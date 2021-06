Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e2bc52b8-0611-4dfa-a82f-e39d50654cba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ehhez döbbenetes bátorság kellett.","shortLead":"Ehhez döbbenetes bátorság kellett.","id":"20210601_medve_kerites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2bc52b8-0611-4dfa-a82f-e39d50654cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a7e85a-85c4-4dec-b4fd-a9895cbe1bfe","keywords":null,"link":"/elet/20210601_medve_kerites","timestamp":"2021. június. 01. 19:49","title":"Egy 17 éves lány puszta kézzel lökte át a kerítésen a termetes medvét, hogy megvédje a kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec10fefc-b36d-4139-9088-4858578b015c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210602_Marabu_Feknyuz_Akkor_is_felepul_ha_megpukkadtok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec10fefc-b36d-4139-9088-4858578b015c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f25c48-9aff-4d31-9c52-db75e3646b2b","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Marabu_Feknyuz_Akkor_is_felepul_ha_megpukkadtok","timestamp":"2021. június. 02. 10:50","title":"Marabu Féknyúz: Akkor is felépül, ha megpukkadtok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68427bf-5910-4235-aa06-ab023f104395","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Több tízmilliárd forint kiadás és jelentős veszteség volt a paksi bővítés két projektcégénél 2020-ban. Maga az erőműépítés csúszik, a kiegészítő beruházások folyamatban vannak.","shortLead":"Több tízmilliárd forint kiadás és jelentős veszteség volt a paksi bővítés két projektcégénél 2020-ban. Maga...","id":"20210602_A_paksi_bovites_egy_ev_alatt_67_milliard_forint_veszteseget_hozott_ossze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a68427bf-5910-4235-aa06-ab023f104395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53bb9b6f-3f11-4661-adc2-a527a5823bfd","keywords":null,"link":"/kkv/20210602_A_paksi_bovites_egy_ev_alatt_67_milliard_forint_veszteseget_hozott_ossze","timestamp":"2021. június. 02. 11:22","title":"A paksi bővítés egy év alatt 6,7 milliárd forint veszteséget hozott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d416bf2-6d63-4c0b-ba36-2893b42165d6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Magyar Nemzeti Galériában Magyarországon először látható átfogó tárlat a XIX. századi lázadó mozgalom művészetéről.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Galériában Magyarországon először látható átfogó tárlat a XIX. századi lázadó mozgalom művészetéről.","id":"202121_tarlat__preraffaelitak_vagyott_szepseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d416bf2-6d63-4c0b-ba36-2893b42165d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d22c4f-1a73-4515-93ba-d49bbf7977a6","keywords":null,"link":"/360/202121_tarlat__preraffaelitak_vagyott_szepseg","timestamp":"2021. június. 02. 10:00","title":"Harcos nők is inspirálták a tabudöntögető preraffaelita festőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405a73cd-ecff-4349-b3d5-546d0951dd5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiderült, hogy Andrej Pivovarovot az orosz Nyomozó Bizottság szentpétervári kirendeltségére vitték. ","shortLead":"Kiderült, hogy Andrej Pivovarovot az orosz Nyomozó Bizottság szentpétervári kirendeltségére vitték. ","id":"20210601_Orosz_legiforgalmi_felugyelet_repulogep_Nyilt_Oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=405a73cd-ecff-4349-b3d5-546d0951dd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94be7d43-119c-43cf-8b73-03d1c8c80468","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_Orosz_legiforgalmi_felugyelet_repulogep_Nyilt_Oroszorszag","timestamp":"2021. június. 01. 15:49","title":"Az orosz légiforgalmi felügyelet szállította le a repülőgépről az ellenzéki Nyílt Oroszország vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az álnevet használó 33 éves magyar férfi 11 éven keresztül bujkált.\r

","shortLead":"Az álnevet használó 33 éves magyar férfi 11 éven keresztül bujkált.\r

","id":"20210602_Ujabb_Top_50es_bunozot_fogott_el_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5298af2-af5d-47ee-9cd7-b506886ef1c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Ujabb_Top_50es_bunozot_fogott_el_a_rendorseg","timestamp":"2021. június. 02. 06:44","title":"Újabb Top 50-es bűnözőt fogott el a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök szerint az ország dél-nyugati és nyugati területein, elsősorban a 30 év alattiak körében ismét elkezdett terjedni a vírus.","shortLead":"A francia elnök szerint az ország dél-nyugati és nyugati területein, elsősorban a 30 év alattiak körében ismét...","id":"20210603_franciaorszag_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2071cc82-9954-4b9d-b344-7c0666bb9a6f","keywords":null,"link":"/vilag/20210603_franciaorszag_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 03. 05:05","title":"Hamarosan oltják a 12 és 18 év közötti fiatalokat Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Csak kérdőívet kell kitölteni a pénzért cserébe.","shortLead":"Csak kérdőívet kell kitölteni a pénzért cserébe.","id":"20210601_Nemetorszagban_is_tesztelik_az_alapjovedelmet_1200_eurot_kap_122_fo_harom_evig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee7c1d2-1dba-43b2-bec5-7186573e6fe3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_Nemetorszagban_is_tesztelik_az_alapjovedelmet_1200_eurot_kap_122_fo_harom_evig","timestamp":"2021. június. 01. 15:26","title":"Németországban is tesztelik az alapjövedelmet: 1200 eurót kap 122 fő három évig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]