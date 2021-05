Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány jelentős hatással volt a lakossági hitelezésre, emellett az elmúlt hónapok tapasztalatai azt mutatják, hogy a biztosítások terén is számos változás történt a pandémia miatt - különösen a kockázati biztosítások iránt nőtt meg a kereslet. A Bank360 utánajárt, hogy a biztosítók hogyan viszonyulnak a járványhelyzethez, illetve, hogy mire számíthatnak az ügyfelek, ha a vírus miatt következik be egy biztosítási esemény.","shortLead":"A koronavírus-járvány jelentős hatással volt a lakossági hitelezésre, emellett az elmúlt hónapok tapasztalatai azt...","id":"20210517_Fizetneke_koronavirusra_az_eletbiztositasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7acdc4-92bb-448d-9970-05eca40bf823","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_Fizetneke_koronavirusra_az_eletbiztositasok","timestamp":"2021. május. 17. 13:28","title":"Fizetnek-e koronavírusra az életbiztosítások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a17f6d-8e90-460e-aac8-d7325a523c4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Antony Blinken szerint egyelőre nem bizonyított, hogy tényleg Hamász-kémek dolgoztak a több sajtóirodának is otthont adó épületben, amit szombaton rombolt le az izraeli légierő.","shortLead":"Antony Blinken szerint egyelőre nem bizonyított, hogy tényleg Hamász-kémek dolgoztak a több sajtóirodának is otthont...","id":"20210517_antony_blinken_ap_izrael_hamasz_lerombolt_iroda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a17f6d-8e90-460e-aac8-d7325a523c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4faa75c1-7ed2-4953-b443-a9cb918c204c","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_antony_blinken_ap_izrael_hamasz_lerombolt_iroda","timestamp":"2021. május. 17. 16:38","title":"Türelmetlenül várja az amerikai külügy Izrael bizonyítékait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6af2de-54b4-472c-9a02-c0973c84ece9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A tavaly elhunyt kosárlabdázó özvegye, Vanessa Bryant megható beszédet mondott abból az alkalomból, hogy a Los Angeles Lakers legendáját beiktatták a kosárlabda Hírességek Csarnokába. ","shortLead":"A tavaly elhunyt kosárlabdázó özvegye, Vanessa Bryant megható beszédet mondott abból az alkalomból, hogy a Los Angeles...","id":"20210516_Kobe_Bryant_most_jot_nevet_a_mennyorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a6af2de-54b4-472c-9a02-c0973c84ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ad8c4a-0808-478c-96ea-af833210388b","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Kobe_Bryant_most_jot_nevet_a_mennyorszagban","timestamp":"2021. május. 16. 16:45","title":"„Kobe Bryant most jót nevet a mennyországban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c6a47-de40-43f2-9e1a-224d77a954a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már májusban újra várja a nézőket a fővárosi színház, ráadásul egy vadonatúj bemutatóval.","shortLead":"Már májusban újra várja a nézőket a fővárosi színház, ráadásul egy vadonatúj bemutatóval.","id":"20210517_A_Katona_Jozsef_Szinhaz_is_ujranyit_Hegedus_D_Geza_uj_eloadasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c6a47-de40-43f2-9e1a-224d77a954a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39202773-f8b7-4beb-9445-3ff24e18a254","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_A_Katona_Jozsef_Szinhaz_is_ujranyit_Hegedus_D_Geza_uj_eloadasaval","timestamp":"2021. május. 17. 13:10","title":"A Katona József Színház is újranyit, Hegedűs D. Géza új előadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint 2016-ban 745 ezer ember halt meg túlmunka miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint 2016-ban 745 ezer ember halt meg túlmunka miatt.","id":"20210517_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_munkaido_tulora_tulmunka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f8530a-c8fb-4b1a-a761-84854a28cf6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_munkaido_tulora_tulmunka","timestamp":"2021. május. 17. 15:03","title":"Heti 55 óra munka felett jelentősen megnő a stroke esélye a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1807a062-6093-4134-96e4-cf8cbae9efee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több millió forintos a kár.","shortLead":"Több millió forintos a kár.","id":"20210516_Rendorsegi_nyomkovetovel_a_laban_tort_fel_autokat_egy_ferfi_elkaptak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1807a062-6093-4134-96e4-cf8cbae9efee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a6fd71-2100-438a-8b72-ae8c41867f16","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Rendorsegi_nyomkovetovel_a_laban_tort_fel_autokat_egy_ferfi_elkaptak","timestamp":"2021. május. 16. 20:44","title":"Rendőrségi nyomkövetővel a lábán tört fel autókat egy férfi, elkapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9ab7d2-1462-45db-8dbb-beef95fcde61","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Lackfi Jánosnak most ezekből kellett ihletet merítenie: cserecsatárok, kiárusítás, Vaskupola, bringa, lesipuskás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210516_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad9ab7d2-1462-45db-8dbb-beef95fcde61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff5d00c-5a19-4277-a12a-acd52c96c99e","keywords":null,"link":"/360/20210516_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2021. május. 16. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János a mobilnetet választotta a világforradalom helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d381a57-1416-460b-8102-0443a1aae40c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ egyik legnagyobb ruházati vállalataként hatalmas a felelősségük a sokszínűség és az elfogadás megteremtésében, írták az egyik kép alá.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb ruházati vállalataként hatalmas a felelősségük a sokszínűség és az elfogadás megteremtésében...","id":"20210517_Retusalatlan_a_pattanasokat_is_vallalo_fotokkal_hirdet_egy_nagy_ruhaaruhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d381a57-1416-460b-8102-0443a1aae40c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc6c0d5-618f-42eb-8fa1-76d2385468ed","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Retusalatlan_a_pattanasokat_is_vallalo_fotokkal_hirdet_egy_nagy_ruhaaruhaz","timestamp":"2021. május. 17. 11:40","title":"Retusálatlan, a pattanásokat is vállaló fotókkal hirdet egy nagy ruhaáruház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]