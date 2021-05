Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Balásy Gyula cége a Facebookkal és a Google-lal is együttműködik.","shortLead":"Balásy Gyula cége a Facebookkal és a Google-lal is együttműködik.","id":"20210520_tiktok_new_land_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44214021-80a9-4625-93fb-7c42855b5707","keywords":null,"link":"/kkv/20210520_tiktok_new_land_media","timestamp":"2021. május. 20. 16:23","title":"A TikTok partnere lett a kormány kedvenc médiaügynöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a49edb-f11b-4c61-b7d4-4c896fbc4885","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Helyettesíteni fogják a koncerteken, és nagyon várják, hogy felépüljön.","shortLead":"Helyettesíteni fogják a koncerteken, és nagyon várják, hogy felépüljön.","id":"20210520_Nem_nagyon_van_esely_arra_hogy_mar_nyaron_Kiss_Tibivel_lepjen_fel_a_Quimby","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4a49edb-f11b-4c61-b7d4-4c896fbc4885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfbf255-fc41-43d5-ae29-413bd57f8923","keywords":null,"link":"/kultura/20210520_Nem_nagyon_van_esely_arra_hogy_mar_nyaron_Kiss_Tibivel_lepjen_fel_a_Quimby","timestamp":"2021. május. 20. 15:19","title":"Nem nagyon van esély arra, hogy már nyáron Kiss Tibivel lépjen fel a Quimby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csang Jiming majdnem 10 éven át volt a ByteDance vezetője, de most úgy érzi, egy cég vezetése nem neki való feladat.","shortLead":"Csang Jiming majdnem 10 éven át volt a ByteDance vezetője, de most úgy érzi, egy cég vezetése nem neki való feladat.","id":"20210520_bytedance_tiktok_csang_jiming_tarsalapito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e776ca-21b2-4255-9003-7cfb0334aad1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_bytedance_tiktok_csang_jiming_tarsalapito","timestamp":"2021. május. 20. 09:33","title":"Lelép a TikToktól az egyik társalapító, más veszi át a helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57440c24-b64b-46a7-b6aa-266a8c768cc3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarok vendégrohama várható a szálláshelyeken, a pünkösdi hétvégére már a szállodai helyek mintegy nyolcvan százalékát lefoglalták, és az előrejelzések szerint a teljes nyári szezon jobb lesz, mint a tavalyi volt. Az idegenforgalom először a vidéki településeken tér magához, Budapesten még csend van.","shortLead":"Magyarok vendégrohama várható a szálláshelyeken, a pünkösdi hétvégére már a szállodai helyek mintegy nyolcvan...","id":"20210519_nyar_hazai_turizmus_vendeglatas_szallashelyek_szezon_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57440c24-b64b-46a7-b6aa-266a8c768cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9a5b6b-3d53-45de-a0eb-ab36e789ccf4","keywords":null,"link":"/360/20210519_nyar_hazai_turizmus_vendeglatas_szallashelyek_szezon_2021","timestamp":"2021. május. 19. 19:00","title":"A hazai turizmus hasíthat a nyáron, de a külföldiek még nem hódítják vissza Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e88170-d1a2-4b4f-8b26-36546cdf3744","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A konkrét verseibe az aktuálpolitika kevéssé szűrődik be, de a hangulatára rányomja a bélyegét – mondja Závada Péter a HVG-nek adott interjúban.","shortLead":"A konkrét verseibe az aktuálpolitika kevéssé szűrődik be, de a hangulatára rányomja a bélyegét – mondja Závada Péter...","id":"20210519_Zavada_Peter_Ugy_tunik_Magyarorszagon_ismet_az_ero_szult_jogot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8e88170-d1a2-4b4f-8b26-36546cdf3744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3454b47-5cbd-4a7a-89f3-9c1345e9af0a","keywords":null,"link":"/kultura/20210519_Zavada_Peter_Ugy_tunik_Magyarorszagon_ismet_az_ero_szult_jogot","timestamp":"2021. május. 19. 13:45","title":"Závada Péter: Úgy tűnik, Magyarországon ismét az erő szült jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87f0a9d-55d2-415b-a178-9aa23721835b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Szóban is kifejtette a 2022-es kormányzati költségvetéssel szembeni kritikáit a Költségvetési Tanács elnöke a Parlamentben. A kormányzati tervekkel szembemenő ajánlásait az azokról végső soron dönteni hivatott képviselők „megfontolásába” ajánlotta.","shortLead":"Szóban is kifejtette a 2022-es kormányzati költségvetéssel szembeni kritikáit a Költségvetési Tanács elnöke...","id":"20210519_koltsegvetesi_tanacs_kormany_elleni_lazadas_orszaggyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f87f0a9d-55d2-415b-a178-9aa23721835b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1bd6fd-af81-43b1-9fbc-7cb364bc9412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_koltsegvetesi_tanacs_kormany_elleni_lazadas_orszaggyules","timestamp":"2021. május. 19. 13:33","title":"A Költségvetési Tanács elnöke finoman a kormány elleni lázadásra szólította fel az országgyűlést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf3f008-7627-4365-8cdc-2ae9a263dd3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A délnyugati megyékben 20, a Dráva mentén akár 30 milliméter eső is eshet.","shortLead":"A délnyugati megyékben 20, a Dráva mentén akár 30 milliméter eső is eshet.","id":"20210519_eso_zivatar_meteorologia_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bf3f008-7627-4365-8cdc-2ae9a263dd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b80903b-a4dc-4698-93eb-fad41ba0fce4","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_eso_zivatar_meteorologia_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. május. 19. 09:11","title":"Kiadós esőre, zivatarokra figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7f90ca-5dea-415a-9fe3-06059614dd44","c_author":"Bihari Ádám - Csányi Nikolett","category":"vilag","description":"Sobhi Soboh hat éve él Magyarországon, azóta nem látta gázai rokonait. Több családtagját pedig már nem is fogja, mert a múlt héten meghaltak egy légicsapásban. A hvg.hu-nak adott interjújában többek közt arról is beszélt, nem érdekli, hogy két államban, vagy egy államban élnek majd az izraeliek és a palesztinok, csak nyugalmat szeretne. Azt sem akarja, hogy a családjában ismétlődjön, amin ő keresztülment, ezért nem akar visszatérni Gázába. ","shortLead":"Sobhi Soboh hat éve él Magyarországon, azóta nem látta gázai rokonait. Több családtagját pedig már nem is fogja, mert...","id":"20210519_gaza_magyarorszag_sobhi_soboh_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f7f90ca-5dea-415a-9fe3-06059614dd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4999009-33dd-4ee1-891d-53e724d5fb9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_gaza_magyarorszag_sobhi_soboh_interju","timestamp":"2021. május. 19. 14:00","title":"\"Nem akarok visszamenni Gázába, itt akarok élni Magyarországon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]