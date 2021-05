Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7890d46f-637c-47bc-b3f6-d93cf59aea9f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ciprus és Írország ellen is játszik Marco Rossi csapata, a jegyeket szerdán kezdik árusítani a több mint tízezer fős Szusza Ferenc Stadionba.","shortLead":"Ciprus és Írország ellen is játszik Marco Rossi csapata, a jegyeket szerdán kezdik árusítani a több mint tízezer fős...","id":"20210525_magyar_valogatott_felkeszulesi_ujpest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7890d46f-637c-47bc-b3f6-d93cf59aea9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e07d2a4-2c57-4b4d-820f-46ddb9509487","keywords":null,"link":"/sport/20210525_magyar_valogatott_felkeszulesi_ujpest","timestamp":"2021. május. 25. 15:48","title":"Ha lemaradt az Eb-jegyekről, Újpesten még kétszer is szurkolhat a fociválogatottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d347c45a-5a4b-4922-b475-3566491f1524","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A polgármester szerint továbbra is tiltakozni kell a törvény megváltoztatása ellen.","shortLead":"A polgármester szerint továbbra is tiltakozni kell a törvény megváltoztatása ellen.","id":"20210526_Piko_Andras_lakastorveny_polgarmesterek_civilek_tiltakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d347c45a-5a4b-4922-b475-3566491f1524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a415550-7243-44b4-9d78-e0f170ccd320","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210526_Piko_Andras_lakastorveny_polgarmesterek_civilek_tiltakozas","timestamp":"2021. május. 26. 10:50","title":"Pikó a lakástörvény módosításáról: \"Ettől ez még rablás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a8117-9bf4-4719-9b14-5447dcd6d2e8","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Keddtől újra fizetős a parkolás Budapesten is. Több olyan fővárosi parkoló, amelyet előszeretettel használtak munkaidő alatt az autósok, most teljesen kiürültek.","shortLead":"Keddtől újra fizetős a parkolás Budapesten is. Több olyan fővárosi parkoló, amelyet előszeretettel használtak munkaidő...","id":"20210525_Elotteutana_Jol_lathatoan_kiurultek_az_eddig_ingyenes_parkolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649a8117-9bf4-4719-9b14-5447dcd6d2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee8b2e9-d456-4524-83c3-d3942df8a0b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Elotteutana_Jol_lathatoan_kiurultek_az_eddig_ingyenes_parkolok","timestamp":"2021. május. 25. 13:36","title":"Vége az ingyenes parkolásnak, és ez jól látható az előtte-utána fotókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a1e6a7-0fdc-45fc-ae93-49e6375b5319","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Opera GX végre iPhone-okon és androidos készülékeken is használható. A gyártó azt ígéri: ezzel más lesz a böngészés élménye.","shortLead":"Az Opera GX végre iPhone-okon és androidos készülékeken is használható. A gyártó azt ígéri: ezzel más lesz a böngészés...","id":"20210526_opera_gx_android_ios_apk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08a1e6a7-0fdc-45fc-ae93-49e6375b5319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b067eca-a6fa-4d34-937b-e276aa58eb67","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_opera_gx_android_ios_apk","timestamp":"2021. május. 26. 19:03","title":"Új böngésző érkezett a mobilokra, ingyen letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Júniusban várható kamatemelés, kérdés, a Monetáris Tanács májusi indoklásában megerősíti-e Virág Barnabás alelnök korábbi kemény üzenetét.","shortLead":"Júniusban várható kamatemelés, kérdés, a Monetáris Tanács májusi indoklásában megerősíti-e Virág Barnabás alelnök...","id":"20210525_Meg_nem_emelt_alapkamatot_a_jegybank_de_lassuk_hogyan_magyarazzak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394f4369-790c-4787-80d7-36aac3941ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Meg_nem_emelt_alapkamatot_a_jegybank_de_lassuk_hogyan_magyarazzak","timestamp":"2021. május. 25. 14:09","title":"Még nem emelt alapkamatot a jegybank, de lássuk, hogyan magyarázzák!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c160f1fd-d21f-47cb-86cb-11d4a997b130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feszültek a rabok és a kint lévő hozzátartozóik is a vírushelyzet miatt – derül ki a Magyar Helsinki Bizottság által készített felmérésből. A jogvédő szervezet a rabok és hozzátartozóik közötti kapcsolattartás alakulását vizsgálta.","shortLead":"Feszültek a rabok és a kint lévő hozzátartozóik is a vírushelyzet miatt – derül ki a Magyar Helsinki Bizottság által...","id":"20210526_A_rabokat_es_a_hozzatartozoikat_is_megviselte_a_virushelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c160f1fd-d21f-47cb-86cb-11d4a997b130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30174141-b4ee-4b89-83bc-843fb99cda6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_A_rabokat_es_a_hozzatartozoikat_is_megviselte_a_virushelyzet","timestamp":"2021. május. 26. 10:43","title":"A rabokat és a hozzátartozóikat is megviselte a járványhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ideig nem hirdetnek meg oltást az AstraZeneca vakcinájából.","shortLead":"Egy ideig nem hirdetnek meg oltást az AstraZeneca vakcinájából.","id":"20210526_Online_idopont_foglalas_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e548cee7-1d17-4972-9565-c03d36ee59c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Online_idopont_foglalas_oltas","timestamp":"2021. május. 26. 09:45","title":"Továbbra is lehet online időpontot foglalni az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6a3d0f-a96b-44f9-a4f5-dab7e53d70ed","c_author":"Balla István – Czeglédi Fanni – Csatlós Hanna – Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Hogy lehet a karantén alatt fenntartani a szeretői kapcsolatokat? És a hagyományos párkapcsolatokat? Mekkora cukor-Balaton kell egy Nagy-Magyarország-tortára? És mi a baja a szexuális ragadozónak, akit Hajdu Szabolcs játszik? Május 27-én kezdődik a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál mozis és szabadon látogatható, szabadtéri vetítésekkel. Tizenöt kisfilmet ajánlunk a programból.","shortLead":"Hogy lehet a karantén alatt fenntartani a szeretői kapcsolatokat? És a hagyományos párkapcsolatokat? Mekkora...","id":"20210526_friss_hus_2021_rovidfilm_ajanlo_rovidfilmfesztival_osvart_andrea_gryllus_dorka_simon_kornel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f6a3d0f-a96b-44f9-a4f5-dab7e53d70ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2aac66-c44b-41e4-abcc-54dbc2b7487b","keywords":null,"link":"/kultura/20210526_friss_hus_2021_rovidfilm_ajanlo_rovidfilmfesztival_osvart_andrea_gryllus_dorka_simon_kornel","timestamp":"2021. május. 26. 17:30","title":"Osvárt Andrea egy mozdulattal megold minden problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]