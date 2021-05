Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0d3f8ab9-b9b5-4e72-b9b2-584b333a4da2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy a kormány az oltások számához köti az ingyenes parkolás eltörlését.","shortLead":"A lap úgy tudja, hogy a kormány az oltások számához köti az ingyenes parkolás eltörlését.","id":"20210519_ingyenes_parkolas_otmillio_beoltott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d3f8ab9-b9b5-4e72-b9b2-584b333a4da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad5a280-be22-4bc5-8adf-7e56515d7269","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_ingyenes_parkolas_otmillio_beoltott","timestamp":"2021. május. 19. 15:29","title":"Világgazdaság: Ötmillió beoltott után lesz vége az ingyenes parkolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9205dc21-ef4a-484b-9077-da6cd2769fc1","c_author":"Kis János","category":"360","description":"Hogyan és mikor lehet semmissé tenni az önkényuralom alaptörvényét? Kis János filozófus szerint a kibontakozó jogi vita valójában politikai kérdést takar. Egy új rendszerváltás eséllyel kecsegtető menete szerinte az, hogy a várhatóan szűk többséggel megnyert választás után a demokratikus kormány a jelenlegi keretek közt kezdi el a rendszer visszabontását, így szerezve elsöprő támogatást az Orbánnal és híveivel szembeni szakítópróbához.","shortLead":"Hogyan és mikor lehet semmissé tenni az önkényuralom alaptörvényét? Kis János filozófus szerint a kibontakozó jogi vita...","id":"20210520_Kis_Janos_az_onkeny_alkotmanyarol_Ha_gyoz_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9205dc21-ef4a-484b-9077-da6cd2769fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d2a57a-b9d0-4e1d-916c-ffb21b6fc129","keywords":null,"link":"/360/20210520_Kis_Janos_az_onkeny_alkotmanyarol_Ha_gyoz_az_ellenzek","timestamp":"2021. május. 20. 06:30","title":"Kis János az önkény alkotmányáról: Ha győz az ellenzék...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából hat éven keresztül élhettek a felhasználók a Google nagyvonalúan felkínált ingyenes fotótárhelyével. Sajnos vége lesz a jó időknek, mert bár megmarad a szolgáltatás, de korlátozott lesz az ingyenesen igénybe vehető tárhely nagysága.","shortLead":"Nagyjából hat éven keresztül élhettek a felhasználók a Google nagyvonalúan felkínált ingyenes fotótárhelyével. Sajnos...","id":"20210519_google_fotok_15gb_maximalis_tarhely_2021_junius_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cb1f89-d3b5-4dbe-aa57-2a0a35dfa1ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_google_fotok_15gb_maximalis_tarhely_2021_junius_1","timestamp":"2021. május. 19. 11:03","title":"Figyelje a naptárat, kellemetlen határidő közeledik a Google Fotóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Magyarország blokkolta azt a közös uniós állásfoglalást, amelyben az EU a palesztin–izraeli konfliktus békés rendezésére szólított volna fel.","shortLead":"Magyarország blokkolta azt a közös uniós állásfoglalást, amelyben az EU a palesztin–izraeli konfliktus békés...","id":"20210518_Magyarorszag_megvetozta_a_kozos_unios_nyilatkozatot_az_izraelipalesztin_konfliktus_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d30231-42a8-422c-b1e3-acf20f97d715","keywords":null,"link":"/eurologus/20210518_Magyarorszag_megvetozta_a_kozos_unios_nyilatkozatot_az_izraelipalesztin_konfliktus_ugyeben","timestamp":"2021. május. 18. 18:50","title":"Magyarország vétózta meg a közös uniós nyilatkozatot az izraeli–palesztin konfliktus ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László a múlt héten nyújtott be egy 35 oldalas javaslatot, amivel jogtechnikai hibákat orvosolna.","shortLead":"Palkovics László a múlt héten nyújtott be egy 35 oldalas javaslatot, amivel jogtechnikai hibákat orvosolna.","id":"20210520_szakkepzesi_torveny_tobb_mitn_50_jogtechnikai_javitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35af7b7d-6d86-474f-853c-04ec533eb0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_szakkepzesi_torveny_tobb_mitn_50_jogtechnikai_javitas","timestamp":"2021. május. 20. 07:17","title":"Ötvennél több helyen szorul javításra a szakképzési törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04198314-bf73-4904-952d-71990d024397","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jenny McGee nemcsak a brit egészségügynek fordított hátat egy időre, hanem a brit kormányt is bírálta.","shortLead":"Jenny McGee nemcsak a brit egészségügynek fordított hátat egy időre, hanem a brit kormányt is bírálta.","id":"20210519_Felmondott_az_apolo_aki_Boris_Johnsont_latta_el_az_intenziv_osztalyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04198314-bf73-4904-952d-71990d024397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8a88a6-4cb0-467b-9822-782df54c4d1d","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Felmondott_az_apolo_aki_Boris_Johnsont_latta_el_az_intenziv_osztalyon","timestamp":"2021. május. 19. 10:05","title":"Felmondott az ápoló, aki Boris Johnsont látta el az intenzív osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Továbbra is nagy ütemben zuhan a kormányközeli kézbe került lapok olvasottsága.","shortLead":"Továbbra is nagy ütemben zuhan a kormányközeli kézbe került lapok olvasottsága.","id":"20210518_kesma_megyei_lapok_eladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee3910e-c9ca-4021-b9c6-01e8909f654e","keywords":null,"link":"/kkv/20210518_kesma_megyei_lapok_eladas","timestamp":"2021. május. 18. 19:15","title":"Csak idén hatezer olvasót vesztettek a kormánykézbe került megyei lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ca7f78c-a6f1-4785-86de-f1db2c1fe10c","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Három évvel ezelőtt egy férfiakból és nőkből álló társaság egy horvát kisváros kikötőjéből kihajózott az Adriára. Másfél évvel később egy egész ország azokról a nyilvánosságra került szexfelvételekről beszélt, amiket a társaságból valaki titokban készített a hajón. A szexbotrányba az ügy egyik főszereplője, az akkor még Győr polgármestereként tündöklő Borkai Zsolt belebukott, de megsínylette a kalandot a buli többi résztvevője, közvetve pedig a Fidesz–KDNP is. És ha ez még nem lenne elég, az érintett férfiakat tízmillió forintra húzták le alvilági figurák. De hogyan kerültek a lányok a hajóra és mi történt azon a bizonyos estén? Hónapokkal a buli után kik és hogyan húztak hasznot a felvételekből? Milyen ukázt adott ki Orbán Viktor Kubatov Gábor pártigazgatónak és mi történt azután, hogy a szexképek nyilvánosságra kerültek? A hvg360 – az eddig megszerzett információk és dokumentumok, köztük a zsarolási ügyben tett tanúvallomások alapján – cikksorozatban tárja fel a 2019-es önkormányzati választás kampányát meghatározó botrány eddig ismeretlen részleteit is. 3. rész.","shortLead":"Három évvel ezelőtt egy férfiakból és nőkből álló társaság egy horvát kisváros kikötőjéből kihajózott az Adriára...","id":"20210519_a_Borkaisztori_3_resz_szexbotrany_Borkai_Zsolt_zsarolas_Rakosfalvy_Zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ca7f78c-a6f1-4785-86de-f1db2c1fe10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d015fa-e34b-4f80-9143-9cd9fe976a25","keywords":null,"link":"/360/20210519_a_Borkaisztori_3_resz_szexbotrany_Borkai_Zsolt_zsarolas_Rakosfalvy_Zoltan","timestamp":"2021. május. 19. 06:30","title":"\"Ő és Borkai volt a célpont, de minket is belekevertek\" – a Borkai-sztori eddig ismeretlen részletei – 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]