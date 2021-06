A Nature TTL nevű szervezet a hagyományokhoz hűen 2021-ben is elindította Az év fotósa versenyét, hogy kiderüljön, a nevezők közül ki készíti el a legjobb természetfotót. A szervezet nemrég eredményt hirdetett, amelynek fődíját ezúttal egy kanadai fényképész vitte el.

Thomas Vijayannak egy egészen különleges fotóval sikerült elhódítani az idei évben a Nature TTL Az év fotósa 2021 kiírás fődíját – számolt be róla a BBC. A The World is Going Upside Down (A világ fejjel lefelé) című képe egy olyan optikai csalódás, amit elsőre észre sem vesz az ember.

Vijayan Borneóban szeretett volna lefotózni egy vízben álló fát. Ezzel a trükkel szerette volna megörökíteni a vízben tükröződő kék eget, így érve el a "fejjel lefelé" hatást. Ez önmagában még nem feltétélenül érne első helyezést, a képen azonban egy orángután is szerepel, ami épp felfelé igyekszik mászi. A tükröződés miatt azonban a fénykép optikai csalódást kelt, és nehéz elsőre kiszúrni, hogy az állat épp merre tart.

What an stunning photo to win the @NatureTTL photography competition ������������ https://t.co/suD1WO2DDQ — OVAID (@OrangutanOvaid) June 3, 2021

Thomas Vijayan ezzel a fotóval nyerte el a kiírás 1500 fontos, vagyis nagyjából 606 ezer forintos fődíját. A fotóját 8000 pályamunka közül választották ki. A fotográfus a BBC-nek úgy nyilatkozott, a fénykép nagyon sokat jelent neki, mert az orángutánok száma riasztó gyorsasággal csökken. "A területen kivágják az 1000 évesnél idősebb fákat is, hogy pálmaolaj-ültetvényeket hozzanak létre, így szorítva ki az orángutánt a temrészetes élőhelyéről. Az embernek rengeteg alternatívája van arra, hogy mivel cserélje le az olajat, de az állatnak csak ez az egy otthona van, máshová nem tud elmenni" – hangsúlyozta Vijayan.

A fényképet egy Nikon D850 fényképezőgéppel, 8-15mm-es optikával készzítette el 1/400-as záridő, f/4.5-ös rekeszérték és 5000-es ISO érték mellett.

A Nature TTL összesen kilenc kategóriában hirdetett győztest, illetve mutatta meg, milyen volt a versenyben a felhozatal. A fényképeket ide kattintva lehet megnézni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.