[{"available":true,"c_guid":"cc80084f-d2fc-44f2-ac3b-1d963e610262","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fideszes kormánybiztos szokatlanul kritikus hangon beszélt a magyar oktatási rendszerről. Szerinte a rendszerváltás legnagyobb tévedése volt például az iskolarendszer átalakítása, a tanári fizetéseket pedig nagyon gyorsan rendezni kell.","shortLead":"A fideszes kormánybiztos szokatlanul kritikus hangon beszélt a magyar oktatási rendszerről. Szerinte a rendszerváltás...","id":"20210525_Revesz_Mariusz_ilyen_kaotikus_iskolarendszer_nincs_Europaban_mint_a_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc80084f-d2fc-44f2-ac3b-1d963e610262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044181b5-2b8b-47c9-a397-6997fc149c29","keywords":null,"link":"/elet/20210525_Revesz_Mariusz_ilyen_kaotikus_iskolarendszer_nincs_Europaban_mint_a_magyar","timestamp":"2021. május. 25. 11:54","title":"Révész Máriusz: Nincs még egy ilyen kaotikus iskolarendszer Európában, mint a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61d9cf1-293d-4d8b-9a05-23cddb94d18b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két férfi Budapest több kerületében is kivágta jónéhány autó katalizátorát. ","shortLead":"Két férfi Budapest több kerületében is kivágta jónéhány autó katalizátorát. ","id":"20210525_Osszesen_tiz_katalizatora_volt_egy_megallitott_autonak_ebbol_kilenc_lopott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a61d9cf1-293d-4d8b-9a05-23cddb94d18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6376a542-959a-49b5-9986-4553a3a88e66","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Osszesen_tiz_katalizatora_volt_egy_megallitott_autonak_ebbol_kilenc_lopott","timestamp":"2021. május. 25. 07:32","title":"Összesen tíz katalizátora volt egy megállított autónak, ebből kilenc lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A hat nyelven beszélő utolsó magyar trónörökös magyarnak vallja magát és úgy gondolja, hogy édesapja leginkább az optimizmust hiányolná a politikusok vitáiból. Mit ért el Horn Gyula utazó nagyköveteként és a Vöröskeresztben? Mit jelent számára a luxus? HVG portré a párizsi magyar nagykövetről, Habsburg Györgyről.","shortLead":"A hat nyelven beszélő utolsó magyar trónörökös magyarnak vallja magát és úgy gondolja, hogy édesapja leginkább...","id":"202120_habsburg_gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe74775f-2c1a-4ce7-9954-18ba85a54215","keywords":null,"link":"/360/202120_habsburg_gyorgy","timestamp":"2021. május. 24. 11:00","title":"Habsburg György: \"Nem vagyunk sem jobbak, sem rosszabbak a többi EU-s országnál\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jászai Gellért cége 77 százalékot vert a tavalyi év ugyanazon időszakára. ","shortLead":"Jászai Gellért cége 77 százalékot vert a tavalyi év ugyanazon időszakára. ","id":"20210525_4ig_jelents_bevetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3ac019-df95-45d7-be19-522d880e4f4f","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_4ig_jelents_bevetel","timestamp":"2021. május. 25. 10:37","title":"Óriási bevételnövekedésről számolt be a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt hangmérnök a médiát is elhagyja.","shortLead":"A volt hangmérnök a médiát is elhagyja.","id":"20210523_Tobben_tavoznak_a_Klubradiotol_van_aki_a_Spiritnel_folytatja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92995995-5f7b-43ac-82a3-47f2a5ecf6a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_Tobben_tavoznak_a_Klubradiotol_van_aki_a_Spiritnel_folytatja","timestamp":"2021. május. 23. 17:05","title":"Többen távoznak a Klubrádiótól, van, aki a Spiritnél folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12243f46-9d9d-4c98-8a42-10f0591af4ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járműveken továbbra is kötelező a maszk.","shortLead":"A járműveken továbbra is kötelező a maszk.","id":"20210525_maszkviseles_mav_hev_volanbusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12243f46-9d9d-4c98-8a42-10f0591af4ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3561ed63-e19d-4cd1-b4d7-b1325348daaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_maszkviseles_mav_hev_volanbusz","timestamp":"2021. május. 25. 09:58","title":"Már nem kötelező a maszkviselés a MÁV, a HÉV és a Volánbusz peronjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c3b8c5-8606-4079-92b4-331b97e3ca1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC azt írja, hogy a Ryanair gépéről Minszkben leszállított belorusz ellenzéki újságíróról kijött egy friss videófelvétel.","shortLead":"A BBC azt írja, hogy a Ryanair gépéről Minszkben leszállított belorusz ellenzéki újságíróról kijött egy friss...","id":"20210524_Kiderultek_reszletek_a_letartoztatott_Raman_Prataszevics_allapotarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55c3b8c5-8606-4079-92b4-331b97e3ca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536afd59-f818-463b-864f-8c6643389400","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Kiderultek_reszletek_a_letartoztatott_Raman_Prataszevics_allapotarol","timestamp":"2021. május. 24. 21:55","title":"Kiderültek részletek a letartóztatott Raman Prataszevics állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a398c3e-0b5e-4cc0-8573-bd6e83a93d89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint nincsenek arra utaló jelek, hogy a támadás személyesen őt célozta. Pártja szerint korábban több halálos fenyegetést kapott.","shortLead":"A rendőrség szerint nincsenek arra utaló jelek, hogy a támadás személyesen őt célozta. Pártja szerint korábban több...","id":"20210524_Valsagos_allapotban_van_a_Londonban_fejbe_lott_Black_Lives_Matteraktivista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a398c3e-0b5e-4cc0-8573-bd6e83a93d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d67cc43-ff1e-4ff1-bae8-208c64bd5cfd","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Valsagos_allapotban_van_a_Londonban_fejbe_lott_Black_Lives_Matteraktivista","timestamp":"2021. május. 24. 09:10","title":"Válságos állapotban van a Londonban fejbe lőtt Black Lives Matter-aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]