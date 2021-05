Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyermek a szüleit, dédnagyszüleit, és a fiatalabb testvérét is elveszítette a balesetben.","shortLead":"A gyermek a szüleit, dédnagyszüleit, és a fiatalabb testvérét is elveszítette a balesetben.","id":"20210528_olaszorszag_felvonobaleset_felvono","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3af111e-116f-4cd0-8ff5-c782edbd09d2","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_olaszorszag_felvonobaleset_felvono","timestamp":"2021. május. 28. 08:59","title":"Jobban van az olaszországi felvonóbaleset egyetlen túlélője, egy ötéves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6755896-40f4-4385-9a23-556fa95d775a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU azt akarta, hogy uniós állampolgárok is dolgozhassanak Svájcban, de a berni kormány ebbe nem ment bele.","shortLead":"Az EU azt akarta, hogy uniós állampolgárok is dolgozhassanak Svájcban, de a berni kormány ebbe nem ment bele.","id":"20210526_svajc_eu_osszeomlott_targyalas_ketoldalu_kapcsolatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6755896-40f4-4385-9a23-556fa95d775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be0d5c0-5010-4c37-962e-f9058036c47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_svajc_eu_osszeomlott_targyalas_ketoldalu_kapcsolatok","timestamp":"2021. május. 26. 19:38","title":"Svájc: Összeomlottak a tárgyalások az EU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18bdeefb-3afc-4c26-b5eb-89b07767f041","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Növekszik a kontinens keleti felén a gazdasági különbség az új tagok, illetve azon országok között, amelyek még nem csatlakoztak az unióhoz – ugyanakkor a már felvett államok közül nem egy visszalép az alapvető demokratikus jogok területén és ez súlyos következményeket vetít előre a szervezet szempontjából. Ezt írja a Project Syndicate-en megjelent elemzésében Anders Aslund, a washingtoni Atlanti Tanács vezető munkatársa.\r

\r

","shortLead":"Növekszik a kontinens keleti felén a gazdasági különbség az új tagok, illetve azon országok között, amelyek még nem...","id":"20210527_Ramegy_a_korrupciora_KeletEuropa_felzarkozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18bdeefb-3afc-4c26-b5eb-89b07767f041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2d1e0c-1762-43ae-a844-09a5a1551b48","keywords":null,"link":"/360/20210527_Ramegy_a_korrupciora_KeletEuropa_felzarkozasa","timestamp":"2021. május. 27. 07:39","title":"Véget vet Kelet-Európa felzárkózásának a korrupció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b7e2e44-d1d0-4a4d-93e5-0f019291cdd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság fényképes felhívással keresi a szeméremsértő férfit.","shortLead":"A hatóság fényképes felhívással keresi a szeméremsértő férfit.","id":"20210528_hev_szemeremsertes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b7e2e44-d1d0-4a4d-93e5-0f019291cdd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d44f11-ca17-4372-a4e4-f4469f8f6281","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_hev_szemeremsertes","timestamp":"2021. május. 28. 10:52","title":"Szeméremsértő módon viselkedett egy férfi a HÉV-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e21117f-9054-4c3e-a15a-0dc58bf546ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rio Grandén eveztek át tutajokon az Egyesült Államokba. A határőröket meglepte, hogy nem beszélnek spanyolul a menekültek.","shortLead":"A Rio Grandén eveztek át tutajokon az Egyesült Államokba. A határőröket meglepte, hogy nem beszélnek spanyolul...","id":"20210527_romania_roma_egyesult_allamok_mexikoi_hatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e21117f-9054-4c3e-a15a-0dc58bf546ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca097ff1-0e59-4772-87ff-57cc1475e9df","keywords":null,"link":"/elet/20210527_romania_roma_egyesult_allamok_mexikoi_hatar","timestamp":"2021. május. 27. 14:05","title":"Romániai romák százai próbáltak bejutni az Egyesült Államokba a mexikói határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Fudan-ügyi kormánybiztos szerint a kormány tartja magát a Diákváros eredeti megállapodásához, és a terület sem úgy fest, mint ahogy arról a sajtó beszámol.","shortLead":"A Fudan-ügyi kormánybiztos szerint a kormány tartja magát a Diákváros eredeti megállapodásához, és a terület sem...","id":"20210527_Egyre_jobban_osszekuszalja_a_szalakat_Palkovics_a_Fudanugyben_szerinte_nem_szuletett_vegleges_dontes_az_egyetem_finanszirozasarol_es_a_teruletfejlesztes_terveirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686a72a0-0af8-4747-b9b1-7fcaa6de96f7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210527_Egyre_jobban_osszekuszalja_a_szalakat_Palkovics_a_Fudanugyben_szerinte_nem_szuletett_vegleges_dontes_az_egyetem_finanszirozasarol_es_a_teruletfejlesztes_terveirol","timestamp":"2021. május. 27. 17:05","title":"Egyre jobban összekuszálja a szálakat Palkovics a Fudan-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd90c8e-d8ee-4370-945c-706acdfc1471","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes S 400 d az eddiginél jobban gyorsul és a végsebessége is megnőtt.","shortLead":"A Mercedes S 400 d az eddiginél jobban gyorsul és a végsebessége is megnőtt.","id":"20210526_395_loeros_lett_az_uj_mercedes_sosztaly_csucsdizele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd90c8e-d8ee-4370-945c-706acdfc1471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55532c94-0e29-4296-b921-fe11ce0ad2cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_395_loeros_lett_az_uj_mercedes_sosztaly_csucsdizele","timestamp":"2021. május. 27. 06:41","title":"395 lóerős lett az új Mercedes S-osztály csúcsdízele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd60136e-f4ee-43d6-8946-f73f95be6b3b","c_author":"Ballai Vince - Fekő Ádám","category":"elet","description":"Jövőre kereshetővé válik a pedofilok listája: az elkövető neve, születési éve és fényképe mellett az is kiderülne, melyik településen vagy kerületben él. Jelen állás szerint a listát lényegében akárki böngészhetné, akinek 18 éven aluli gyereke van, vagy fiatalt gondoz. De mit tehet egy szülő, ha azonosít egy pedofília miatt elítélt embert a környezetében? Szólhat a gyerekes szomszédoknak vagy az iskolának? Mi a garancia arra, hogy a büntetésüket letöltött elkövetők fényképei nem fognak keringeni a neten? Mely foglalkozástól lesznek pontosan eltiltva az elkövetők és mikortól? Ezek olyan kérdések, amelyekre egyelőre nem ad választ a napokban benyújtott törvényjavaslat.","shortLead":"Jövőre kereshetővé válik a pedofilok listája: az elkövető neve, születési éve és fényképe mellett az is kiderülne...","id":"20210527_pedofil_buncselekmenyek_torvenyjavaslat_kocsis_mate_jog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd60136e-f4ee-43d6-8946-f73f95be6b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e053c39-1748-4168-9299-a16ef1272252","keywords":null,"link":"/elet/20210527_pedofil_buncselekmenyek_torvenyjavaslat_kocsis_mate_jog","timestamp":"2021. május. 27. 20:11","title":"Káros vagy jó, ha lényegében bárki böngészheti a pedofilok listáját? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]