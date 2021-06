Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3fa2fb55-aa2a-4f74-8ddc-cf8362f67a6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ellenzéki fiatalságról, tüntetésekről és besúgókról szól majd az HBO új sorozata. ","shortLead":"Ellenzéki fiatalságról, tüntetésekről és besúgókról szól majd az HBO új sorozata. ","id":"20210603_Magyar_sorozat_A_besugo_HBO_forgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fa2fb55-aa2a-4f74-8ddc-cf8362f67a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ba38cf-fc2f-4616-81d2-e231c83c6083","keywords":null,"link":"/kultura/20210603_Magyar_sorozat_A_besugo_HBO_forgatas","timestamp":"2021. június. 03. 12:14","title":"Szőke Abigéllel és Mácsai Pállal forog az új magyar sorozat, A besúgó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0a9a25-1093-423a-a0f6-0ec77abd8fec","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Trent Alexander-Arnold sérülés miatt lép vissza a keretből, pozícióján viszont továbbra sem szűkölködik sztárokkal Gareth Southgate csapata.","shortLead":"Trent Alexander-Arnold sérülés miatt lép vissza a keretből, pozícióján viszont továbbra sem szűkölködik sztárokkal...","id":"20210604_trent_alexander_arnold_foci_eb_angol_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f0a9a25-1093-423a-a0f6-0ec77abd8fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60274cec-e9e6-4b63-a726-d04d2e205c27","keywords":null,"link":"/sport/20210604_trent_alexander_arnold_foci_eb_angol_valogatott","timestamp":"2021. június. 04. 10:48","title":"Kihagyja az Eb-t az angol válogatott világklasszis jobbhátvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"394025a0-a213-428e-a1e0-a451b3cfa0ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek szerint azzal, hogy az önvezető autók egymással és a környezetükkel is folyamatosan kommunikálnak, óriási mennyiségű adat jön létre.","shortLead":"A szakemberek szerint azzal, hogy az önvezető autók egymással és a környezetükkel is folyamatosan kommunikálnak, óriási...","id":"20210603_onvezeto_auto_adatforgalom_zalazone_5g_halozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=394025a0-a213-428e-a1e0-a451b3cfa0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce5286c-328b-4e06-9251-9eb3508436fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_onvezeto_auto_adatforgalom_zalazone_5g_halozat","timestamp":"2021. június. 03. 14:13","title":"4000 GB adatot generálhat egy önvezető autó – óránként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrrepülés szervezetre gyakorolt hatásairól még sok minden nem tisztázott, a kutatók ezért tovább vizsgálódnak – ehhez kellenek az állatkák.","shortLead":"Az űrrepülés szervezetre gyakorolt hatásairól még sok minden nem tisztázott, a kutatók ezért tovább vizsgálódnak –...","id":"20210603_tintahal_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1fb7d7-cc62-4780-8a8c-f6ce118edf3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_tintahal_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2021. június. 03. 09:42","title":"Több mint 100 tintahal és 5000 mikroszkopikus lény utazik a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c1dea1-4c1f-4927-acd9-3996bf47bdc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon még mindig nem jelentette be az új tükör nélküli fényképezőgépét, az EOS R3-at, de az eddiginél több részletet árult el róla.","shortLead":"A Canon még mindig nem jelentette be az új tükör nélküli fényképezőgépét, az EOS R3-at, de az eddiginél több részletet...","id":"20210602_canon_eos_r3_fenykepezogep_mesterseges_intelligencia_fokusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01c1dea1-4c1f-4927-acd9-3996bf47bdc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc814d2a-57aa-4f03-9236-c9ba7713072d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_canon_eos_r3_fenykepezogep_mesterseges_intelligencia_fokusz","timestamp":"2021. június. 02. 18:03","title":"Mesterséges intelligencia dolgozik a Canon új fényképezőgépében, hogy tűéles legyen a kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0130e7-99d7-46e0-891d-60565f3ba13b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szívinfarktust kaphatott az edző.","shortLead":"Szívinfarktust kaphatott az edző.","id":"20210603_molnar_robert_vizilabdaedzo_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb0130e7-99d7-46e0-891d-60565f3ba13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d83b52a-b995-4569-a92d-3ba904f0a1a4","keywords":null,"link":"/sport/20210603_molnar_robert_vizilabdaedzo_meghalt","timestamp":"2021. június. 03. 11:52","title":"Edzés közben halt meg Molnár Róbert vízilabdaedző a Gyarmati Dezső Uszodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71aed2b-f4af-4275-849a-f670110bb767","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fény derült az eddigi legsportosabb, 510 lóerős szívómotoros új 911-es hazai árára.","shortLead":"Fény derült az eddigi legsportosabb, 510 lóerős szívómotoros új 911-es hazai árára.","id":"20210604_magyarorszagon_a_szupersportos_uj_porsche_911_gt3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c71aed2b-f4af-4275-849a-f670110bb767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a197394-f0b3-4ba7-bc21-9134e2db2587","keywords":null,"link":"/cegauto/20210604_magyarorszagon_a_szupersportos_uj_porsche_911_gt3","timestamp":"2021. június. 04. 06:41","title":"Magyarországon a szupersportos új Porsche 911 GT3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányhivatalt panaszolták be a GDPR-szabályok megsértése miatt: a háziorvosoknak kellett volna elküldeni a teszteredményeket, de valahol valami félrement.","shortLead":"A kormányhivatalt panaszolták be a GDPR-szabályok megsértése miatt: a háziorvosoknak kellett volna elküldeni...","id":"20210603_covid_teszt_koronavirus_gdpr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d74de3-bc82-4cdd-a507-daa7f397f3c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_covid_teszt_koronavirus_gdpr","timestamp":"2021. június. 03. 20:25","title":"Ezernél is több ember Covid-teszteredményét küldte ki a kormányhivatal egy körlevélben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]