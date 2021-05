Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csalódást keltő szezonon vannak túl a csapatok.","shortLead":"Csalódást keltő szezonon vannak túl a csapatok.","id":"20210527_real_madrid_zinedine_zidane_juventus_andrea_pirlo_massimiliano_allegri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7436a824-a536-4cc8-a524-c0f305ef1ca2","keywords":null,"link":"/sport/20210527_real_madrid_zinedine_zidane_juventus_andrea_pirlo_massimiliano_allegri","timestamp":"2021. május. 27. 14:50","title":"Edzőt vált a Real Madrid és a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Brüsszel azt követeli a brit–svéd gyógyszergyártó vállalattól, hogy hozza be lemaradását, és szállítson le 90 millió vakcinát a 27 tagállamnak.\r

","shortLead":"Brüsszel azt követeli a brit–svéd gyógyszergyártó vállalattól, hogy hozza be lemaradását, és szállítson le 90 millió...","id":"20210526_Belga_birosag_astrazeneca_europai_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696dfc9a-0461-4093-a62c-67d8239dc09c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_Belga_birosag_astrazeneca_europai_bizottsag","timestamp":"2021. május. 26. 13:45","title":"Belga bíróság előtt az Európai Bizottság és az AstraZeneca vitája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e185b6f5-c0d4-4eb0-a457-cdd716ac3dcb","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Kezdődik a pesti rakpart utolsó gyalog járhatatlan szakaszának átépítése, és remélhetőleg a Blaha Lujza tér felújítása is révbe ér.","shortLead":"Kezdődik a pesti rakpart utolsó gyalog járhatatlan szakaszának átépítése, és remélhetőleg a Blaha Lujza tér felújítása...","id":"20210526_A_Varoshaza_felujitasatol_veszik_el_a_penzt_a_Blaha_Lujza_terre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e185b6f5-c0d4-4eb0-a457-cdd716ac3dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6371c67-7c6f-4b8a-a012-6d25909d0103","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_A_Varoshaza_felujitasatol_veszik_el_a_penzt_a_Blaha_Lujza_terre","timestamp":"2021. május. 26. 16:51","title":"A Városháza felújításától veszi el a pénzt a főváros a Blaha Lujza térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horváth Péter szerint a pedagógusok fizetése nem követte a minimálbér növekedését.","shortLead":"Horváth Péter szerint a pedagógusok fizetése nem követte a minimálbér növekedését.","id":"20210526_nemzeti_pedagogus_kar_beremeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff55c87-b7f2-44ac-ab2d-ff0a5eed1add","keywords":null,"link":"/elet/20210526_nemzeti_pedagogus_kar_beremeles","timestamp":"2021. május. 26. 19:40","title":"Nemzeti Pedagógus Kar elnöke: 65 százalékos pedagógusbér-emelésre lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a7cad9-3eb0-443c-8266-0713e1e10ffe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar technológiai vállalat, a Leopoly végezte annak a kiterjesztett valóságra (AR) alapozó tréningalkalmazásnak a fejlesztését, amellyel a PwC üzleti szolgáltató vállalat világszerte segíteni kíván ügyfeleinek Covid-biztosabbá tenni a munkahelyeket. Az okostelefonokkal használható alkalmazással sajátíthatják el a dolgozók a koronavírus-járvány miatt életbelépett, szigorúbb egészségvédelmi munkahelyi szabályokat.","shortLead":"Magyar technológiai vállalat, a Leopoly végezte annak a kiterjesztett valóságra (AR) alapozó tréningalkalmazásnak...","id":"20210527_pwc_leopoly_koronavirus_szabalyok_trening_alkalmazas_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23a7cad9-3eb0-443c-8266-0713e1e10ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0891fb5c-a48e-4943-8e21-be43654caeb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_pwc_leopoly_koronavirus_szabalyok_trening_alkalmazas_ar","timestamp":"2021. május. 27. 13:03","title":"Egy magyar cég fejlesztette a mobilos tréninget, amellyel visszaengedik a dolgozókat a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fa743a-e65f-4c1a-b690-d6c4b9ae5859","c_author":"Czeglédi Fanni – Kovács Bálint","category":"elet","description":"Tizenhét év kellett ahhoz, hogy a kedvenc barátaink visszatérjenek abba a lila falú New York-i lakásba, ahol tíz év alatt a fél világ családjává váltak. Megérte várni a találkozásra: a legtöbb reunionnal ellentétben a Jóbarátok-film egy igazi sírós-nevetős élmény, és még keserű szájízt sem hagy maga után. ","shortLead":"Tizenhét év kellett ahhoz, hogy a kedvenc barátaink visszatérjenek abba a lila falú New York-i lakásba, ahol tíz év...","id":"20210527_Jobaratok_Ujra_egyutt_film_Friends_reunion_kritika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68fa743a-e65f-4c1a-b690-d6c4b9ae5859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26865f40-52aa-4242-b07d-203737cd6f65","keywords":null,"link":"/elet/20210527_Jobaratok_Ujra_egyutt_film_Friends_reunion_kritika","timestamp":"2021. május. 27. 13:40","title":"A Jóbarátok-film a rajongók legvadabb álmait is teljesíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435becd4-097b-4f71-aa2f-be4d57fb31ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt követően végzett magával Dmitrij Sztahovszki, hogy biztonsági tisztségviselők kihallgatták.","shortLead":"Azt követően végzett magával Dmitrij Sztahovszki, hogy biztonsági tisztségviselők kihallgatták.","id":"20210526_feheroroszorszag_ongyilkossag_hatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=435becd4-097b-4f71-aa2f-be4d57fb31ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f148cff-f4a3-4a53-91c6-ac8f3524d089","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_feheroroszorszag_ongyilkossag_hatosag","timestamp":"2021. május. 26. 21:39","title":"Megölte magát egy fehérorosz fiatal, mert nem bírta a rá nehezedő hatósági nyomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2f47db-49fb-43b0-80be-1beb5d89f3de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az SSC két új változatot mutatott be a sebességrekorder Tuatara hiperautóból. ","shortLead":"Az SSC két új változatot mutatott be a sebességrekorder Tuatara hiperautóból. ","id":"20210528_2200_loero_meg_erosebb_lett_a_vilag_leggyorsabb_sportkocsija_ssc_tuatara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa2f47db-49fb-43b0-80be-1beb5d89f3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e115341-933f-4adb-a8ec-b02930e8a79e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210528_2200_loero_meg_erosebb_lett_a_vilag_leggyorsabb_sportkocsija_ssc_tuatara","timestamp":"2021. május. 28. 07:59","title":"2200 lóerő: még erősebb lett a világ leggyorsabb sportkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]