[{"available":true,"c_guid":"0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban Johnsonnak sem tetszett, amit a magyar miniszterelnök a migránsokról mondott.","shortLead":"Korábban Johnsonnak sem tetszett, amit a magyar miniszterelnök a migránsokról mondott.","id":"20210527_Boris_Johnson_szovivo_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c64b6a-3f7b-4727-a9f2-b8cee151b6d8","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_Boris_Johnson_szovivo_Orban_Viktor","timestamp":"2021. május. 27. 18:52","title":"Boris Johnson szóvivője elítélte Orbán korábbi nyilatkozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821c1643-8fe6-4e07-93f8-edb3c10d1aed","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak a színe barna, az állat maga békából van.","shortLead":"Csak a színe barna, az állat maga békából van.","id":"20210529_Csokibekat_fedeztek_fel_UjGuineaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=821c1643-8fe6-4e07-93f8-edb3c10d1aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d9a301-da4c-4f19-886f-5cf343917c5c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210529_Csokibekat_fedeztek_fel_UjGuineaban","timestamp":"2021. május. 29. 10:42","title":"Csokibékát fedeztek fel Új-Guineában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1a0b03-6f49-461c-bda0-8ad9420831db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az UEFA klubversenyekért felelős bizottsága az idegenben lőtt gólok szabályának eltörlését javasolja.\r

Az MSZP-s Mesterházy Attilát az “agyonhallgatás” a pedofilbotrányba keveredett, azóta elítélt volt perui nagykövet, Kaleta Gábor ügyére emlékezteti.","shortLead":"Hazarendelték Bus Szilveszter nagykövetet Thaiföldről, és már nincs is a külügy kötelékében – tudta meg a hvg.hu...","id":"20210528_Visszahivtak_a_bangkoki_magyar_nagykovetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be8b4088-6459-49a1-b3d3-e84423b45d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a521d0d6-d008-456e-9ad3-fb2f2db4a89a","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Visszahivtak_a_bangkoki_magyar_nagykovetet","timestamp":"2021. május. 28. 16:11","title":"Tisztségéhez méltatlan viselkedés miatt visszahívták a bangkoki magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7e89ed-f55e-43e7-9598-f80d26eeba37","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"140 ezer eurót kerestek az üzemeltetők, amíg hibásan járatták a felvonót.","shortLead":"140 ezer eurót kerestek az üzemeltetők, amíg hibásan járatták a felvonót.","id":"20210528_mottarone_felvono_tragedia_penzert_tortent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c7e89ed-f55e-43e7-9598-f80d26eeba37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25e70b3-aaa7-4168-93b1-7cfa09f93812","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_mottarone_felvono_tragedia_penzert_tortent","timestamp":"2021. május. 28. 11:22","title":"Olasz felvonóbaleset: Nem baleset, hanem gyilkosság történt az áldozatok hozzátartozói szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c36e03a-7d83-4cb0-96e8-2706ffe65ad3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a részletek véglegesítésére még kellhet pár nap.","shortLead":"De a részletek véglegesítésére még kellhet pár nap.","id":"20210528_szlovak_magyar_hatar_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c36e03a-7d83-4cb0-96e8-2706ffe65ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf93d8d-62af-44b1-8518-ef641f61c5a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_szlovak_magyar_hatar_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 28. 06:58","title":"Megegyezett az oltási igazolványok elfogadásáról Szlovákia és Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyermek a szüleit, dédnagyszüleit, és a fiatalabb testvérét is elveszítette a balesetben.","shortLead":"A gyermek a szüleit, dédnagyszüleit, és a fiatalabb testvérét is elveszítette a balesetben.","id":"20210528_olaszorszag_felvonobaleset_felvono","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3af111e-116f-4cd0-8ff5-c782edbd09d2","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_olaszorszag_felvonobaleset_felvono","timestamp":"2021. május. 28. 08:59","title":"Jobban van az olaszországi felvonóbaleset egyetlen túlélője, egy ötéves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Patrióta nevet kapott csatornát szeptemberre már jelentős nézettségig akarják vinni a kormánypárti influenszereket gyűjtő Megafonnál. Rákay állítja, semmilyen állami pénz nincs benne, ahogy ő is az államtól függetlenül lett jómódú.","shortLead":"A Patrióta nevet kapott csatornát szeptemberre már jelentős nézettségig akarják vinni a kormánypárti influenszereket...","id":"20210528_Rakay_Philip_patriota_megafon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccbc952-f4ad-470a-82f9-e344201fc01d","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Rakay_Philip_patriota_megafon","timestamp":"2021. május. 28. 16:37","title":"Rákay Philipékkel születik meg a \"jobboldali Partizán\" Youtube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]