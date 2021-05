Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"20-30 jelöltje lehet majd az Új Világ Néppártnak.","shortLead":"20-30 jelöltje lehet majd az Új Világ Néppártnak.","id":"20210522_palinkas_jozsef_ellenzeki_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865f0598-6077-4836-9594-5853d00056bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_palinkas_jozsef_ellenzeki_elovalasztas","timestamp":"2021. május. 22. 22:10","title":"Pálinkás József pártja is elindulna az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c539ecca-cf23-42ba-8a1e-3a3845f5a144","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Elnöksége nagy részében támogatta, a Capitolium ostroma miatt viszont szembefordult Donald Trumppal Liz Cheney, az USA történetének legbefolyásosabb alelnökeként emlegetett Dick Cheney lánya. Bosszúból a Trumpot vakon követő képviselőházi republikánusok megfosztották a tisztségétől.","shortLead":"Elnöksége nagy részében támogatta, a Capitolium ostroma miatt viszont szembefordult Donald Trumppal Liz Cheney, az USA...","id":"202120_liz_cheney_partuto_republikanus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c539ecca-cf23-42ba-8a1e-3a3845f5a144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d62b56-af20-49c8-95c5-0b132e32d342","keywords":null,"link":"/360/202120_liz_cheney_partuto_republikanus","timestamp":"2021. május. 22. 13:00","title":"Még a legerősebb amerikai alelnök lánya sem húzhat ujjat a bukott Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9de7b3-75f5-4dc7-9111-680e678f1af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András szerint bonyolultabb a kérdés annál, hogy eladják vagy sem a lakásokat, de a Böröcz László féle javaslatról nem érdemes még tárgyalni sem.\r

\r

","shortLead":"Dézsi Csaba András szerint bonyolultabb a kérdés annál, hogy eladják vagy sem a lakásokat, de a Böröcz László féle...","id":"20210522_onkormanyzati_lakasok_eladasa_gyor_dezsi_csaba_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db9de7b3-75f5-4dc7-9111-680e678f1af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58da3aeb-3f6c-4dcb-97c9-51de27a4fb67","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_onkormanyzati_lakasok_eladasa_gyor_dezsi_csaba_andras","timestamp":"2021. május. 22. 10:05","title":"A győri polgármester is kritizálta az önkormányzati lakásvagyon elherdálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b730bf-153b-491e-810f-8ad0aeb72d76","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szakértők szerint az emberi beavatkozás nélkül az élőhelyek megszűnése, az autópályák és határfalak miatt nem valószínű a jaguárok újbóli természetes megjelenése az Egyesült Államokban. Természetvédelmi szervezetek és egyetemi kutatók ezért visszatelepítenék őket az ország délnyugati részébe.","shortLead":"A szakértők szerint az emberi beavatkozás nélkül az élőhelyek megszűnése, az autópályák és határfalak miatt nem...","id":"20210522_jaguarok_visszatelepitese_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21b730bf-153b-491e-810f-8ad0aeb72d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc7aca2-0801-4d85-8819-7c1f6555acbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_jaguarok_visszatelepitese_usa","timestamp":"2021. május. 22. 14:03","title":"Visszatelepítenék a jaguárokat az USA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit az ügyészség két rendbeli gyermekpornográfia bűntettével vádolja. Akár hét és fél év szabadságvesztés is kiszabhatnak rá.","shortLead":"A férfit az ügyészség két rendbeli gyermekpornográfia bűntettével vádolja. Akár hét és fél év szabadságvesztés is...","id":"20210521_gyor_fidesz_pedofil_kepek_rejtett_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b745a54-b6ed-4924-85a5-0c69b894750a","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_gyor_fidesz_pedofil_kepek_rejtett_kamera","timestamp":"2021. május. 21. 17:47","title":"A Fidesz alkalmazásában állt a férfi, akit tavaly öltözködő lányok fotózásakor értek tetten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2035f7a-94dc-4968-aa5c-d02ff88c63a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új nagyorrú varangyfajt fedeztek fel egy expedíció során egy perui nemzeti parkban, az út mentén.","shortLead":"Új nagyorrú varangyfajt fedeztek fel egy expedíció során egy perui nemzeti parkban, az út mentén.","id":"20210523_uj_varangyfaj_peru_rhinella_chullachaki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2035f7a-94dc-4968-aa5c-d02ff88c63a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867bc5a8-09d8-4ffe-9f43-17810cf9cd25","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_uj_varangyfaj_peru_rhinella_chullachaki","timestamp":"2021. május. 23. 14:03","title":"A tudósok is meglepődtek, amikor az út mentén találtak egy eddig ismeretlen varangyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec7d639-70c2-4c0f-9a05-99f0012f1056","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az a jelenség, amikor az autó abroncsai nem tudják kiszorítani a vizet maguk alatt és a kocsi egy pillanat alatt irányíthatatlanná válik.","shortLead":"Az a jelenség, amikor az autó abroncsai nem tudják kiszorítani a vizet maguk alatt és a kocsi egy pillanat alatt...","id":"20210522_veszelyes_aquaplaning_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eec7d639-70c2-4c0f-9a05-99f0012f1056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c267551f-d7a5-4270-b7a2-de6af9ca4f3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210522_veszelyes_aquaplaning_video","timestamp":"2021. május. 22. 18:33","title":"Az M3-ason történt balesettel mutatta meg a Magyar Közút, milyen veszélyes az „aquaplaning\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Akinek még a katát se éri meg választani, azoknak jöhet jól az átalányadózás kedvezőbbé tétele - a változásokról Izer Norbert államtitkár beszélt.","shortLead":"Akinek még a katát se éri meg választani, azoknak jöhet jól az átalányadózás kedvezőbbé tétele - a változásokról Izer...","id":"20210522_adozas_atalanyado_kkv_izer_norbert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f0e987-6a1a-4008-8de6-33de6d39b235","keywords":null,"link":"/kkv/20210522_adozas_atalanyado_kkv_izer_norbert","timestamp":"2021. május. 22. 10:50","title":"Sokkal kedvezőbbé válik jövőre a legkisebb vállalkozások adózása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]