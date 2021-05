Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Michigani Egyetem kutatói egy olyan processzort készítettek, ami a legtöbb támadástól megvédi a felhasználó rendszerét.","shortLead":"Az amerikai Michigani Egyetem kutatói egy olyan processzort készítettek, ami a legtöbb támadástól megvédi a felhasználó...","id":"20210521_morpheus_hacker_kibertamadas_simon_titkositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f28eaa-fdbb-4822-9c05-14fb8db0bac4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_morpheus_hacker_kibertamadas_simon_titkositas","timestamp":"2021. május. 21. 10:33","title":"13 ezer órán át támadták a hackerek az új processzort, mégsem tudták feltörni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"566ced22-8666-4691-8c91-a5f2b611ba6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A művészetközvetítési, a pedagógus- és a hitéleti képzést végzők viszont nem számíthatnak csúcsfizetésre.","shortLead":"A művészetközvetítési, a pedagógus- és a hitéleti képzést végzők viszont nem számíthatnak csúcsfizetésre.","id":"20210521_Palyakezdo_informatikus_alapszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=566ced22-8666-4691-8c91-a5f2b611ba6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3c0e3a-e40e-473e-8fc5-80a6e55ff3c4","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_Palyakezdo_informatikus_alapszak","timestamp":"2021. május. 21. 09:20","title":"A 226 ezertől az 500 ezerig – ennyit keresnek a friss diplomások ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mátrakeresztes belterületén vált járhatatlanná egy út.","shortLead":"Mátrakeresztes belterületén vált járhatatlanná egy út.","id":"20210520_foldcsuszamlas_matrakeresztesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6faf50-77e7-4975-9519-bf6e224e1c65","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_foldcsuszamlas_matrakeresztesen","timestamp":"2021. május. 20. 12:54","title":"Földcsuszamlás volt Mátrakeresztesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e227913f-40a2-4d9d-8f87-509292659721","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szeretne minél tovább élni, hogy sok időt tölthessen a három unokájával.","shortLead":"A színész szeretne minél tovább élni, hogy sok időt tölthessen a három unokájával.","id":"20210519_Michael_Caine_88_evesen_hatat_fordit_az_alkoholnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e227913f-40a2-4d9d-8f87-509292659721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fad4789-8ea4-468f-ae83-378b9833ad4d","keywords":null,"link":"/kultura/20210519_Michael_Caine_88_evesen_hatat_fordit_az_alkoholnak","timestamp":"2021. május. 19. 14:28","title":"Michael Caine 88 évesen hátat fordít az alkoholnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fa14a2-1c4c-4964-90b8-210a4af53da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Putyin szerint \"határozottan állítható\", hogy Oroszország rendelkezik a világ legkorszerűbb nukleáris feltartóztató erőivel.","shortLead":"Putyin szerint \"határozottan állítható\", hogy Oroszország rendelkezik a világ legkorszerűbb nukleáris feltartóztató...","id":"20210520_putyin_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2fa14a2-1c4c-4964-90b8-210a4af53da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfe171b-8f1d-4996-96fd-7c3f2c5633ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_putyin_oroszorszag","timestamp":"2021. május. 20. 20:30","title":"Putyin: Oroszország kiüti a fogát annak, aki harapni akar belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c337e6b-d65a-4e27-913f-ef4b82f1e5c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalomba állították a megújított Mol Bubit.","shortLead":"Forgalomba állították a megújított Mol Bubit.","id":"20210520_bubi_atadas_bicikli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c337e6b-d65a-4e27-913f-ef4b82f1e5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a689b4-e588-4be7-90e4-b1eded4c79fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_bubi_atadas_bicikli","timestamp":"2021. május. 20. 16:02","title":"Könnyebb biciklikkel, a kauciót eltörölve indítják újra a Bubit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ötmillió beoltott után megszűnik a kijárási tilalom, eltörlik a köztéri maszkviselést. Életbe lépett a tűzszünet Izrael és a Hamász között. Jön az EU-s Covid-igazolvány. Blöffölt a kormány Karácsony kabinetfőnöke szerint. Kapás Boglárka ismét Európa-bajnok.","shortLead":"Ötmillió beoltott után megszűnik a kijárási tilalom, eltörlik a köztéri maszkviselést. Életbe lépett a tűzszünet Izrael...","id":"20210521_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9c707d-65f2-473f-ad1a-c6548fbe785a","keywords":null,"link":"/360/20210521_Radar360","timestamp":"2021. május. 21. 08:06","title":"Radar360: Újabb lazításokat jelentett be Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c54d5b-62e8-406e-9127-d649ebd45c2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple egyik remek fejlesztése az AssistiveTouch, amely lehetővé teszi, hogy az adott készüléket a képernyő érintése nélkül kezelje a felhasználó. Ez a hasznos eszköz az Apple Watchon is elérhető lesz.","shortLead":"Az Apple egyik remek fejlesztése az AssistiveTouch, amely lehetővé teszi, hogy az adott készüléket a képernyő érintése...","id":"20210520_apple_watch_okosora_assistivetouch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9c54d5b-62e8-406e-9127-d649ebd45c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83abd064-222a-4ed4-bd85-3702bd3300e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_apple_watch_okosora_assistivetouch","timestamp":"2021. május. 20. 15:11","title":"Jön egy új funkció, ezzel érintés nélkül is kezelheti az Apple Watchot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]