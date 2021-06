Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Times vasárnapi kiadása szerint brit kémek is elképzelhetőnek tartják, hogy egy vuhani laborból ered a koronavírus-járvány.

","shortLead":"A Times vasárnapi kiadása szerint brit kémek is elképzelhetőnek tartják, hogy egy vuhani laborból ered...","id":"20210530_Elkepzelheto_hogy_egy_laborbol_szabadult_el_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2175775-6854-4a0e-a67a-3fee57521780","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Elkepzelheto_hogy_egy_laborbol_szabadult_el_a_koronavirus","timestamp":"2021. május. 30. 12:15","title":"Brit hírszerzők szerint \"elképzelhető\", hogy egy laborból ered a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2056b9d5-0462-4879-b40b-307e44f6c61b","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Az ötszörös győztes Győri Audi ETO KC bronzérmet nyert a női kézilabda Bajnokok Ligájában, miután 32-21-re legyőzte az orosz CSZKA Moszkva csapatát a harmadik helyért rendezett mérkőzésen, a Papp László Budapest Sportarénában zajló négyes döntő vasárnapi játéknapján.","shortLead":"Az ötszörös győztes Győri Audi ETO KC bronzérmet nyert a női kézilabda Bajnokok Ligájában, miután 32-21-re legyőzte...","id":"20210530_kezilabda_bajnokok_ligaja_gyori_cszka_negyes_donto_bronzerem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2056b9d5-0462-4879-b40b-307e44f6c61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bafde44-508c-42f0-90e4-e4644e37038b","keywords":null,"link":"/sport/20210530_kezilabda_bajnokok_ligaja_gyori_cszka_negyes_donto_bronzerem","timestamp":"2021. május. 30. 16:56","title":"Kézilabda BL: fölényes győzelemmel bronzérmes a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cba2c73-f952-4a38-a7b6-7e27e1ce88ee","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rágcsálók ellepték Új-Dél-Wales állam vidékeit, hatalmas károkat okozva a házakban és a termésben.\r

","shortLead":"A rágcsálók ellepték Új-Dél-Wales állam vidékeit, hatalmas károkat okozva a házakban és a termésben.\r

","id":"20210601_egerinvazio_ausztralia_uj_del_wales_karok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cba2c73-f952-4a38-a7b6-7e27e1ce88ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb4d1a8-ce1d-47b2-9b39-dff07e420065","keywords":null,"link":"/zhvg/20210601_egerinvazio_ausztralia_uj_del_wales_karok","timestamp":"2021. június. 01. 05:59","title":"Egerek milliói ellen küzdenek Ausztráliában – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó éve volt a TV2 Média Csoportnak, nagyot nőtt a bevétel, így a nyereség is.","shortLead":"Jó éve volt a TV2 Média Csoportnak, nagyot nőtt a bevétel, így a nyereség is.","id":"20210531_tv2_nyereseg_beszamolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bbf102-0ffa-4e52-8029-f9bc7c67df0e","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_tv2_nyereseg_beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 15:26","title":"Több mint kétszeresére nőtt a TV2 profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7bf4b20-31eb-460d-a4a5-68e4f5e39c84","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Hogy néz ki az eredetileg elszabadult villamosról szóló példa a vezető nélküli autókra átfogalmazva? Részlet Hannah Fry matematikus Emberek és gépek című könyvéből.","shortLead":"Hogy néz ki az eredetileg elszabadult villamosról szóló példa a vezető nélküli autókra átfogalmazva? Részlet Hannah Fry...","id":"20210530_Elussee_a_vezeto_nelkuli_autonk_a_gyalogost_ha_ezzel_megmenti_az_eletunket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7bf4b20-31eb-460d-a4a5-68e4f5e39c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0412685f-037a-4afd-9b66-1a223f712692","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210530_Elussee_a_vezeto_nelkuli_autonk_a_gyalogost_ha_ezzel_megmenti_az_eletunket","timestamp":"2021. május. 30. 19:16","title":"Elüsse-e a vezető nélküli autónk a gyalogost, ha ezzel megmenti az életünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7897bb53-e201-4607-aee2-1b08c6b2e4e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hargitai Miklós négy évig vezette a legnagyobb magyarországi újságíró-szervezetet.","shortLead":"Hargitai Miklós négy évig vezette a legnagyobb magyarországi újságíró-szervezetet.","id":"20210530_Levaltottak_a_MUOSZelnoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7897bb53-e201-4607-aee2-1b08c6b2e4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebe74c4-1ffc-46d4-9b77-03a430046536","keywords":null,"link":"/kultura/20210530_Levaltottak_a_MUOSZelnoket","timestamp":"2021. május. 30. 13:26","title":"Leváltották a MÚOSZ-elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783926a7-d16a-4c29-bc91-941678ed2a5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat, akik most kapták volna meg a koronavírus-fertőzés elleni vakcina második adagját, későbbre hívják vissza.","shortLead":"Azokat, akik most kapták volna meg a koronavírus-fertőzés elleni vakcina második adagját, későbbre hívják vissza.","id":"20210531_kutvolgyi_korhaz_astrazeneca_vedooltas_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=783926a7-d16a-4c29-bc91-941678ed2a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14846ff4-7c35-41d8-abbf-47fa2ca54940","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_kutvolgyi_korhaz_astrazeneca_vedooltas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 31. 11:53","title":"Index: Nem adnak be második oltásokat a Kútvölgyi úti oltóponton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0b9836-92af-40fe-9109-f8c19f788c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Frölich Róbert másodszor tölte be tisztséget.","shortLead":"Frölich Róbert másodszor tölte be tisztséget.","id":"20210530_Ujra_Frolich_Robertet_valaszottak_orszagos_forabbinak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b0b9836-92af-40fe-9109-f8c19f788c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2eded3-bc3a-4e5b-b0d1-c964d9c43ce1","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Ujra_Frolich_Robertet_valaszottak_orszagos_forabbinak","timestamp":"2021. május. 30. 15:15","title":"Újra Frölich Róbertet válaszották országos főrabbinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]