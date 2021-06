Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Az Alaptörvény szerint az Alkotmánybíróságnak a bírói kezdeményezésekről „legkésőbb kilencven napon belül” kellene döntenie, de a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel (SZFE) kapcsolatos beadványt tárgyalni is csak a 103. napon kezdték el.","shortLead":"Az Alaptörvény szerint az Alkotmánybíróságnak a bírói kezdeményezésekről „legkésőbb kilencven napon belül” kellene...","id":"20210603_SZFE_ugy_Alkotmanybirosag_keslekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afec78fa-13f7-47c1-9877-0d556e4540e0","keywords":null,"link":"/elet/20210603_SZFE_ugy_Alkotmanybirosag_keslekedes","timestamp":"2021. június. 03. 16:41","title":"SZFE-ügy: már túllépte az Alaptörvényben szereplő határidőt az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3c8221-4841-4d6d-ac34-a6c0ed118489","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Parádé, utcabál, élő koncert – a brit uralkodó platinajubileumának megadják a módját.","shortLead":"Parádé, utcabál, élő koncert – a brit uralkodó platinajubileumának megadják a módját.","id":"20210603_Erzsebet_kiralyno_70_eves_uralkodasat_negynapos_bulival_unnepelik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a3c8221-4841-4d6d-ac34-a6c0ed118489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba89b8d-3a2a-4f9b-a17b-b86b1390c9ea","keywords":null,"link":"/elet/20210603_Erzsebet_kiralyno_70_eves_uralkodasat_negynapos_bulival_unnepelik","timestamp":"2021. június. 03. 11:13","title":"II. Erzsébet királynő 70 éves uralkodását négynapos bulival ünnepelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfd107f-f5ba-4f08-b220-d8670c3f4050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy gép meghibásodása miatt kerülhetett fémszennyeződés a Brumi mortadellába.","shortLead":"Egy gép meghibásodása miatt kerülhetett fémszennyeződés a Brumi mortadellába.","id":"20210603_Femszennyezodes_Lidl_visszahivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abfd107f-f5ba-4f08-b220-d8670c3f4050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04664e6-7b8b-423e-8866-d5c6c76e6b75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_Femszennyezodes_Lidl_visszahivas","timestamp":"2021. június. 03. 19:21","title":"Fémszennyeződés miatt hív vissza a Lidl egy felvágottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b7b4b9-e912-4dc9-b821-6dde0b3f0639","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Vagy a dél-koreai gyártó történetének legnagyobb virális reklámkampánya zajlik, vagy csak hatalmas mázlijuk van. Mindenesetre a fél internet a Samsungról beszél.","shortLead":"Vagy a dél-koreai gyártó történetének legnagyobb virális reklámkampánya zajlik, vagy csak hatalmas mázlijuk van...","id":"20210603_Pillanatok_alatt_pornomem_lett_a_Samsung_uj_virtualis_asszisztense_Sam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78b7b4b9-e912-4dc9-b821-6dde0b3f0639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1196fd58-e579-4ed3-a4af-d97e85924b04","keywords":null,"link":"/kkv/20210603_Pillanatok_alatt_pornomem_lett_a_Samsung_uj_virtualis_asszisztense_Sam","timestamp":"2021. június. 03. 13:40","title":"Pillanatok alatt pornómém lett a Samsung „új virtuális asszisztense”, Sam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e07d3f2-086a-4550-81cd-5cf870fc08cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Június eleji eseményén több újdonságot is bemutatott a Huawei. Az alábbi videók mindent összefoglalnak, így senkinek sem kell azt éreznie, hogy bármiről is lemaradt volna.","shortLead":"Június eleji eseményén több újdonságot is bemutatott a Huawei. Az alábbi videók mindent összefoglalnak, így senkinek...","id":"20210604_huawei_harmonyos_mpencil_matepadpro_freebuds4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e07d3f2-086a-4550-81cd-5cf870fc08cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88dcdc7-2a82-4980-9fa7-3bc0150074ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210604_huawei_harmonyos_mpencil_matepadpro_freebuds4","timestamp":"2021. június. 04. 13:03","title":"Pár perc alatt mindent megtudhat a Huawei új készülékeiről – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1b8ede-b490-452d-bcba-68c499b7ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp a következő hónapokban kezdi el tesztelni azt a megoldást, amivel egyszerre több eszközön is használni lehet majd a csevegőprogramot.","shortLead":"A WhatsApp a következő hónapokban kezdi el tesztelni azt a megoldást, amivel egyszerre több eszközön is használni lehet...","id":"20210603_whatsapp_uzenetkuldes_felhasznaloi_fiok_tobb_keszulek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c1b8ede-b490-452d-bcba-68c499b7ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6129c2bf-28d2-4645-838c-445091081eb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_whatsapp_uzenetkuldes_felhasznaloi_fiok_tobb_keszulek","timestamp":"2021. június. 03. 17:03","title":"Álomfunkció jön a WhatsApp-ba, minden felhasználó megkapja majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjöttek a friss járványadatok.","shortLead":"Megjöttek a friss járványadatok.","id":"20210603_koronavirus_elhunyt_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c70303-4db3-49ef-b30a-4c8dfb4f5b4d","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_koronavirus_elhunyt_fertozott","timestamp":"2021. június. 03. 08:49","title":"Elhunyt 18 beteg, 77-en vannak lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0408d9-9e03-4305-a968-4b4922b1fc39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Venus Aerospace merész ötlettel állt elő: olyan hiperszonikus utasszállító repülőgépet tervez, amely a világűr szélén közlekedik.","shortLead":"Az amerikai Venus Aerospace merész ötlettel állt elő: olyan hiperszonikus utasszállító repülőgépet tervez, amely...","id":"20210604_venus_aerospace_hiperszonikus_repulogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca0408d9-9e03-4305-a968-4b4922b1fc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87daae2-0a64-4ac3-b3e5-0625ea650b73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210604_venus_aerospace_hiperszonikus_repulogep","timestamp":"2021. június. 04. 08:03","title":"14 480 km/h: Meg akarják építeni a repülőt, ami 60 perc alatt a Földön bárhová eljut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]