék nem jól sikerült jól. Most fordulhat a kocka.","shortLead":"Az almás cég egyszer már megpróbált betörni a konzolpiacra, de az a termék nem jól sikerült jól. Most fordulhat a kocka.","id":"20210516_apple_konzol_nintendo_switch","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9481c564-b46a-4204-8914-c1ad4c336ba0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_apple_konzol_nintendo_switch","timestamp":"2021. május. 16. 08:03","title":"Játékonzolt adhat ki az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1745d9-e992-4350-8302-52da37ea4cbd","c_author":"Serdült Viktória","category":"kkv","description":"A második negyedévben összesen 4,6 millió Pfizer–BioNTech oltóanyag érkezhet Magyarországra, így, ha megérkezik az Európai Gyógyszerügynökség engedélye, már csak döntés kérdése, itthon beoltják-e a 12–15 éves korosztályt – mondta a hvg.hu-nak adott interjúban a Pfizer magyarországi ügyvezető igazgatója. Vereckei Péter szerint Szijjártó Péterrel a fejlesztésekről, hatékonyságról és a szállításokról tárgyaltak, de a kormány vakcinatáblázata nem került szóba.","shortLead":"A második negyedévben összesen 4,6 millió Pfizer–BioNTech oltóanyag érkezhet Magyarországra, így, ha megérkezik...","id":"20210517_Pfizer_magyarorszagi_igazgato_vereckei_peter_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d1745d9-e992-4350-8302-52da37ea4cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc3c56c-adc6-4fa5-8317-002a76b17a5b","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_Pfizer_magyarorszagi_igazgato_vereckei_peter_interju","timestamp":"2021. május. 17. 13:00","title":"Pfizer: Minden adott lesz, hogy szeptemberre be legyenek oltva a 12–15 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a141916-b052-46fc-8a7a-4be385a85d81","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A zöld-fehérek 29-23-ra nyertek a Debrecen ellen a veszprémi négyes döntő második játéknapján.\r

","shortLead":"A zöld-fehérek 29-23-ra nyertek a Debrecen ellen a veszprémi négyes döntő második játéknapján.\r

","id":"20210516_gyor_debrecen_kezilabda_magyar_kupa_cimvedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a141916-b052-46fc-8a7a-4be385a85d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1eb759c-ed70-4123-9ec2-051f7ed97a15","keywords":null,"link":"/sport/20210516_gyor_debrecen_kezilabda_magyar_kupa_cimvedes","timestamp":"2021. május. 16. 20:49","title":"Győri címvédés a kézilabda Magyar Kupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mögötte haladó legális taxis észrevette, hogy nem bír a sávjában maradni, le is lassított, de így is összetörték az ő kocsiját is.","shortLead":"A mögötte haladó legális taxis észrevette, hogy nem bír a sávjában maradni, le is lassított, de így is összetörték az ő...","id":"20210516_Reszeg_illegalis_taxis_torhetett_ossze_harom_autot_a_Lanchidon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc173660-d324-4dc2-a4fe-afc57475f9e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210516_Reszeg_illegalis_taxis_torhetett_ossze_harom_autot_a_Lanchidon","timestamp":"2021. május. 16. 10:33","title":"Részeg illegális taxis törhetett össze három autót a Lánchídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":" A Hertha hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Kölnnel a német labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának szombati játéknapján, ezzel biztosította élvonalbeli tagságát.","shortLead":" A Hertha hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Kölnnel a német labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának szombati...","id":"20210515_Dardai_az_elvonalban_tartotta_a_Herthat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6cb598-1f78-4b99-af10-daeb4ca4e0c8","keywords":null,"link":"/sport/20210515_Dardai_az_elvonalban_tartotta_a_Herthat","timestamp":"2021. május. 15. 18:16","title":"Dárdai az élvonalban tartotta a Herthát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d0a559-60f1-4a0e-b6f4-890dbd30f066","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A poszt, amely a trezorral foglalkozik, pár perccel később eltűnt a Facebookról.","shortLead":"A poszt, amely a trezorral foglalkozik, pár perccel később eltűnt a Facebookról.","id":"20210517_meszaros_lorinc_varkonyi_andrea_trezor_pancelszekreny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d0a559-60f1-4a0e-b6f4-890dbd30f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7562df07-efd7-4168-845c-2289e1162068","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210517_meszaros_lorinc_varkonyi_andrea_trezor_pancelszekreny","timestamp":"2021. május. 17. 13:47","title":"800 kilós páncélszekrényt emeltek daruval Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea új házába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]