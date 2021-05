Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűvős, esős idővel indul a hét.","shortLead":"Hűvős, esős idővel indul a hét.","id":"20210517_meteorologia_idojaras_elorejelzes_szel_zivatar_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b8081c-218d-4da5-9e9a-f56de27b1e05","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_meteorologia_idojaras_elorejelzes_szel_zivatar_eso","timestamp":"2021. május. 17. 05:12","title":"Nagy mennyiségű esőre, zivatarra és szélre is figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d437d49a-6832-467c-aad7-fd496b36d2d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jön a Diane védelmében ötödik évada.","shortLead":"Jön a Diane védelmében ötödik évada.","id":"20210518_Folytatodik_az_egyik_legorultebb_ugyvedes_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d437d49a-6832-467c-aad7-fd496b36d2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9c4466-9ede-4d51-a8f4-f92a92107b66","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Folytatodik_az_egyik_legorultebb_ugyvedes_sorozat","timestamp":"2021. május. 18. 09:23","title":"Folytatódik az egyik legőrültebb ügyvédes sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ennek az az előnye a kormánypárti képviselők számára, hogy hétfő délután nem kell határozatképes számban ott lenniük a munkahelyükön.","shortLead":"Ennek az az előnye a kormánypárti képviselők számára, hogy hétfő délután nem kell határozatképes számban ott lenniük...","id":"20210518_parlament_orszaggyules_szavazas_miniszteri_valasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32d51f1-8876-4015-b702-c0f8e2a491f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_parlament_orszaggyules_szavazas_miniszteri_valasz","timestamp":"2021. május. 18. 12:40","title":"Új szokás a parlamentben: olyanok szavaznak a miniszteri válasz elfogadásáról, akik nem is hallották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Az 1,6 milliárd forintnyi visszaélés nagy részét akkor követték el, amikor a fideszes országgyűlési képviselő volt a Híd a munka világába programot lebonyolító Országos Roma Önkormányzat elnöke. ","shortLead":"Az 1,6 milliárd forintnyi visszaélés nagy részét akkor követték el, amikor a fideszes országgyűlési képviselő volt...","id":"20210518_nyomozas_hid_a_munka_vilagaba_farkas_florian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e031cf7d-c1b1-4221-8086-fee5a2893637","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_nyomozas_hid_a_munka_vilagaba_farkas_florian","timestamp":"2021. május. 18. 06:43","title":"Öt éve tart a nyomozás a Híd a munka világába ügyében, de még mindig nem jutott el Farkas Flóriánig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b231307c-9cca-4fd0-a49d-ef75df5241bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A különkiadás az HBO Maxon debütál május végén.","shortLead":"A különkiadás az HBO Maxon debütál május végén.","id":"20210518_jobaratok_2021_hbo_go","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b231307c-9cca-4fd0-a49d-ef75df5241bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd9052f-a1e3-4301-8ebc-c42b57e85b14","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_jobaratok_2021_hbo_go","timestamp":"2021. május. 18. 13:34","title":"Az HBO GO előfizetői egyelőre nem láthatják az új Jóbarátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d78c495-94fe-4b9e-a0c5-0acf16b96b14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mészöly Miklós születésének 100. évfordulója alkalmából öt novelláját gyűjtik kötetbe és adják át a diákoknak.



","id":"20210517_Diakigazolvanyert_konyvet_kapnak_a_fiatalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d78c495-94fe-4b9e-a0c5-0acf16b96b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbacb106-4f05-4f35-8042-5a6bd0df2cd6","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Diakigazolvanyert_konyvet_kapnak_a_fiatalok","timestamp":"2021. május. 17. 11:30","title":"Diákigazolványért könyvet kapnak a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99a7afe-5831-4e95-a71a-84dbdc74e02b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyorsan meglett az elkövető, állatkínzásért felelhet.","shortLead":"Gyorsan meglett az elkövető, állatkínzásért felelhet.","id":"20210518_rakamaz_allatkinzas_doboz_kolyokkutya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d99a7afe-5831-4e95-a71a-84dbdc74e02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe691db-07db-4867-ae0d-1b9f4001994f","keywords":null,"link":"/elet/20210518_rakamaz_allatkinzas_doboz_kolyokkutya","timestamp":"2021. május. 18. 19:10","title":"Kitett egy férfi hat kölyökkutyát az út szélére egy dobozba, amire rá volt írva a címe – elkapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d84599-393c-42df-89ef-d60f73cf2e1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a kisgyerekeket zavarja éneklés közben a lárma, a madárfiókákat éppúgy, és ennek hosszabb távra szóló következményeit sem lehet kizárni.","shortLead":"Nemcsak a kisgyerekeket zavarja éneklés közben a lárma, a madárfiókákat éppúgy, és ennek hosszabb távra szóló...","id":"20210517_varosi_zajok_madarfiokak_eneke_zebrapintyek_maxplanck","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25d84599-393c-42df-89ef-d60f73cf2e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f22dccb-2d2f-4289-a6ad-e861a18130df","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_varosi_zajok_madarfiokak_eneke_zebrapintyek_maxplanck","timestamp":"2021. május. 17. 07:03","title":"Egy kísérletből derült ki, micsoda hatással vannak a madárfiókákra a város zajai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]