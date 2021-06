Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"400aa231-a7ae-48ae-8ee6-39d19c20d708","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford izgalmas kisautóinak motorjában találtak még némi extra teljesítményt. ","shortLead":"A Ford izgalmas kisautóinak motorjában találtak még némi extra teljesítményt. ","id":"20210607_260_loeros_lett_a_ford_fiesta_st_es_puma_st","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=400aa231-a7ae-48ae-8ee6-39d19c20d708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0150311-d7e0-4402-a145-9e3f5106447f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_260_loeros_lett_a_ford_fiesta_st_es_puma_st","timestamp":"2021. június. 07. 11:21","title":"260 lóerős lett a Ford Fiesta ST és Puma ST","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő bejelentette, hogy visszavonul.","shortLead":"Az énekesnő bejelentette, hogy visszavonul.","id":"20210607_Sinead_OConnort_nem_latjuk_tobbe_szinpadon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92665b36-b204-4c76-92ba-21ea648ec94a","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_Sinead_OConnort_nem_latjuk_tobbe_szinpadon","timestamp":"2021. június. 07. 09:42","title":"Sinéad O’Connort nem látjuk többé színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4820b7-7e08-4cbc-af22-c61cc8e2e9d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tervezője szerint a metróban belélegzett levegő akár hússzor szennyezettebb lehet, mintha egy út szélén sétálnánk. ","shortLead":"Tervezője szerint a metróban belélegzett levegő akár hússzor szennyezettebb lehet, mintha egy út szélén sétálnánk. ","id":"20210607_Tomegkozlekedes_legtisztito_formatervezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c4820b7-7e08-4cbc-af22-c61cc8e2e9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c77c2f-a773-42b1-b48f-de224136fdc0","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_Tomegkozlekedes_legtisztito_formatervezo","timestamp":"2021. június. 07. 10:55","title":"Ruhára csíptethető légtisztítót készítettek a londoni tömegközlekedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b06c05f-f1c5-4b0e-9a5c-4ac1d73715c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint az évtized végére indulna be az amerikai atomerőmű, amely több üzemanyagot termelne, mint amennyit elhasznál. A szakemberek azonban aggódnak.","shortLead":"A tervek szerint az évtized végére indulna be az amerikai atomerőmű, amely több üzemanyagot termelne, mint amennyit...","id":"20210607_bill_gates_atomeromu_atomreaktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b06c05f-f1c5-4b0e-9a5c-4ac1d73715c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8e15a9-3be4-4a34-95a5-81f374551f4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_bill_gates_atomeromu_atomreaktor","timestamp":"2021. június. 07. 18:03","title":"Kísérleti atomerőművet építtet Bill Gates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49b9aac-1aa3-47b0-8a58-8fa2befdd2fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jogszabály szerint az orvosok kérhetnek pénzt az utazáshoz szükséges oltásigazolásokért és ők döntik el, mekkora összeget. ","shortLead":"A jogszabály szerint az orvosok kérhetnek pénzt az utazáshoz szükséges oltásigazolásokért és ők döntik el, mekkora...","id":"20210606_Mar_ingyen_jar_de_a_korabban_oltottaktol_akar_10_ezret_is_elkernek_az_idegen_nyelvu_oltasigazolasokert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b49b9aac-1aa3-47b0-8a58-8fa2befdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43595eeb-d6c5-47c3-9510-1931412bdce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Mar_ingyen_jar_de_a_korabban_oltottaktol_akar_10_ezret_is_elkernek_az_idegen_nyelvu_oltasigazolasokert","timestamp":"2021. június. 06. 10:35","title":"Már ingyen jár, de a korábban oltottaktól akár 10 ezret is elkérnek az idegen nyelvű oltásigazolásokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A balatoni strandok nagyrésze védettségi igazolvány nélkül is látogatható.","shortLead":"A balatoni strandok nagyrésze védettségi igazolvány nélkül is látogatható.","id":"20210606_Hetvegen_6_ezer_forint_a_belepo_a_legdragabb_balatoni_strandra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da78e6e-9a57-4d49-a78c-501cb8b07616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Hetvegen_6_ezer_forint_a_belepo_a_legdragabb_balatoni_strandra","timestamp":"2021. június. 06. 10:31","title":"Hétvégén 6 ezer forint a belépő a legdrágább balatoni strandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee7452f-de03-4a72-8747-0647e7921812","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A porszemcsék érdekessége, hogy nem visszaverik, hanem elnyelik a Napból érkező sugárzást, ezzel melegedést okozva a légkörben.","shortLead":"A porszemcsék érdekessége, hogy nem visszaverik, hanem elnyelik a Napból érkező sugárzást, ezzel melegedést okozva...","id":"20210607_izland_szahara_porszemcse_magyar_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ee7452f-de03-4a72-8747-0647e7921812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30984223-db06-40ec-9e3b-fb8bba6f570d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210607_izland_szahara_porszemcse_magyar_kutatok","timestamp":"2021. június. 07. 14:00","title":"Izlandig jutó szaharai porszemeket azonosítottak magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf3adde-ea36-4ba1-9d55-869967da4734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt kezdeményezi a kormánynál a Fudan Egyetem tárgyalási anyagainak nyilvánosságra hozatalát.","shortLead":"Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt kezdeményezi a kormánynál a Fudan Egyetem tárgyalási anyagainak nyilvánosságra...","id":"20210607_karacsony_kina_tuntetes_nagykovetseg_fudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abf3adde-ea36-4ba1-9d55-869967da4734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7521fc2-2b20-4c98-8d35-c587dfc6ea69","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_karacsony_kina_tuntetes_nagykovetseg_fudan","timestamp":"2021. június. 07. 12:45","title":"Karácsony: Nem a kínai emberek ellen tüntettünk, hanem Magyarország szuverenitásának sunyi kiárusítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]