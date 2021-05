Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"053315ec-22fc-406e-bc7c-5e28adaeb946","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A cég azt mondja, mindenki onnan dolgozik, ahonnan akar, amíg hozzák az elvárt eredményeket.","shortLead":"A cég azt mondja, mindenki onnan dolgozik, ahonnan akar, amíg hozzák az elvárt eredményeket.","id":"20210517_Havi_12_napot_a_jovoben_is_otthonrol_dolgozhatnak_a_Porsche_irodai_dolgozoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=053315ec-22fc-406e-bc7c-5e28adaeb946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5f3d14-2961-4ef7-afd9-618033a5e155","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_Havi_12_napot_a_jovoben_is_otthonrol_dolgozhatnak_a_Porsche_irodai_dolgozoi","timestamp":"2021. május. 17. 07:45","title":"Csak fél hónapot járnak be ezentúl a Porschénál a fehérgallérosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyjából 200 ezer dolgozó után kértek mostanáig a cégek ágazati bértámogatást, és még majdnem két hét maradt az igénylésekre.","shortLead":"Nagyjából 200 ezer dolgozó után kértek mostanáig a cégek ágazati bértámogatást, és még majdnem két hét maradt...","id":"20210518_bertamogatas_valsag_majus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d987ca9-42ee-4f3f-a31f-fd3e4ac42de5","keywords":null,"link":"/kkv/20210518_bertamogatas_valsag_majus","timestamp":"2021. május. 18. 13:04","title":"Május utolsó napjáig kérhetik a cégek a bértámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d2869b-29d2-4952-a119-a9b70a380ce1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Indiában sok kórház már nem fogad koronavírusos betegeket, mert nincs elég orvosi oxigén. A válsághelyzetben önkéntesek segítenek a súlyos állapotú fertőzötteknek oxigénhez jutni – annak ellenére is, hogy eközben ők maguk is elkapják a betegséget. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Indiában sok kórház már nem fogad koronavírusos betegeket, mert nincs elég orvosi oxigén. A válsághelyzetben önkéntesek...","id":"20210517_onkentes_oxigen_India_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91d2869b-29d2-4952-a119-a9b70a380ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89999939-5c1e-4aec-87a1-770b5bd05d2c","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_onkentes_oxigen_India_koronavirus","timestamp":"2021. május. 17. 15:07","title":"Nincs hely a kórházakban, önkéntesek az utcán osztják az oxigént Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93bfe826-3dd6-4e27-bba5-bcd592c7c6c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fiatal labdarúgó a KTE Labdarúgó Akadémián nevelkedett.","shortLead":"A fiatal labdarúgó a KTE Labdarúgó Akadémián nevelkedett.","id":"20210517_liverpool_farkas_csaba_patrik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93bfe826-3dd6-4e27-bba5-bcd592c7c6c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16967e9f-0cda-4365-9601-7aa8de7ce782","keywords":null,"link":"/sport/20210517_liverpool_farkas_csaba_patrik","timestamp":"2021. május. 17. 15:13","title":"Leigazolt a Liverpool egy 14 éves magyar tehetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79aac521-180b-4f49-beb8-5ebaea570f73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közösségi oldalán érdeklődik a miniszterelnök, hogy kinek mi a véleménye az esőről. ","shortLead":"Közösségi oldalán érdeklődik a miniszterelnök, hogy kinek mi a véleménye az esőről. ","id":"20210517_Orban_es_a_Facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79aac521-180b-4f49-beb8-5ebaea570f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94b069e-62bb-4653-9c3f-ce2071515167","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Orban_es_a_Facebook","timestamp":"2021. május. 17. 14:49","title":"„Hahó, fészbukosok!” – időjárásról posztolt Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izraeli katonai repülőgépek légi csapások tucatjait mérték különböző célpontokra a Gázai övezetben hétfőre virradóra, miközben a területet uraló Hamász szélsőséges iszlamista szervezet is folytatta a rakéták kilövését.

","shortLead":"Izraeli katonai repülőgépek légi csapások tucatjait mérték különböző célpontokra a Gázai övezetben hétfőre virradóra...","id":"20210517_izrael_legicsapas_gaza_hamasz_raketa_ensz_bt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca7b1b6-8572-41c2-9356-7e9182152221","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_izrael_legicsapas_gaza_hamasz_raketa_ensz_bt","timestamp":"2021. május. 17. 05:32","title":"Izraeli–palesztin konfliktus: rakétatámadásra légi csapás volt a válasz hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79958dd4-7cde-4a0f-97e0-4ccbcdabde18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május eleje óta egy tizenhét méter hosszú acélbálna látható a bécsi MuseumsQuartier udvarán. Az öttonnás tengeri óriás arra hívja fel a figyelmet, hogy az emberiségnek ma kell cselekednie, ha meg akarja őrizni a Földet a következő nemzedékeknek.","shortLead":"Május eleje óta egy tizenhét méter hosszú acélbálna látható a bécsi MuseumsQuartier udvarán. Az öttonnás tengeri óriás...","id":"20210517_Ottonnas_acelbalna_vetodott_partra_Becsben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79958dd4-7cde-4a0f-97e0-4ccbcdabde18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17473698-7ab4-4669-8633-ed7d81abe199","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Ottonnas_acelbalna_vetodott_partra_Becsben","timestamp":"2021. május. 17. 14:59","title":"Öttonnás acélbálna vetődött partra Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b3aee6-9127-438f-b7ef-7287dd3cc4f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négyszáz vegyesen az egyik ezüstérmes is magyar lett.","shortLead":"Négyszáz vegyesen az egyik ezüstérmes is magyar lett.","id":"20210517_hosszu_katinka_vizes_eb_budapest_duna_arena_aranyerem_gyozelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38b3aee6-9127-438f-b7ef-7287dd3cc4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97fd9995-092f-4d93-8039-e63e578d50d0","keywords":null,"link":"/sport/20210517_hosszu_katinka_vizes_eb_budapest_duna_arena_aranyerem_gyozelem","timestamp":"2021. május. 17. 19:42","title":"Aranyéremmel nyitott Hosszú Katinka az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]