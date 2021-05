Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b1d7e88b-3005-4af1-b132-cb943f950141","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az álcázófóliás puttonyos prototípus látványos felnikkel, illetve hatalmas hűtőráccsal rendelkezik. ","shortLead":"Az álcázófóliás puttonyos prototípus látványos felnikkel, illetve hatalmas hűtőráccsal rendelkezik. ","id":"20210527_friss_kemfotokon_a_muncheni_utakon_tesztelt_elso_kombi_m3as_bmw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1d7e88b-3005-4af1-b132-cb943f950141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289e0505-d657-496d-99a2-63edb927d460","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_friss_kemfotokon_a_muncheni_utakon_tesztelt_elso_kombi_m3as_bmw","timestamp":"2021. május. 28. 11:21","title":"Friss kémfotókon a müncheni utakon tesztelt első kombi M3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5105974-0918-4159-ac4c-5ca6364c161f","c_author":"Eduline","category":"elet","description":"Több középiskolában már az érettségi szezon előtt online ballagást tartottak.","shortLead":"Több középiskolában már az érettségi szezon előtt online ballagást tartottak.","id":"20210527_ballagas_kozepiskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5105974-0918-4159-ac4c-5ca6364c161f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5721e63-07a7-431f-a617-6e4dfc0d26a1","keywords":null,"link":"/elet/20210527_ballagas_kozepiskola","timestamp":"2021. május. 27. 08:30","title":"Kevés vendéggel, az udvaron tartják meg a \"pótballagásokat\" a középiskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda","c_author":"Bod Péter Ákos","category":"360","description":"A társasági adózás nemzetközi rendje elavult, még jórészt a huszadik század fogalmait, normáit és eljárásait tükrözi, ezért fontos átnézni, mivel járna a nemzetközi adóminimum kijelölése. Vélemény.","shortLead":"A társasági adózás nemzetközi rendje elavult, még jórészt a huszadik század fogalmait, normáit és eljárásait tükrözi...","id":"20210527_Bod_Peter_Akos_Tenyleg_karunkra_lenne_a_vilagmeretu_vallalati_minimumado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717cc061-dcd5-44bc-b6e7-5a661e3a80e9","keywords":null,"link":"/360/20210527_Bod_Peter_Akos_Tenyleg_karunkra_lenne_a_vilagmeretu_vallalati_minimumado","timestamp":"2021. május. 27. 13:00","title":"Bod Péter Ákos: Tényleg kárunkra lenne Biden globális társasági minimumadója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44561448-edf5-48a7-b0a2-f885dddb57a3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Düböröghet a populizmus, ha a járványhelyzet és a gazdaság statisztikáit egymás mellé tesszük. Nagyon egyszerű lenne egymondatos válaszokat találni arra, hogy mi történt az elmúlt hónapokban, pedig kimondottan érdekes az összkép akkor is, ha részleteire bontjuk, mi okozza a váratlanul nagy gazdasági növekedést.","shortLead":"Düböröghet a populizmus, ha a járványhelyzet és a gazdaság statisztikáit egymás mellé tesszük. Nagyon egyszerű lenne...","id":"20210528_jarvany_hullamok_valsag_valsagkezeles_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44561448-edf5-48a7-b0a2-f885dddb57a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a32e5c2-6a48-4c22-b279-83fc8c07d77e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_jarvany_hullamok_valsag_valsagkezeles_nyitas","timestamp":"2021. május. 28. 10:40","title":"A látszat csal: nem a terasznyitás rántotta ki a gazdaságot a gödörből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c4cbb3-bd48-4ff6-b362-946be6a74a79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt, hogy Washington nem csatlakozik újra, azzal indokolták, hogy Oroszország továbbra is folyamatosan megszegi a szerződést.\r

","shortLead":"Azt, hogy Washington nem csatlakozik újra, azzal indokolták, hogy Oroszország továbbra is folyamatosan megszegi...","id":"20210528_nyitott_egbolt_szerzodes_trump_biden_putyin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c4cbb3-bd48-4ff6-b362-946be6a74a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20cf413-ed1e-40a6-9d65-547b33c7400c","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_nyitott_egbolt_szerzodes_trump_biden_putyin","timestamp":"2021. május. 28. 07:49","title":"Biden nem lépteti vissza a Nyitott Égbolt szerződésbe az Egyesült Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6443ac33-9db1-4c25-a41c-545e71e5d668","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Júliustól a görögkatolikusok fenntartásába kerül a sokmilliárdból kistafírozott Felső-szabolcsi Kórház. A görögkatolikus egyház „negyedik embere” éppen Seszták Miklós öccse – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Júliustól a görögkatolikusok fenntartásába kerül a sokmilliárdból kistafírozott Felső-szabolcsi Kórház...","id":"20210526_sesztak_kisvarda_gorogkatolikus_egyhaz_korhaz_HVG","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6443ac33-9db1-4c25-a41c-545e71e5d668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda3dc8f-f387-4b87-b5fe-6ad84eac8c01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_sesztak_kisvarda_gorogkatolikus_egyhaz_korhaz_HVG","timestamp":"2021. május. 26. 19:05","title":"Seszták Miklós neve feldereng a kisvárdai kórház egyházi kézbe adása mögött is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52ff533-15cd-4e0b-8536-76fc7e55f54a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A J-2000 névre keresztelt repülő taxi a tervek szerint 320 km/h sebességgel szeli majd az eget, és hatótávolsága is hasonló, 320 km lehet. Az igazi izgalmat a hajtómű kialakítása jelenti.","shortLead":"A J-2000 névre keresztelt repülő taxi a tervek szerint 320 km/h sebességgel szeli majd az eget, és hatótávolsága is...","id":"20210527_jetoptera_legi_kozlekedes_dron_vtol_elektromos_repulogep_j_2000","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f52ff533-15cd-4e0b-8536-76fc7e55f54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dea3111-ca08-4b29-8c52-d2d00f21d297","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_jetoptera_legi_kozlekedes_dron_vtol_elektromos_repulogep_j_2000","timestamp":"2021. május. 27. 09:03","title":"Merőben új ötlettel állt elő a repülő autóra egy amerikai vállalat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765d915e-afc5-42eb-ad1a-6d2ff7afcf80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezer alá csökkent azon kórházi betegek száma, akik nem szorulnak lélegeztetésre. ","shortLead":"Ezer alá csökkent azon kórházi betegek száma, akik nem szorulnak lélegeztetésre. ","id":"20210528_Ezer_ala_csokkent_a_korhazban_apoltak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=765d915e-afc5-42eb-ad1a-6d2ff7afcf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288bfda7-b951-45d4-a6f7-066fb78253d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Ezer_ala_csokkent_a_korhazban_apoltak_szama","timestamp":"2021. május. 28. 09:29","title":"448 új fertőzöttet találtak, 28 koronavírusos beteg halt meg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]