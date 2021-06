Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4719fa4d-ec4d-435e-b840-5a3b4c130c23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sérülés bár jól látható, nem befolyásolja a szerkezet működését. Az incidens még május közepén történt.","shortLead":"A sérülés bár jól látható, nem befolyásolja a szerkezet működését. Az incidens még május közepén történt.","id":"20210601_urszemet_nemzetkozi_urallomas_robotkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4719fa4d-ec4d-435e-b840-5a3b4c130c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8215a4fe-68cb-4e56-89fe-86f5180ff9c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_urszemet_nemzetkozi_urallomas_robotkar","timestamp":"2021. június. 01. 15:03","title":"Kilyukasztotta egy űrszemét a Nemzetközi Űrállomás robotkarját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3cb0cb-9cf6-48fc-8d6b-c425490c84cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négyszeresére növelte az FTC Labdarúgó Zrt. a nyereségét.","shortLead":"Négyszeresére növelte az FTC Labdarúgó Zrt. a nyereségét.","id":"20210531_ftc_nyereseg_profit_Beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb3cb0cb-9cf6-48fc-8d6b-c425490c84cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c8ea82-4e38-4a7e-b84e-7d172990ca1e","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_ftc_nyereseg_profit_Beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 17:06","title":"3,2 millió forintot keresnek átlagosan az alkalmazottak a Fradi focicsapatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c6bf1b-57e2-4fa3-9c65-34c6f21df92a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több mint ezer speciális mobil és taktikai óvóhelyet gyártunk le, amelyeket Izraelben fognak használni a rakétatámadásokkal szembeni védekezésben.","shortLead":"Több mint ezer speciális mobil és taktikai óvóhelyet gyártunk le, amelyeket Izraelben fognak használni...","id":"20210601_Magyarorszag_ovohelyeket_gyart_Izraelnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1c6bf1b-57e2-4fa3-9c65-34c6f21df92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cec8eb-3983-41d3-b4b1-a7c651a05605","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Magyarorszag_ovohelyeket_gyart_Izraelnek","timestamp":"2021. június. 01. 17:33","title":"Magyarország óvóhelyeket gyárt Izraelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"L. Simon László a Nemzeti Múzeum mellé a múzeumi oktatást, a műtárgyvédelmet, a régészetet, a természettudományi, és az iparművészeti múzeumot is szeretné, de szemet vetett a vidéki múzeumokra is, és a kultúrharcba is beszállna – ezt maga írja most megjelent cikkében.



