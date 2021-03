Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1921371-9bf8-4314-8652-74a766fb9eef","c_author":"Csányi Nikolett - Ballai Vince","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évek óta sejtették, de tavaly ősszel be is bizonyosodott, hogy szennyezett a talaj Budakalász központjában az egykori textilgyár területén. A szennyezés nehezíti az egykori ipari terület hasznosítását, de problémát jelenthet a Szentendrei Regionális Déli Vízbázis számára is. A helyzet pontos felmérése és rendezése meghaladja a kisváros anyagi lehetőségeit.","shortLead":"Évek óta sejtették, de tavaly ősszel be is bizonyosodott, hogy szennyezett a talaj Budakalász központjában az egykori...","id":"20210320_budakalasz_ipari_szennyezes_budaflex_textilgyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1921371-9bf8-4314-8652-74a766fb9eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b831b81f-88c0-427d-bded-c835bc3da040","keywords":null,"link":"/zhvg/20210320_budakalasz_ipari_szennyezes_budaflex_textilgyar","timestamp":"2021. március. 20. 14:00","title":"Tanácstalan Budakalász, miből fogja kipucolni az olajszagú földet a városközpontból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b562c43d-4ece-4c3a-b4bb-3c9b89fc9f3d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mintegy ezer nagyfelbontású fotót és egy hosszú videót készített az Antarktiszról közelmúltban leszakadt A74 jéghegy víz alatti térségéről a Polarstern német kutatóhajó, körbehajózva a gigantikus jégtömböt, amelynek környezete a felvételek tanúsága szerint hemzseg az állatoktól – közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI).","shortLead":"Mintegy ezer nagyfelbontású fotót és egy hosszú videót készített az Antarktiszról közelmúltban leszakadt A74 jéghegy...","id":"20210320_antarktisz_a74_jeghegy_kornyezete_allatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b562c43d-4ece-4c3a-b4bb-3c9b89fc9f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdee1d9c-bfe8-4751-a613-1cbae2c19166","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_antarktisz_a74_jeghegy_kornyezete_allatok","timestamp":"2021. március. 20. 10:03","title":"Hemzseg a csodás állatoktól az Antarktiszról leszakadt A74 jéghegy környezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20210321_Elfogtak_a_ferfit_aki_sorozatban_torte_fel_a_XIII_keruleti_autokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d5eea8-5253-463e-a080-a917da5cc4ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210321_Elfogtak_a_ferfit_aki_sorozatban_torte_fel_a_XIII_keruleti_autokat","timestamp":"2021. március. 21. 11:23","title":"Elfogták a férfit, aki sorozatban törte fel a XIII. kerületi autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fab7dc5-ca44-44ff-80ba-fb0a3e8564c1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mivel az állatok több testrésze hiányzott, nem zárható ki az illegális állatkereskedelem sem.","shortLead":"Mivel az állatok több testrésze hiányzott, nem zárható ki az illegális állatkereskedelem sem.","id":"20210321_Hat_megmergezett_oroszlan_tetemere_bukkantak_egy_ugandai_nemzeti_parkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fab7dc5-ca44-44ff-80ba-fb0a3e8564c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e576de4-f524-4586-8577-ffcb38d8fb39","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Hat_megmergezett_oroszlan_tetemere_bukkantak_egy_ugandai_nemzeti_parkban","timestamp":"2021. március. 21. 14:09","title":"Hat megmérgezett oroszlán tetemére bukkantak egy ugandai nemzeti parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a68042-582d-4cc7-aa35-b26f2b42462e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egykoron Giulio Andreotti által használt Fiat 132 hamisítatlan 70-es évekbeli életérzéssel támad. ","shortLead":"Az egykoron Giulio Andreotti által használt Fiat 132 hamisítatlan 70-es évekbeli életérzéssel támad. ","id":"20210321_elado_az_egykori_olasz_miniszterelnok_patinas_regi_luxus_fiat_132_giulio_andreotti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90a68042-582d-4cc7-aa35-b26f2b42462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817480d9-13b4-4154-a17e-8e71a68aa11a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210321_elado_az_egykori_olasz_miniszterelnok_patinas_regi_luxus_fiat_132_giulio_andreotti","timestamp":"2021. március. 21. 06:41","title":"Eladó az egykori olasz miniszterelnök patinás régi luxus Fiatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sőt, ő maga azt mondta, ha az országok nem is teszik kötelezővé, a Qantas például biztosan nem enged fel olyat a gépre, akit nem oltottak be.","shortLead":"Sőt, ő maga azt mondta, ha az országok nem is teszik kötelezővé, a Qantas például biztosan nem enged fel olyat a gépre...","id":"20210321_ausztralia_qantas_vedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a253500-f820-4641-af43-c7730fd7ce26","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_ausztralia_qantas_vedooltas","timestamp":"2021. március. 21. 21:18","title":"Egy ausztrál légitársaság vezetője már biztos benne, hogy nem lehet utazni védőoltás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jól halad az oltási kampány a szigetországban.","shortLead":"Jól halad az oltási kampány a szigetországban.","id":"20210320_NagyBritannia_a_felnottek_fele_megkapta_az_elso_oltast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367c2b71-bd58-4769-a10d-86a269a530b8","keywords":null,"link":"/vilag/20210320_NagyBritannia_a_felnottek_fele_megkapta_az_elso_oltast","timestamp":"2021. március. 20. 16:06","title":"Nagy-Britanniában a felnőttek fele megkapta az első oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyi államtitkárnak sikerült nagyot mondania a Facebookon. Frissítés: a posztot törölték.","shortLead":"A pénzügyi államtitkárnak sikerült nagyot mondania a Facebookon. Frissítés: a posztot törölték.","id":"20210320_A_fel_galaxist_beoltottak_Magyarorszagon_Tallai_Andras_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6d1cd0-2845-436f-aaba-e66b94ee4bf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_A_fel_galaxist_beoltottak_Magyarorszagon_Tallai_Andras_szerint","timestamp":"2021. március. 20. 09:42","title":"A fél galaxist beoltották Magyarországon Tállai András szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]