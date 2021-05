Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b1d7e88b-3005-4af1-b132-cb943f950141","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az álcázófóliás puttonyos prototípus látványos felnikkel, illetve hatalmas hűtőráccsal rendelkezik. ","shortLead":"Az álcázófóliás puttonyos prototípus látványos felnikkel, illetve hatalmas hűtőráccsal rendelkezik. ","id":"20210527_friss_kemfotokon_a_muncheni_utakon_tesztelt_elso_kombi_m3as_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1d7e88b-3005-4af1-b132-cb943f950141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289e0505-d657-496d-99a2-63edb927d460","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_friss_kemfotokon_a_muncheni_utakon_tesztelt_elso_kombi_m3as_bmw","timestamp":"2021. május. 28. 11:21","title":"Friss kémfotókon a müncheni utakon tesztelt első kombi M3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b36217c-8cca-437f-9d5d-2b0dbf36c797","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiverték két fogát egy légutas-kísérőnek a Southwest Airlines járatán, mert a maszkviselésre szólította fel az egyik utast.","shortLead":"Kiverték két fogát egy légutas-kísérőnek a Southwest Airlines járatán, mert a maszkviselésre szólította fel az egyik...","id":"20210529_Verekedes_egy_amerikai_repulogepen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b36217c-8cca-437f-9d5d-2b0dbf36c797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbc8d2c-203d-4885-a1ea-9bf80b89a6b4","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Verekedes_egy_amerikai_repulogepen","timestamp":"2021. május. 29. 15:44","title":"Verekedés volt egy amerikai repülőgépen, az utaskísérő két foga bánta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44561448-edf5-48a7-b0a2-f885dddb57a3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Düböröghet a populizmus, ha a járványhelyzet és a gazdaság statisztikáit egymás mellé tesszük. Nagyon egyszerű lenne egymondatos válaszokat találni arra, hogy mi történt az elmúlt hónapokban, pedig kimondottan érdekes az összkép akkor is, ha részleteire bontjuk, mi okozza a váratlanul nagy gazdasági növekedést.","shortLead":"Düböröghet a populizmus, ha a járványhelyzet és a gazdaság statisztikáit egymás mellé tesszük. Nagyon egyszerű lenne...","id":"20210528_jarvany_hullamok_valsag_valsagkezeles_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44561448-edf5-48a7-b0a2-f885dddb57a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a32e5c2-6a48-4c22-b279-83fc8c07d77e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_jarvany_hullamok_valsag_valsagkezeles_nyitas","timestamp":"2021. május. 28. 10:40","title":"A látszat csal: nem a terasznyitás rántotta ki a gazdaságot a gödörből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d6c7de-421c-4f3f-a0ed-e9dae59bf37a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrök paprikaspray-vel és elektromos sokkolóval is próbálták megfékezni a férfit.","shortLead":"A rendőrök paprikaspray-vel és elektromos sokkolóval is próbálták megfékezni a férfit.","id":"20210528_hamburg_keses_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3d6c7de-421c-4f3f-a0ed-e9dae59bf37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edff2f1-f91b-463e-98ae-e656fca60482","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_hamburg_keses_tamadas","timestamp":"2021. május. 28. 21:01","title":"Lelőttek egy késsel autósokra támadó férfit Hamburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55acb802-44b9-4658-83c4-4fc41b9a4111","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És persze kevésbé meglepőekből is: nemcsak a melegségre utaló mondatok tűntek el belőle, de több világsztár vendégszereplése is kimaradt Kínában.","shortLead":"És persze kevésbé meglepőekből is: nemcsak a melegségre utaló mondatok tűntek el belőle, de több világsztár...","id":"20210528_Meglepo_okokbol_cenzuraztak_a_Jobaratokkulonszamot_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55acb802-44b9-4658-83c4-4fc41b9a4111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c379162-2004-43c8-a3b1-5f09d811ea7c","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Meglepo_okokbol_cenzuraztak_a_Jobaratokkulonszamot_Kinaban","timestamp":"2021. május. 28. 10:17","title":"Meglepő okokból cenzúrázták a Jóbarátok-különszámot Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bee061-3af5-495f-aaae-aa2a0109a7e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A több tízmilliárd forint közpénzzel kitömött állami mintagazdaság a járványos 2020-as évet 30 millió forint adózott nyereséggel zárta. ","shortLead":"A több tízmilliárd forint közpénzzel kitömött állami mintagazdaság a járványos 2020-as évet 30 millió forint adózott...","id":"20210528_A_Lazar_Janos_felugyelte_Menesbirtok_kozel_felmilliardos_vesztesegrol_30_millio_forint_nyeresegre_fordult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3bee061-3af5-495f-aaae-aa2a0109a7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf1c383-5259-4c3d-9f63-2fddd5d52e2a","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_A_Lazar_Janos_felugyelte_Menesbirtok_kozel_felmilliardos_vesztesegrol_30_millio_forint_nyeresegre_fordult","timestamp":"2021. május. 28. 12:31","title":"A Lázár János felügyelte Ménesbirtok közel félmilliárdos veszteségről 30 millió forint nyereségre fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5fe436-62f5-4cab-bebf-314a0a9e2495","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a \"Charlie bit my finger\" című videó tulajdonjoga nemrég NFT-tokenként cserélt gazdát, az új tulajdonos úgy döntött, a videó tovább élhet a YouTube-on.","shortLead":"Bár a \"Charlie bit my finger\" című videó tulajdonjoga nemrég NFT-tokenként cserélt gazdát, az új tulajdonos...","id":"20210528_youtube_charlie_bit_my_finger_nft_token_arveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c5fe436-62f5-4cab-bebf-314a0a9e2495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52259ef1-45bb-4c89-93ad-e1ff23b5fcd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_youtube_charlie_bit_my_finger_nft_token_arveres","timestamp":"2021. május. 28. 17:03","title":"Fent maradhat a YouTube-on a legismertebb gyerekvideó, már 885 millió megtekintésnél jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95ebd27-d814-4eec-b75f-f91ecd1fdd68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megerősítette az ITM, hogy többségi tulajdont akar szerezni az állam a repülőtéren.","shortLead":"Megerősítette az ITM, hogy többségi tulajdont akar szerezni az állam a repülőtéren.","id":"20210528_Ferihegy_Budapest_Airport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d95ebd27-d814-4eec-b75f-f91ecd1fdd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3c1f19-af95-45bb-9661-cd77b883f08a","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_Ferihegy_Budapest_Airport","timestamp":"2021. május. 28. 20:14","title":"Már kormánybiztost is kinevezett a kormány Ferihegy megkaparintására, de még mindig nem eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]