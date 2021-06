Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bd908d91-5f40-4757-b2ae-ac972383020d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt is mutatni fogja az app, hogy a beoltottnak mikor adták be a vakcina második adagját.","shortLead":"Azt is mutatni fogja az app, hogy a beoltottnak mikor adták be a vakcina második adagját.","id":"20210531_vedettsegi_igazolvany_alkalmazas_eeszt_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd908d91-5f40-4757-b2ae-ac972383020d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a9b739-f8af-4871-b6d2-26e978d214ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_vedettsegi_igazolvany_alkalmazas_eeszt_oltas","timestamp":"2021. május. 31. 13:03","title":"A védettségi igazolványhoz tartozó alkalmazás jelezni fogja, melyik oltást kapta az illető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611bbfa2-7ec0-41d8-994d-0dac5a69f654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az ügyfélelégedettséget firtató amerikai felmérés szerint a megkérdezettek nagy része igennel felelne a címben feltett kérdésre.","shortLead":"Egy, az ügyfélelégedettséget firtató amerikai felmérés szerint a megkérdezettek nagy része igennel felelne a címben...","id":"20210602_american_consumer_satisfaction_index_2021_felmeres_vasarloi_elegedettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=611bbfa2-7ec0-41d8-994d-0dac5a69f654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e162be1d-39d8-44c3-965c-d390fe914d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_american_consumer_satisfaction_index_2021_felmeres_vasarloi_elegedettseg","timestamp":"2021. június. 02. 09:03","title":"Elégedettebbek a Samsung telefont használók, mint az iPhone-osok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020f6372-76f6-4697-8922-dafc25d97e7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kőkemény amerikai terepjáró már plugin hibrid változatban is kapható. ","shortLead":"A kőkemény amerikai terepjáró már plugin hibrid változatban is kapható. ","id":"20210601_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_jeep_wrangler_4xe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=020f6372-76f6-4697-8922-dafc25d97e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01847a63-b59d-4984-8b95-6c7ef24db264","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_jeep_wrangler_4xe","timestamp":"2021. június. 01. 06:41","title":"Magyarországon a zöld rendszámos új Jeep Wrangler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavaly szeptemberben alapított Whitedog Media Kft., amelynek a feladata a Mészáros-csoport jótékonysági programjának menedzselése, már az első hónapjaiban 52 millió forint profitot ért el.","shortLead":"A tavaly szeptemberben alapított Whitedog Media Kft., amelynek a feladata a Mészáros-csoport jótékonysági programjának...","id":"20210601_Varkonyi_Andrea_whitedog_nyereseg_beszamolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818e70c8-e8fd-490d-a0d5-38acfc8bd07b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_Varkonyi_Andrea_whitedog_nyereseg_beszamolo","timestamp":"2021. június. 01. 11:15","title":"Alapítása után négy hónappal már 47 millió forint osztalékot fizetett Várkonyi Andrea új cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485ce7eb-1f7a-4a4a-9cbb-b007d6e09f08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Malala Juszafzai a brit Vogue júliusi címlapján szerepel.","shortLead":"Malala Juszafzai a brit Vogue júliusi címlapján szerepel.","id":"20210602_15_evesen_fejbe_lottek_a_talibok_ma_a_Vogue_cimlapsztarja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=485ce7eb-1f7a-4a4a-9cbb-b007d6e09f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943a75de-81fc-4778-8788-b8d457469481","keywords":null,"link":"/elet/20210602_15_evesen_fejbe_lottek_a_talibok_ma_a_Vogue_cimlapsztarja","timestamp":"2021. június. 02. 09:57","title":"15 évesen fejbe lőtték a tálibok, ma a Vogue címlapsztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e2672-65a4-4abe-b11f-d8c483331ed3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"16,5 milliárd forint nyereséget hozott a Paksi Atomerőmű, szinte pont ugyanannyit, mint egy évvel korábban. Annak, hogy alig volt csökkenés, a fő oka a magasabb árfolyamnyereség.","shortLead":"16,5 milliárd forint nyereséget hozott a Paksi Atomerőmű, szinte pont ugyanannyit, mint egy évvel korábban. Annak...","id":"20210531_Milliardokat_nyert_a_Paksi_Atomeromu_az_arfolyamvaltozason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=524e2672-65a4-4abe-b11f-d8c483331ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3bad03-bde8-47e6-b754-cf27423d15bc","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_Milliardokat_nyert_a_Paksi_Atomeromu_az_arfolyamvaltozason","timestamp":"2021. május. 31. 15:56","title":"Milliárdokat nyert a Paksi Atomerőmű az árfolyamváltozáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abdbe254-8bcc-47b9-a892-e60d50f1ea67","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi szombat este lőtt rá a csendőrökre, aztán hajtóvadászat indult ellene.","shortLead":"A férfi szombat este lőtt rá a csendőrökre, aztán hajtóvadászat indult ellene.","id":"20210531_francia_katona_hajtovadaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abdbe254-8bcc-47b9-a892-e60d50f1ea67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e2a9ef-d4d0-4980-b9d3-848eb868b0f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210531_francia_katona_hajtovadaszat","timestamp":"2021. május. 31. 19:43","title":"Kommandósok fogták el azt a francia volt katonát, aki csendőrökre lőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9672e7ba-5011-4cfa-bda5-7c42d5b0c40d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatás mutat rá, milyen sok a tévhit és félreértés a napelemek körül. ","shortLead":"Egy új kutatás mutat rá, milyen sok a tévhit és félreértés a napelemek körül. ","id":"20210601_napelem__nulla_forintos_villanyszamla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9672e7ba-5011-4cfa-bda5-7c42d5b0c40d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2afd713-60b6-43bb-a3f1-55b50d4ff470","keywords":null,"link":"/zhvg/20210601_napelem__nulla_forintos_villanyszamla","timestamp":"2021. június. 01. 17:19","title":"Sietnie kell a napelemekkel, ha nulla forintos villanyszámlát szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]