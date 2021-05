Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f53d4679-ce63-4d5f-983c-4fa03aba74a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autójával egy teherautónak hajtott. A teherautó sofőrje is megsérült.","shortLead":"Autójával egy teherautónak hajtott. A teherautó sofőrje is megsérült.","id":"20210516_Rendszeresen_posztolt_onvezeto_modban_levo_Teslajarol_egy_ferfi_aki_egy_kaliforniai_autopalyan_szornyet_halt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f53d4679-ce63-4d5f-983c-4fa03aba74a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9016139-fe16-4e63-951a-0beed4543dac","keywords":null,"link":"/cegauto/20210516_Rendszeresen_posztolt_onvezeto_modban_levo_Teslajarol_egy_ferfi_aki_egy_kaliforniai_autopalyan_szornyet_halt","timestamp":"2021. május. 16. 16:54","title":"Rendszeresen posztolt önvezető módban lévő Teslájáról egy férfi, aki egy kaliforniai autópályán szörnyet halt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fe8432-4090-4168-bb97-3c5849e63afb","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A járvány pozitív hozadéka, hogy közelebb került mindenkihez a halál, és ez rákényszeríti az embereket, hogy beszéljenek erről a tabutémáról – említette a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi vendége, Singer Magdolna gyásztanácsadó. Az est során az új könyvvel jelentkező szerző egyebek mellett beszélt a halálszorongás hátteréről, hogy mit lehet kezdeni a bűntudattal, és arról is, hogy mi köze a gyásznak a munkahelyváltáshoz.



","shortLead":"A járvány pozitív hozadéka, hogy közelebb került mindenkihez a halál, és ez rákényszeríti az embereket...","id":"20210517_Sokan_radobbennek_hogy_elpazaroljak_az_eletuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72fe8432-4090-4168-bb97-3c5849e63afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b622cbf-4b2f-44f3-aaee-b19ab09bc42e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210517_Sokan_radobbennek_hogy_elpazaroljak_az_eletuket","timestamp":"2021. május. 17. 13:30","title":"Sokan rádöbbennek, hogy elpazarolják az életüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79958dd4-7cde-4a0f-97e0-4ccbcdabde18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május eleje óta egy tizenhét méter hosszú acélbálna látható a bécsi MuseumsQuartier udvarán. Az öttonnás tengeri óriás arra hívja fel a figyelmet, hogy az emberiségnek ma kell cselekednie, ha meg akarja őrizni a Földet a következő nemzedékeknek.","shortLead":"Május eleje óta egy tizenhét méter hosszú acélbálna látható a bécsi MuseumsQuartier udvarán. Az öttonnás tengeri óriás...","id":"20210517_Ottonnas_acelbalna_vetodott_partra_Becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79958dd4-7cde-4a0f-97e0-4ccbcdabde18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17473698-7ab4-4669-8633-ed7d81abe199","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Ottonnas_acelbalna_vetodott_partra_Becsben","timestamp":"2021. május. 17. 14:59","title":"Öttonnás acélbálna vetődött partra Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a2c000-7f91-4f41-865a-424756d52973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester és Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel tárgyalt az intézmény budapesti kampuszáról és a Diákvárosról, elmondásuk szerint teljesen eredménytelenül. ","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester és Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere Palkovics László innovációs és...","id":"20210517_Fudan_fovaros_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5a2c000-7f91-4f41-865a-424756d52973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4ed0c2-9f6f-4e05-88f5-f8bc39474574","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_Fudan_fovaros_kormany","timestamp":"2021. május. 17. 13:45","title":"Konzultációt indít a főváros a Fudan Egyetem ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Colonial Pipeline vezetékhálózatában történt leállás és az adatlopással kapcsolatos ügyek miatt az amerikai kormány körbefalazza magát a kibertérben.","shortLead":"A Colonial Pipeline vezetékhálózatában történt leállás és az adatlopással kapcsolatos ügyek miatt az amerikai kormány...","id":"20210517_joe_biden_kibervedelem_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57229ad-9902-4dac-a6fe-ecfb8e478add","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_joe_biden_kibervedelem_usa","timestamp":"2021. május. 17. 11:03","title":"Kiberfalat húz fel az USA a kritikus hackertámadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030dc20e-efca-4c41-84b8-5a62f3a12fe0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A második legjobb idővel ugyancsak egy magyar, a Ferencváros 17 éves úszója jutott be a fináléba.","shortLead":"A második legjobb idővel ugyancsak egy magyar, a Ferencváros 17 éves úszója jutott be a fináléba.","id":"20210517_hosszu_katinka_vegyesuszas_vizes_eb_duna_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=030dc20e-efca-4c41-84b8-5a62f3a12fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802020a9-d473-4d9a-88f6-a84a1870b4c3","keywords":null,"link":"/sport/20210517_hosszu_katinka_vegyesuszas_vizes_eb_duna_arena","timestamp":"2021. május. 17. 15:22","title":"Az élről várhatja Hosszú Katinka a 400 vegyes esti döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba67cb5-5368-4a05-a668-e309698d5163","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosházi kórházban leforgattak egy Covid-naplót: munkájukról, érzéseikről, motivációjukról, félelmeikről beszélnek az intézmény dolgozói, a betegek pedig elmondják, hogyan élik meg fertőzésüket.","shortLead":"Az orosházi kórházban leforgattak egy Covid-naplót: munkájukról, érzéseikről, motivációjukról, félelmeikről beszélnek...","id":"20210516_oroshazi_korhaz_covid_naplo_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dba67cb5-5368-4a05-a668-e309698d5163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8578f9-20f6-409f-8baa-96e9623cc236","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_oroshazi_korhaz_covid_naplo_video","timestamp":"2021. május. 16. 10:03","title":"\"Mondtam a családnak, hogy ha én nem változok gyíkemberré, akkor itt mindenki be lesz oltva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"225 millió forintot nyert.","shortLead":"225 millió forintot nyert.","id":"20210516_Egy_szerencses_elvitte_a_hatos_lotto_fodijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba89cdf9-35b7-4b8c-9586-0a7f53ac5727","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_Egy_szerencses_elvitte_a_hatos_lotto_fodijat","timestamp":"2021. május. 16. 17:46","title":"Egy szerencsés elvitte a hatos lottó fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]