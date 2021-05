Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9049851d-4318-4738-a69f-5e9ff32e01b2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csaknem 150 évvel ezelőtti tengeri kutatóexpedíciók méréseit felhasználva vizsgálják a kutatók az emberi tevékenységeknek az éghajlatváltozásban játszott szerepét.","shortLead":"A csaknem 150 évvel ezelőtti tengeri kutatóexpedíciók méréseit felhasználva vizsgálják a kutatók az emberi...","id":"20210529_vilagkoruli_tengeri_kutatoexpediciok_eghajlatvaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9049851d-4318-4738-a69f-5e9ff32e01b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58cd3ca-b22a-47a4-92aa-a924637e9c4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_vilagkoruli_tengeri_kutatoexpediciok_eghajlatvaltozas","timestamp":"2021. május. 29. 16:03","title":"Csak most derült ki a 150 évvel ezelőtti világkörüli tengeri expedíciók egyik haszna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e97a2a-7d84-4e97-aa33-ee4b8e1a3240","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milliók látják majd telefonjaikon a Realme tervezőversenyén legjobbnak ítélt háttérképeket – készítőik pedig milliókat is kaphatnak értük.","shortLead":"Milliók látják majd telefonjaikon a Realme tervezőversenyén legjobbnak ítélt háttérképeket – készítőik pedig milliókat...","id":"20210529_realme_hatterkeptervezo_palyazat_designing_infinity","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1e97a2a-7d84-4e97-aa33-ee4b8e1a3240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff832f2-7d17-45ec-b7d1-a1590736a81d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_realme_hatterkeptervezo_palyazat_designing_infinity","timestamp":"2021. május. 29. 08:03","title":"Arra kéri az egyik mobilgyártó, tervezzen neki háttérképet – 2,8 millió forintot kaphat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcac479a-c0b1-4118-b5c6-575a067b67da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rekordévet zárt a Duna Aszfalt.\r

\r

","shortLead":"Rekordévet zárt a Duna Aszfalt.\r

\r

","id":"20210529_Szijj_Laszlo_7_milliardot_vett_ki_a_Duna_Aszfaltbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcac479a-c0b1-4118-b5c6-575a067b67da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620950c3-e7ca-4a71-a28e-422ec6334ffb","keywords":null,"link":"/kkv/20210529_Szijj_Laszlo_7_milliardot_vett_ki_a_Duna_Aszfaltbol","timestamp":"2021. május. 29. 21:49","title":"Szíjj László 7 milliárdot vett ki a Duna Aszfaltból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247063ee-fb4e-436b-a011-c2ca480828e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Túl sokan érkeznek autóval a környékre, ezért mostantól fizetni kell a parkolásért az Apátkúti-völgyben.","shortLead":"Túl sokan érkeznek autóval a környékre, ezért mostantól fizetni kell a parkolásért az Apátkúti-völgyben.","id":"20210529_Bevezettek_a_fizetos_parkolast_Visegradnal_az_erdoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=247063ee-fb4e-436b-a011-c2ca480828e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee2b328-3af3-4fad-b529-ebdeec179f27","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Bevezettek_a_fizetos_parkolast_Visegradnal_az_erdoben","timestamp":"2021. május. 29. 17:44","title":"Fizetős parkolást vezettek be Visegrádnál az erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca8708d-97d9-4d7f-8984-0da992328cc5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hatalmasat üt, arisztokratikus húrokat penget és bárhova elviszi a komplett családot, akár kutyástól is. Alaposan meghajtottuk az Aston Martin első szabadidőautóját, a bivalyerős AMG-szívű DBX-et. ","shortLead":"Hatalmasat üt, arisztokratikus húrokat penget és bárhova elviszi a komplett családot, akár kutyástól is. Alaposan...","id":"20210529_95_millio_forintos_aston_martin_dbx_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ca8708d-97d9-4d7f-8984-0da992328cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b3d5ed-c671-41fd-a5d7-2a1cd03bc03c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_95_millio_forintos_aston_martin_dbx_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. május. 29. 08:30","title":"Bokszkesztyű, kék vér, gyerekülés: teszten a 95 millió forintos Aston Martin DBX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiss-B. Atilla az Operettszínház igazgatója is tagja lesz a grémiumnak.","shortLead":"Kiss-B. Atilla az Operettszínház igazgatója is tagja lesz a grémiumnak.","id":"20210529_Megvan_az_SZFE_szenatusanak_nevsora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a6e319-9a05-4646-8522-4ca37d77868d","keywords":null,"link":"/kultura/20210529_Megvan_az_SZFE_szenatusanak_nevsora","timestamp":"2021. május. 29. 18:48","title":"Megvan az SZFE szenátusának névsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szivárványcsaládokért Alapítvány azért időzítette gyereknapra a Micsoda család! megjelenését, mert ez a gyerekek és a családok ünnepe. ","shortLead":"A Szivárványcsaládokért Alapítvány azért időzítette gyereknapra a Micsoda család! megjelenését, mert ez a gyerekek és...","id":"20210530_Ujabb_mesekonyv_jelent_meg_a_szivarvanycsaladokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8605ee11-136f-4f32-8acd-6e35e8447002","keywords":null,"link":"/kultura/20210530_Ujabb_mesekonyv_jelent_meg_a_szivarvanycsaladokrol","timestamp":"2021. május. 30. 14:01","title":"Újabb mesekönyv jelent meg a szivárványcsaládokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b964fe0-aa1b-4dd8-97d5-99e37d0e43dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Yukon nevű járműben jelentős műszaki kár keletkezett. ","shortLead":"A Yukon nevű járműben jelentős műszaki kár keletkezett. ","id":"20210529_Vizimentoktol_loptak_benzint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b964fe0-aa1b-4dd8-97d5-99e37d0e43dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95c7fcc-2dab-43a7-b4a0-5342050bcdc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Vizimentoktol_loptak_benzint","timestamp":"2021. május. 29. 16:45","title":"Kilopták a benzint a vízimentők hajójából, és vízzel töltöttek az üzemanyagtartályba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]