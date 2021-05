Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány enyhültével ismét egyre többen vesznek autót. Áprilisban összesen 10 521 személygépjármű talált gazdára a Datahouse adatai szerint, ami bár valamivel elmarad a korábbi évektől, jóval meghaladja a tavaly áprilisban bezuhanó autópiac mindössze 6 183 darabos értékesítését.","shortLead":"A járvány enyhültével ismét egyre többen vesznek autót. Áprilisban összesen 10 521 személygépjármű talált gazdára...","id":"20210518_kgfb_ar_2021_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e56af4-ed51-414d-a111-5a331722db66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_kgfb_ar_2021_bank360","timestamp":"2021. május. 18. 08:40","title":"Mennyibe kerül a legnépszerűbb autók kötelező biztosítása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94f9579-34e6-4823-a50b-5f558f8dc6d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azt visszautasította, hogy a budai Várnegyed kormányközeli lakásbérlői kedvéért hoznák ezt a törvényt.","shortLead":"Azt visszautasította, hogy a budai Várnegyed kormányközeli lakásbérlői kedvéért hoznák ezt a törvényt.","id":"20210517_lakastorveny_privatizacio_borocz_papp_laszlo_debrecen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c94f9579-34e6-4823-a50b-5f558f8dc6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5645ea-cffa-43d0-b904-5e45a414c70a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210517_lakastorveny_privatizacio_borocz_papp_laszlo_debrecen","timestamp":"2021. május. 17. 17:39","title":"Böröcz nem tartja elképzelhetetlennek, hogy változtassanak az általa benyújtott új lakástörvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy ausztrál kutatás a globális madárpopuláció egyedszáma mellett az állatok életmódját is vizsgálta. A madarak számának ismerete tükrözheti az ökoszisztéma állapotát.","shortLead":"Egy ausztrál kutatás a globális madárpopuláció egyedszáma mellett az állatok életmódját is vizsgálta. A madarak...","id":"20210518_madar_becsles_ausztral_kutatas_kornyezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55855e5-8ad0-47ef-8c9c-f20d7c5985ec","keywords":null,"link":"/zhvg/20210518_madar_becsles_ausztral_kutatas_kornyezet","timestamp":"2021. május. 18. 16:37","title":"50 milliárdnál több madár élhet a világon, de a fajok több mint tizedéből 5 ezer példány sincsen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc59e210-c6cf-4b88-8e2a-84291c90120b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén és jövőre azért még bemutatnak két klasszikus V12-es, turbó nélküli modellt. ","shortLead":"Idén és jövőre azért még bemutatnak két klasszikus V12-es, turbó nélküli modellt. ","id":"20210518_2024tol_az_osszes_Lamborghini_hibrid_lesz_utana_pedig_elektromos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc59e210-c6cf-4b88-8e2a-84291c90120b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6792348b-9252-41b3-80e2-d931d6aac52c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_2024tol_az_osszes_Lamborghini_hibrid_lesz_utana_pedig_elektromos","timestamp":"2021. május. 18. 15:44","title":"2024-re az összes Lamborghini hibrid lesz, aztán jönnek az elektromos modellek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ritkán történik meg, hogy a jegybank egy állami többségi tulajdonú céget bírságoljon a szabálytalanságok miatt, de most egymillió forintra büntette az MNB a Kartonpackot.","shortLead":"Ritkán történik meg, hogy a jegybank egy állami többségi tulajdonú céget bírságoljon a szabálytalanságok miatt, de most...","id":"20210518_kartonpack_mnb_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90903dc5-efaf-4bcb-b374-2d62f614d706","keywords":null,"link":"/kkv/20210518_kartonpack_mnb_birsag","timestamp":"2021. május. 18. 11:46","title":"Amióta az állam átvette a Kartonpackot, nem készült egy beszámoló sem, bírságolt az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf3f008-7627-4365-8cdc-2ae9a263dd3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A délnyugati megyékben 20, a Dráva mentén akár 30 milliméter eső is eshet.","shortLead":"A délnyugati megyékben 20, a Dráva mentén akár 30 milliméter eső is eshet.","id":"20210519_eso_zivatar_meteorologia_idojaras_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bf3f008-7627-4365-8cdc-2ae9a263dd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b80903b-a4dc-4698-93eb-fad41ba0fce4","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_eso_zivatar_meteorologia_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. május. 19. 09:11","title":"Kiadós esőre, zivatarokra figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7e0e19-30d2-40fc-9f36-eeecd29bd387","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Chhoukra még 2007-ben, nagyon rossz állapotban találtak rá az állatvédők. Mostanra nemcsak meggyógyították, de egy speciális eszköz segítségével újra megtanult járni.","shortLead":"Chhoukra még 2007-ben, nagyon rossz állapotban találtak rá az állatvédők. Mostanra nemcsak meggyógyították, de...","id":"20210517_orvvadaszat_mulab_muvegtag_protezis_elefant_chhouk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e0e19-30d2-40fc-9f36-eeecd29bd387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9be29c-baae-4586-9411-088ddca63224","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_orvvadaszat_mulab_muvegtag_protezis_elefant_chhouk","timestamp":"2021. május. 17. 19:03","title":"Orvvadászok csapdája vágta le a kiselefánt lábát, egyedi protézist terveztek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0945afc-8bbf-40b4-8625-0be72f7a66af","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyre nagyobb nyomás alá kerül a magyar miniszterelnök – a járvány, az ellenzéki egység és Európa miatt, ezért új szövetség kialakításán dolgozik, de így még azt sem lehet kizárni, hogy kiviszi az országot az EU-ból – írja a Die Zeit, a német liberális értelmiség tekintélyes lapja. Az elemzés úgy értékeli: egyre hangosabban ketyeg az óra a rendszer számára. ","shortLead":"Egyre nagyobb nyomás alá kerül a magyar miniszterelnök – a járvány, az ellenzéki egység és Európa miatt, ezért új...","id":"20210519_Die_Zeit_Kiviszi_Orban_az_EUbol_Magyarorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0945afc-8bbf-40b4-8625-0be72f7a66af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d245a3-35e2-45dc-9106-3b2dcaa529e7","keywords":null,"link":"/360/20210519_Die_Zeit_Kiviszi_Orban_az_EUbol_Magyarorszagot","timestamp":"2021. május. 19. 07:35","title":"Die Zeit: Kiviszi Orbán az EU-ból Magyarországot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]